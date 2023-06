Tras los años de pandemia, escaparse unos días de verano y salir de la rutina ha dejado de ser un capricho para volverse una necesidad. Pasado el cuarenta de mayo, ya está casi todo listo para coger la maleta y perderse unos días, porque aunque los precios hayan subido, nadie quiere renunciar a unos días en la playa o en la montaña.

La previsión de este año desde las agencias de viaje han asegurado que "ha sido buena". Desde enero, el movimiento en la compra de viajes ha sido muy fluido, pero incluso en este mes de junio se están dando los "últimos coletazos". Decisiones repentinas que dependen de cuándo sabe uno los días que va a tener de fiesta.

Tras decidirse las fechas y marcarlas en el calendario, el siguiente paso es fijar un destino. "Todo depende del tipo de viaje que se quiera hacer", señalan desde las agencias, "si uno se va de luna de miel, los destinos de moda son Tailandia o Camboya, si es un viaje familiar se demanda más pasar una semana en las Baleares por ejemplo".

Dentro del tipo de viaje que se elige, entra el considerar el tipo de gastos que puede permitirse cada bolsillo. Con la inflación ha subido todo: los vuelos por el combustible, los hoteles por la subida de precios en alimentos... es innegable que ha afectado, pero aun con todo la gente quiere irse de vacaciones.

Lo importante no es el dónde, sino el cómo

"Lo más importante no es el destino, sino cómo quiere ir uno", mencionan desde las agencias de viaje. Por ello lo que más demandan los usuarios es la comodidad. Ahorrar en tiempo y dinero, porque "si desde Zaragoza salen ocho vuelos, se prefiere elegir cualquiera de ellos que es más barato y fácil", aclaran las entidades.

Aunque no parece ser la regla de oro, porque Ixeya ha decidido irse este año a Peñíscola con su familia y, para ella, el destino era lo importante. "No me he fijado tanto en los precios porque teníamos claro a dónde queríamos ir, de todas formas no he notado mucho la diferencia con otros años".

Sin embargo, para los jóvenes como Sofía, que buscaba un destino para pasar unos días de verano con sus amigos, viajar sin tener en cuenta el precio no es una opción. Para ella, "cobrando lo que se cobra, desgraciadamente no podemos permitirnos un viaje a las Bahamas", aunque dentro de las limitaciones monetarias asegura que "la verdad que teníamos bastantes destinos que elegir y también nos fijamos en eso pero en un segundo plano".

Los destinos más cercanos parecen ser la solución ante la subida de precio. Francia, Portugal o Italia son las opciones que barajó Sofía a la hora de planear las vacaciones con sus amigos. "Todo ha subido y parece que las agencias, vuelos y hoteles se piensan que los sueldos también han subido y que la gente se lo puede permitir", expone la joven de 25 años. Aunque añade que "también es verdad que si no lo planificas con tiempo pues todo sube, tienes más limitaciones y las opciones que te quedan claramente son las caras".

El Pirineo como refugio

Entre los destinos elegidos, Aragón es una comunidad afortunada por su territorio diverso. En verano el Pirineo se llena de visitantes de otras comunidades que buscan encontrar un entorno fresco ante el calor extremo de estos meses del año. "Es el gran beneficio de nuestro territorio y por eso la gente prefiere veranear aquí", señalan desde el sector rural.

Pero incluso los propios aragoneses se decantan por las montañas y bosques del Pirineo. Es el caso de Jaime, que veranea todos los años en Benasque. "A mi madre y a mí nos encanta subirnos unas semanas", explica el joven. Añade que en su caso es toda una ventaja, porque "tenemos la casa familiar y económicamente nos sale muy bien".

Lo que está claro, es que nadie quiere renunciar a unos días de descanso... Eso sí, fuera de casa.