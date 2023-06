Con el PP y Vox haciendo su idilio para la Mesa de las Cortes –todavía no para el Gobierno de Aragón– y con la izquierda aguantando el envite, el espacio político que ocupan Teruel Existe y el PAR, ese teórico centro aragonés, sigue manteniendo su postura de hace unas semanas: diálogos y pactos, pero lejos de la ultraderecha.

Teruel Existe ya es consciente de que no es el socio prioritario de la posible investidura de Jorge Azcón pero sigue sabiendo que su papel puede ser fundamental para evitar que la ultraderecha escriba parte del programa de los populares o, incluso, forme parte de su Gobierno. En esa incoherencia entre la cercanía y la crítica se movió Tomás Guitarte.

«Tenemos como presidenta de las Cortes a una persona que no cree en ellas», lamentó el líder de Teruel Existe, que valoró como «una sobrerrepresentación» la presencia de Vox en la segunda autoridad de la comunidad: «Esperamos que el acuerdo se limite solo a la constitución de la mesa y no sea indicativo de otros futuros acuerdos».

Abría así la puerta Guitarte a hablar de unos pactos para los que Teruel Existe sigue ofreciendo su abstención. «Si hubiese un acuerdo entre PP y Vox nosotros no ofreceríamos nuestra abstención», insistió el representante de la España Vacía en las cortes aragonesas, que aseguró que el problema no es la propia ultraderecha, sino las bases de su programa: «Son las políticas que defienden, el estar en contra de las autonomías, el estar a favor del trasvase o de salir de la Unión Europea. Valoran una serie de retrocesos que chocan con los avances conseguidos tantos años». Guitarte detalló de nuevo que su ofrecimiento es «una abstención activa para evitar que esa formación entre en el Gobierno y Aragón pueda tener un Ejecutivo de corte más moderado y que no nececesite de un pacto con la extrema derecha».

Para Guitarte no todo era hablar de sus conversaciones con el PP, sino también de la ausencia de estas con los otros miembros del hemiciclo, en clara referencia al PSOE. «Queremos hacer hincapién que ninguna formación política que critica que se pacte con Vox hace nada por evitarlo», afirmó Guitarte, que señaló que «en manos de muchos de los que hoy protestan por el avance de la ultraderecha habría estado evitar que tengan responsabilidad en el futuro Gobierno». El coordinador de Teruel Existe destacó que esta falta de movimiento en la izquierda se debe a intereses electorales: «No les parece mal porque así pueden tener una confrontación política y electoral más favorable».

Alberto Izquierdo juró como diputado de las Cortes y cerró así esa etapa de resistencia con la que ha mantenido vivo al Partido Aragonés. Es consciente de la débil posición del partido, con un solo diputado, pero exigió «una legislatura en la que se asegure la representatividad de todos los grupos». Con ello, Izquierdo usó fragmentos del discurso de Fernández y deseó a todos «una legislatura de entendimiento».

Mientras llegan esas conversaciones comunes, Izquierdo pidió que «todo el mundo piense qué va a hacer en el próximo Gobierno y qué va a hacer el próximo Gobierno por los aragoneses». Que el PAR sea actor en la formación de ese Ejecutivo es una duda que ni su líder ha querido aclarar, pese a arrogarse una evidencia: «Seguimos a la espera de llegar a acuerdos. Si llegamos a esos acuerdos diremos sí, si no llegamos a esos acuerdos, diremos no».