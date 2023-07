Después de conocer el pacto de gobierno que el PP firmó ayer con Vox en Extremadura, tardó poco la ministra aragonesa Pilar Alegría en señalar «la mentira» con la que conviven cotidianamente los populares. «Se tiene que comer sus propias palabras», manifestó la portavoz del PSOE en referencia a María Guardiola, que será la nueva presidenta extremeña después de dar un giro de 180 grados en sus apreciaciones sobre Vox. El partido de Santiago Abascal, por su parte, sigue avanzando en sus acuerdos con el partido de Núñez Feijóo en distintos territorio. Le quedan solo dos, Murcia y Aragón, donde se presume que la solución de gobierno se irá hasta más allá de las elecciones generales del 23 de julio.

De momento, esta semana ha comenzado la ronda de contactos de la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, precisamente de Vox, con los líderes de los diferentes partidos. Han pasado por su despacho los tres partidos que deberán reunirse en el grupo mixto, aunque su participación inicial pueda ser bien diferente. Si bien Izquierda Unida y Podemos cubrieron el expediente anunciando su no rotundo a la investidura de Jorge Azcón, el PAR debería ser el primero en posibilitar la proclamación del nuevo presidente. Las cuentas exigen el voto afirmativo de los aragonesistas, además de las abstenciones de Vox y Teruel Existe. Todo parece estar encaminado, a tenor no solo de los movimientos sino de los silencios.

Ayer desveló el PSOE, por medio de su secretario de Organización Darío Villagrasa, que el partido socialista ha intentando contactar con Teruel Existe «en reiteradas ocasiones» y no ha recibido respuesta, lo que invita a pensar que la formación de Tomás Guitarte tiene un pacto firmado con el PP para atrapar cargos en la DPT. «Es un silencio sospechoso y cómplice de otras estrategias», dijo Villagrasa, que «sospecha» que Teruel Existe «tiene cerrado un pacto oculto con el PP».

Tampoco sería de extrañar. Ha avisado Azcón en diferentes ocasiones de que las negociaciones se llevarían a puerta cerrada. Y así es. No hay ruido, pero se ha avanzado en el proyecto que se conformará en Aragón, donde la formación turolense será, de entrada, la segunda pata en la investidura del líder popular. Necesita su abstención, algo que ha expresado también en público la formación de Guitarte, que ha requerido al PP una serie de compromisos por escrito: despoblación, transporte sanitario, renovables... Azcón no puso pegas tras su reunión primera con los turolenses. «Hay un puente de diálogo con Aragón Existe», admitió quien será nombrado único candidato a gobernar Aragón el próximo viernes.

Le quedará todavía el paso de asegurarse la abstención de Vox, el partido con el que el PP ya ha suscrito pactos en varios territorios. Ayer cerró su tercer acuerdo de gobierno de coalición en España. Lo hizo en Extremadura después de que los de Abascal firmaran su segundo pacto de gobierno en una comunidad, en Valencia, tras las elecciones del 28 de mayo.

Después de que el partido de Abascal entrara por primera vez en un gobierno de coalición con los populares de la mano del presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, Vox ha conseguido repetir este modelo en Valencia con Carlos Mazón y en Extremadura con María Guardiola. 17 días han separado las negociaciones para conformar esos dos últimos Ejecutivos.

Por el camino ha cedido en Baleares, donde el PP gobernará en solitario y en minoría. Vox no formará parte del Ejecutivo que presidirá la popular Margalida Prohens, pero el partido de Santiago Abascal facilitará con su abstención en el Parlamento balear que el PP acceda a la presidencia y pueda gobernar en minoría.

Es el mismo camino que quieren seguir Murcia y Aragón, aunque el líder de los ultras ya adelantó que lo de Baleares «no va a servir en otros lugares» donde exigirán consejerías como la cedida en Extremadura (Gestión Forestal y Mundo Rural). Pese a todo Azcón insistió esta semana en que «lo ideal» es que haya «un Gobierno en solitario del PP», dijo antes de asegurar que los acuerdos se plasmarán en negro sobre blanco como exige, por ejemplo, el PAR, que quiere por escrito la oposición frontal al trasvase demandado por Vox. «Llegaremos a acuerdos como en otras instituciones», aseguró el líder conservador, que tiene de margen hasta el 23 de agosto. No parece que llegue tan lejos la cosa, aunque es probable que se vaya el asunto más allá de las generales.

Antes del 7 de julio lo quiere cerrar en Murcia, donde López Miras tien 21 diputados, 6 más que la izquierda. Pero le faltan dos, así que necesita los apoyos o la abstención de Vox, que consiguió 9 diputados en la Asamblea. Claro que no quiere cederle cartera alguna a los de Abascal, que no olvidan que Miras gobernó con tránsfugas de Vox y ahora apuesta por un modelo como el de Baleares. Vox, de momento, no traga. Y en Aragón calla.