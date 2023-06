Mientras Vox mueve piezas en varios territorios españoles en busca de presiones que le garanticen una mejor posición en la formación en los distintos gobiernos, con embestidas directas como la de Santiago Abascal en referencia al trasvase del Ebro, Jorge Azcón ha preferido mantener un día más una línea de sosiego.

No hay prisa para concretar el momento de formar gobierno, que llegará muy probablemente tras las elecciones generales del 23 de julio, ni necesidad de entrar en el cuerpo a cuerpo con otras formaciones. De momento, se abren diez días de consultas en las Cortes de Aragón. A ellas dice que se va a ceñir el líder del PP en Aragón, que opina "lo mismo que siempre" respecto al trasvase que Vox utiliza como arma electoral.

"Lo que pienso yo no es nuevo, ni sobrederechos sociales, ni sobre fiscalidad, ni en política hidráulica. Sobre el trasvase he opinado en reiteradas ocasiones y siempre lo mismo (en contra), una opinión que ya ha sido respaldada por los aragoneses" en las urnas el pasado 28M.

"Quieren marcar una línea debido a sus prisas electorales, pero el PP piensa lo mismo que en la campaña electoral. No hay noticia, los acuerdos a los que llegue el Partido Popular serán los que ya se conocen", ha continuado Azcón, que ha insistido en que "llevamos muchos años defendiendo la misma posición", por lo que lo que otros "digan u opinen" no importa, ha dicho en referencia a Abascal.

Agua para todos

El líder nacional de Vox lanzó este fin de semana una bomba directa al corazón de las negociaciones al reclamar "agua para todos" y asegura que, para conseguir su objetivo, hará "lo que haga falta", ya sean "interconexiones de cuencas, trasvases o lo que sea necesario", destacó haciendo incluso referencia a Aragón.

Azcón ha insistido en que en tiempo de negociaciones como el actual lo que se necesita es "sosiego" para hablar. "Lo lógico y lo sensato es esperar a este periodo de consultas que se abre en las Cortes de Aragón", etapa que el PP piensa respetar y que impide que se produzca un acuerdo inmediato para llevar a cabo la investidura. Tras estos diez días se abrirá la campaña electoral de las generales, espacio en el que se descarta formar gobierno pese a que se mantengan las negociaciones a tres bandas. Así, el popular pide tranquilidad "para seguir avanzando hacia la única alternativa posible", el Gobierno "en solitario" del PP en la comunidad.

"Habrá que escuchar a todos los portavoces para tomar una decisión de futuro", ha dicho Azcón, dispuesto a seguir "los pasos formalmente necesarios", que ahora corresponden a estos 10 días de consultas. ¿Después llegará un acuerdo de gobierno? "Lo ideal es que haya un Gobierno en solitario del PP", ha repetido casi en cada respuesta el exalcalde de Zaragoza.

Eso sí, el presidente del PP ha asegurado que los acuerdos se plasmarán blanco sobre negro como exige, por ejemplo, el PAR, que quiere tener por escrito el compromiso de los populares de oponerse de manera frontal al trasvase demandado por Vox. "Llegaremos a acuerdos igual que lo hemos hecho en otras instituciones, con documentos que reflejen por escrito la suma de las voluntades", ha dicho el líder de la formación conservadora, que no ha querido hablar de líneas rojas con Vox y se ha ceñido una y otra vez al objetivo de gobernar en solitario. "Lo que piensa el PP está en el programa electoral. Nada que no han votado los aragoneses se lo van a a encontrar" en los diferentes acuerdos que se puedan firmar. Entre ellos está pendiente el de la DPT, por el que el PP daría las vicepresidencias a Teruel Existe y el PAR, pero las negociaciones aún no han cristalizado, según ha admitido el propio Azcón.

Azcón también ha sido preguntado por la elección de la diputada Marta Fernández para presidir las Cortes, cuyo perfil se ha entendido casi como una provocación en algunos sectores del grupo popular, como un desafío más de Vox antes de las generales. Pero Azcón no se ha salido de la línea gruesa marcada hace días y ha argumentado que siempre se ha contado con la tercera fuerza política en la historia del parlamento aragonés y que al PP lo que le interesa es "mandar un mensaje de ilusión y de esperanza" de cara a las generales al advertir de que Aragón "se juega muchísimo".

El Partido Popular de Aragón ha presentado este martes en la plaza de Salamero de Zaragoza a sus candidatos al Congreso y el Senado para las elecciones generales del próximo 23 de julio. Una cita con las urnas que Azcón, ha calificado de vital: "España se juega el ser o no ser. Vamos a elegir entre dos modelos de país: el de la improvisación y el enfrentamiento que ofrece Sánchez o el de la estabilidad y la creación de riqueza que propone Alberto Núñez Feijóo".

Las listas

Así, ha defendido el talento y experiencia que aúnan quienes forman parte de las listas del PP --por Zaragoza, Huesca y Teruel las encabezan Pedro Navarro, Ana Alós y Alberto Herrero, al Congreso, y Luisa Fernanda Rudi, Melania Mur y Emma Buj, al Senado-- y ha pedido a oscenses, turolenses y zaragozanos que "hablen alto y claro en las urnas para despedir a Sánchez y conseguir que los indultos, la rebaja de penas a los delincuentes sexuales o la cascada de reales decretos que han marcado su gestión se pierdan en el olvido".

"No podemos permitirnos ni un minuto más a un presidente del Gobierno que falta a la verdad de manera sistemática y que es rehén de sus socios de investidura", ha indicado Azcón, que ha concluido recordando que los aragoneses dijeron "adiós al Gobierno de Lambán y manifestaron su voz de forma arrolladora" en los comicios del pasado mes. "Los aragoneses dijeron adiós a Lamban con la voz del cambio y ahora van a volver a hablar alto y claro para que las medidas improvisadas se pierdan en el olvido. No podemos permitirnos ni un minuto más un presidente que ha mentido a los aragoneses y a los españoles", ha concluido.