Pasan los días sin acuerdos a la vista entre los partidos que deben abrir la investidura de Jorge Azcón en las Cortes de Aragón. Hoy mismo se espera que se reactiven las negociaciones entre el PP y el PAR, que exigirá que se plasmen en un documento las condiciones que considera indiscutibles. Entre ellas, en principio no pasa la entrada de la formación aragonesista en el próximo Ejecutivo aragonés. Así lo aseguró el líder del PAR, Alberto Izquierdo: «Nunca me he planteado entrar en el Gobierno», dijo el único diputado electo de este partido que deberá incorporarse al grupo mixto junto a Izquierda Unida y Podemos.

Uno de los partidos clave en la gobernabilidad, el PAR, de quien Jorge Azcón necesita un voto a favor en la sesión de investidura para salir adelante, trasladará hoy su propuesta al Partido Popular. Su líder, Alberto Izquierdo, quiere un pacto «prioritario» aunque luego se puedan añadir otras fuerzas como Vox. Así, desde la formación aragonesista remitirán al PP sus líneas programáticas en busca de un acuerdo que, como ya advirtió hace días su líder, quiere que tenga constancia por escrito. Izquierdo no quiere ponerle vetos a Vox pero sí a algunas de sus políticas. No es difícil imaginar que una de ellas está relacionada con el trasvase. Por ahí empezarán las condiciones del PAR, que no se ruboriza al expresar que lo quiere todo blanco sobre negro pensando quién puede ser más adelante el compañero de viaje. Abascal: "¡Agua para todos! Interconexión de cuencas, trasvases y lo que haga falta" El otro aliado para el PP lejos de la ultraderecha es Teruel Existe, que sigue buscando su hueco y manteniendo que la «abstención activa» es su insistente oferta hasta la fecha. La agenda de populares y representantes de la España Vaciada no tiene citas compartidas a la vista, aunque no se ocultan que las conversaciones se siguen sucediendo a diario. «El contacto es el mismo de siempre», sostienen desde Teruel Existe, donde confían que el acuerdo del PP con Vox para la Mesa de las Cortes no sea la intención primaria de los conservadores para el Pignatelli: «No es indicador de nada, pero tampoco sabemos de los movimientos con otras formaciones». Mientras se resuelve esa incógnita, PP y Teruel Existe comparten cuaderno, además, con otra ecuación: el gobierno de la Diputación de Teruel.