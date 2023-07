El que fuera último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe alias 'Ata' y la exintegrante de la banda Miren Itxaso Zaldúa han negado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional haber participado en el asesinato del expresidente del Partido Popular en Aragón Manuel Giménez Abad en 2001.

'Ata' --que solo ha respondido a su defensa-- ha señalado que ese día estuvo con amigos en una fiesta que se celebraba anualmente y que giraba en torno a las ikastolas de Iparralde (Francia), el 'Herri Urrats', y ha explicado que estuvo sirviendo bebidas en una barraca junto a otros amigos. Zaldúa ha señalado que ese día estuvo en el cine con amigas en Hernani y que cuando escuchó por la radio que se había producido ese atentado le llamó la atención por su "dureza" porque implicaba a un niño.

La Fiscalía solicita penas de 30 años de prisión para los acusados por sendos delitos de asesinato terrorista, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y la prohibición de aproximarse a Zaragoza durante cinco años.

El atentado ocurrió la tarde del 6 de mayo de 2001, cuando el entonces presidente del PP de Aragón se dirigía junto a su hijo al estadio de La Romareda para ver un partido. Cuando caminaban por la calle Princesa, relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, "Mikel Carrera Sarobe se aproximó a ellos y disparó por la espalda y a bocajarro" a la víctima, "y continuó disparando mientras caía y cuando ya se encontraba tirado en el suelo", en presencia de su hijo, entonces menor de edad. Después, continúa el ministerio fiscal, tanto él como Zaldúa huyeron.

Tres tiros (dos en la cabeza y uno en el abdomen) se cobraron la vida de un jaqués que en aquel momento tenía 52 años y dejaba una viuda y dos hijos de 23 y17 años y que lideraba el PP en un momento muy complicado para la formación, ya que había perdido el Gobierno de Aragón después de que el PAR se alineara con el PSOE de Marcelino Iglesias, y mientras en Madrid el presidente José María Aznar impulsaba el Plan Hidrológico Nacional (PHN). En el plano personal, amigos y oponentes políticos lo reconocían como «buena persona y conversador incansable». ETA le silenció, aunque el proyecto político en el que él creía sigue todavía vivo.

A ambos se les ubica aquel año en el denominado comando Basajaun de ETA, y les acusa de diseñar y ejecutar concertadamente el asesinato del senador popular. Tanto la acusación particular que ejerce la familia de la víctima como la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, por su parte, solicitan la misma pena de cárcel para los acusados que la reclamada por la Fiscalía.

Aquel 6 de mayo de hace 20 años el País Vasco estaba de elecciones. Hasta ese momento ETA había asesinado a 30 personas desde el fin de la tregua de 1999 y el lehendakari Juan José Ibarretxe se presentaba a su reelección. La dirección terrorista había situado como objetivos principales a los cargos públicos del PP y del PSOE, dentro de su estrategia del terror. De hecho, ya había asesinado avarios ediles y altos cargos de ambos partidos en ese último año y medio. Tras el asesinato de Giménez Abad todos los partidos suspendieron sus actos electorales, salvo Euskal Herritarrok (EH), plataforma de la que fue candidato por Guipúzcoa Arnaldo Otegi.

No llevaba escolta puesto que no había información de que fuera objetivo de ETA y porque, tal y como desveló el entonces candidato popular a la Lehendakaritza, Carlos Iturgaiz, el propio Giménez Abad le bromeó ante su extrañeza de que no llevara protección: «Bastante lío tengo con el trasvase del Ebro como para pensar en escoltas». Una situación que aprovecharon sus verdugos cuando desempeñaba el papel de padre. El terrorista se fue corriendo por la calle Princesa hacia la avenida Goya, donde se le perdió la pista. Empuñó un arma que en el 2003 sirvió para asesinar al jefe de la Policía Municipal de Andoain (localidad guipuzcoana gobernada entonces por Batasuna), Joseba Pagazartundúa. También de tres disparos.