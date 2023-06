La escalada de la inflación ha disparado el gasto de las familias aragonesas hasta cotas nunca alcanzadas. En 2022 ascendió hasta los 31.481 euros por hogar en la comunidad autónoma, la cifra más alta de una serie histórica que arranca en 2006. De esta manera, se supera el nivel precio al estallido de la pandemia. El consumo creció a una tasa sin precedentes del 10% (2.853 euros más) desde los 28.627 euros del año anterior. La plena vuelta a la normalidad tras la crisis del coronavirus también ha podido influir en este alza, pero el detonante principal es sin duda la espiral de precios, que el año pasado subieron en Aragón y el conjunto de España como no se recordaba en casi cuatro décadas, un encarecimiento que afectó especialmente en la energía y la alimentación.

Estos son los resultados que arroja la última Encuesta de Presupuestos Familiares, publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que vuelve a colocar a Aragón en el grupo de comunidades con más nivel de vida. No en vano, se mantiene como la sexta autonomía con un mayor gasto por hogar, tras Madrid (36.198 euros), Navarra (35.029), País Vasco (35.455), Cataluña (35.029) y Baleares (35.029). En la cola de la clasificación se encuentran Canarias (27.490) y Extremadura (26.635).

Sin embargo, el presupuesto de las familias aragonesas está ligeramente por debajo --87 euros menos-- de la media nacional, que se sitúa en 31.568 euros tras incrementarse un 7,9% en el último año. Sin tener en cuenta el efecto de la inflación, el crecimiento hubiera sido del 2%.

En términos similares se comportó el gasto medio por persona, que fue de 13.338 euros en Aragón, con un crecimiento del 10,9% en relacón a 2021, es decir, 1.605 euros más. En los dos últimos años, esta variable ha subido un 16%, lo que se traduce en un desembolso de 1.831 euros superior tras tocar fondo el consumo tras el estallido de la pandemia en 2020. El gasto medio por persona a nivel nacional también pasa de los 11.779 euros a los 12.780 euros, un 8,5% más. En este caso, la cifra es 559 euros inferior a la de la comunidad.

El gasto medio de las familias aragonesas ha subido un 13,7% en los últimos dos años, el mismo periodo que lleva la inflación avanzando sin parar. Hay que tener en cuenta que los precios llevan subiendo ininterrumpidamente desde enero de 2021, pero la situación alcanzó una velocidad y niveles preocupantes a principios del 2022, año que analiza este estudio. Los precios llegaron a estar casi un 11% más altos que el año anterior principalmente por el encarecimiento de la energía, y justo cuando este suministro empezó a dar tregua, se desbocó el precio de la alimentación, que oscila desde verano del año pasado en una inflación de entre el 12% y el 16%.

Se recupera el gasto en hosteleria y hoteles

“Debido a la crisis sanitaria consecuencia de la covid-19 los hogares modificaron sus hábitos de consumo a lo largo del año 2020, lo que provocó una disminución del gasto que se recuperó en parte en 2021”, contextualiza el documento publicado este miércoles por el INE. “Esta recuperación no ha sido completa hasta 2022", plantea el texto. No obstante, hay grupos que todavía no están donde estaban antes de la pandemia, como por ejemplo la ropa, el ocio o el alcohol y tabaco.

Vivienda, alimentación y transporte suben en conjunto un 6,2% (8,7% en dos años) y absorben el 58,4% del presupuesto de las familias aragonesas. Según los datos de 2022, el primer epígrafe subió un 1,6%, hasta 9.772 euros por hogar y en los 4.140 euros por persona. El segundo aumentó un 2,1% (5.189 euros por familia) y el tercero, un 31,1% (3.432. por vivienda).

En términos porcentuales, la partida que más se engorda es la de restaurantes y hoteles, que crece un 47,9% (1.092 euros más), hasta 3.371 euros por familia, superando así el nivel previo de la pandemia. El ocio y la cultura también crecen con fuerza, un 26,8%, hasta 1.592 euros, pero este gasto sigue por debajo de 2019.