El exprofesor de la Academia General Militar (AGM) y exdelegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, ha destacado la "tradición" de la presencia de la familia real en este centro, que a partir del 17 de agosto continuará la Princesa Leonor, quien iniciará sus estudios militares en Zaragoza, y ha considerado que una parte fundamental de esta nueva etapa serán las experiencias que va vivir.

La princesa Leonor jurará bandera el próximo 7 de octubre junto a sus compañeros de la AGM, donde iniciará sus estudios militares, ha informado el Ministerio de Defensa.

La heredera del trono de España se incorporará a la academia del Ejército de Tierra antes de las 10.00 horas del 17 de agosto, al igual que el resto de cadetes que iniciarán sus estudios militares. La Princesa podrá acudir acompañada de los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia.

Hasta el 30 de agosto tendrá lugar una primera fase de acogida, orientación y adaptación, tras lo cual la Princesa Leonor y el resto de compañeros de promoción se someterán a un examen de nivel entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre.

El cadete Felipe de Borbón

Posteriormente y hasta el 10 de septiembre, se llevará a cabo la fase de instrucción y adiestramiento y el primer cuatrimestre arrancará el día 11, celebrándose el 19 de septiembre la entrega del título de dama cadete, simbolizado en el acto de entrega de sables.

En declaraciones a Europa Press, Javier Fernández ha recordado que "el abuelo --Juan Carlos I-- estudió en la Academia, el padre --Felipe VI-- estuvo y si la Monarquía tiene alguna cosa especial es la continuidad, la tradición, la permanencia, y esto lo está demostrando".

Ha explicado que impartió clases al cadete Felipe de Borbón, quien fue "un muy buen alumno, muy formal, que no hizo ninguna tontería, mantuvo relaciones muy cordiales con sus compañeros y algunos que estudiaron aquí han mantenido su relación con él hasta el día de hoy".

"No sé de ningún profesor que tuviera ninguna queja del alumno en el tiempo que estuvo en la Academia", ha continuado Fernández, indicando que el Rey Felipe VI estuvo en una primera fase integrado con alumnos de primer curso y tras jurar bandera se incorporó a segundo y después se marchó a la academias de San Javier y Marín, del Aire y la Marina.

Javier Fernández dirigió las prácticas de Transmisiones del Ciclo de Ingenieros, que se impartían por las tardes. "De aquella época lo que recordamos es que fue serio, formal, alegre, buen compañero, y no es que fuera una cosa extraña que superara los estudios, pero los superó con toda normalidad y buenos resultados".

Con la mochila y el fusil al hombro

"La Princesa Leonor aprenderá en la AGM no solo lo que le hagan estudiar, para mí lo menos importante, sino también nuevas experiencias, porque ahí va a vivir cosas que en ningún otro ambiente va a vivir, ya que "muchas tardes correrá por el campo con su mochila y su fusil al hombro, pasará por circunstancias complicadas".

"En los ejercicios hay un cierto riesgo, que no piense nadie que se le va someter a un gran riesgo, pero no se le pueden evitar todos", de forma que "puede pasar por alguna vicisitud poco agradable que en una universidad no se pasa, sí en una academia militar".

"Lo que se aprende es lo que es España y las capacidades de Defensa, por si en algún momento fuera necesario utilizarlas, ojalá no, y una forma distinta de vivir la juventud, esos años en que una persona se va haciendo adulta".

"Sabrá lo que es la disciplina, la obediencia, las órdenes; entiendo que haya gente a la que no le haga gracia que pase por las Academias y yo entiendo lo contrario, que es importante que pase por las academias militares".

"El tiempo que va a estar ahí se va a quedar en ella y no es que le vaya a ser imprescindible, no sabemos las decisiones que tendrá que tomar, pero es algo distinto de lo que va a aprender en otros sitios y hace que tenga una formación más completa y nos debe alegrar; será positivo para ella en el futuro".

"Nada que ver con los estudios de su padre"

La AGM "ha cambiado una barbaridad" desde que Felipe VI estudió allí, "no tienen nada que ver los estudios que hizo su padre", ha continuado Fernández, explicando que en aquellos años se accedía mediante una oposición y hoy en día es con la EVAU, seleccionando la institución a los candidatos con mejores calificaciones.

Además, actualmente para ser oficial del Ejército hay que aprobar una carrera de ingeniería "y si no se superan esos estudios civiles no son oficiales", de manera que "ahora se ha complicado mucho la enseñanza de los oficiales".

"Ahora mismo podemos decir, y que nadie se ofenda, que es mucho más difícil hacerse oficial de lo que costaba otros años" y "la formación que reciba la Princesa es bastante más completa que la que recibió en la AGM Felipe VI".

"En la Academia es fundamental el compañerismo porque va pasar por situaciones de riesgo y si tu vida va a depender del que está al lado de tí, las relaciones son extraordinarias", ha enfatizado Javier Fernández, quien ha añadido que "para combatir es imprescindible la disciplina porque en una situación crítica nadie se pone a discutir órdenes: La obediencia y la disciplina son importantísimas". La Princesa conocerá, asimismo, la historia militar de España.

Javier Fernández le ha recomendado "que viva con normalidad, como cualquier compañero", considerando que "igual es la única vez en su vida que la van a tratar con mucha normalidad, tanto los profesores como los compañeros".