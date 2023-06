El Partido Aragonés reclama al Partido Popular un pacto de gobernabilidad prioritario. Solo votará "sí" a la investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón si el resto de fuerzas políticas que apoyen al candidato del PP rubrican también su acuerdo. Por ejemplo, Vox. "Y si no lo apoyan, no pasa nada. PP y Vox tienen la mayoría absoluta con 35 diputados y si no se acepta el 'no al trasvase' el PAR se quedará fuera", ha dicho el diputado del PAR, Alberto Izquierdo.

Izquierdo ha sido el primero de los portavoces de las Cortes en asistir a la ronda de contactos iniciada por la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, para buscar al candidato a la presidencia del Gobierno autonómico. Un encuentro que se ha prolongado durante más de 40 minutos y de la que el diputado del PAR ha salido con "buena impresión" por su predisposición a atender las necesidades de personal y económicas de los tres partidos que conformarán el grupo mixto en las Cortes. "Ella es diputada de las Cortes y sabe perfectamente que el personal del grupo mixto para tres partidos tan diferentes como el PAR, Podemos e Izquierda Unida es insuficiente", ha manifestado. La negociación de la gobernabilidad El diputado del PAR ha avanzado que siguen intercambiando documentación con el PP de cara a firmar un acuerdo de gobernabilidad. Ha asegurado que ese pacto "no está ni lejos ni cerca" y ha defendido que su apoyo a la investidura solo depende de que haya un "acuerdo programático". "Sillón ya tengo en mi casa y en las Cortes", ha reiterado Izquierdo, rechazando así que se esté negociando con el PP la presencia del PAR en el Gobierno, a través de una consejería, una dirección general o el senador autonómico. "Nuestra intención es que gobierne la lista más votada, pero para eso es importante firmar un documento programático de legislatura y ser un socio prefernete; es decir, cualquier otro socio tendrá que respetar este pacto y, si no, no apoyaremos la investidura", ha aclarado. En relación con su línea roja, el "no" al trasvase del Ebro, ha asegurado Izquierdo que "hay muchas formas de resolver la sequía en España más allá de llevarse el agua del Ebro para regar los campos de golf de Valencia". Por eso, ha insistido en que si el acuerdo del PP y Vox incluye el trasvase, ellos "no estarán" en ese pacto. "Si el PP, Vox y Julio Iglesias quieren el trasvase, lo pararemos en la calle" Sin embargo, el hecho de que la dirección de Vox apueste a nivel nacional por el trasvase, la interconexión de cuencas o cualquier forma para que haya "agua para todos", no lleva al PAR a rechazar que Vox entre en el Gobierno de Azcón o le vote a favor. "Si hay un pacto con el PP, votaremos sí independientemente de quién vote sí o no", ha dicho. "Los que somos demócratas, y Vox lo es, en política sabemos que se tiene que pactar y Vox sabrá que para pactar se tiene que dejar algún pelo en la gatera", ha incidido Izquierdo, en referencia al trasvase. "Y si no, el PAR estará en la oposición", ha zanjado Izquierdo. Es más, ha asegurado que "si el PP, Vox y Julio Iglesias quieren un trasvase, que lo hagan. Pero lo pararemos en la calle como ya hicimos dos veces", ha concluido.