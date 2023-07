Manuel Giménez Larraz es el hijo mayor de quien le dio su nombre y unos asesinos de ETA decidieron dejarle huérfano de padre en 2001. Reconoce que el juicio a los supuestos autores del atentado tiene una mezcla de "expectación, esperanza y dolor". "Nos obliga a rememorar el dolor, pero ojalá esto sirva para poner fin al mismo con una sentencia condenatoria", señala en declaraciones a este diario.

Giménez Larraz reconoce que del juicio solo ha querido leer titulares y que esa negación del asesinato "no es sorprendente". "Lo raro hubiera sido que admitieran lo que hicieron", señala.

Aunque han pasado veintidós años del crimen firmado por ETA, esta víctima del terrorismo no puede evitar recordar a las de otros 300 atentados que están sin resolver. "Es verdad que la Justicia debe ser rápida, pero yo en el caso de mi padre hago la lectura de que aunque parecía que a lo largo de estos años no se movía nada, ahí estaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajando de forma callada en un momento en el que ETA ya no está en las portadas", asevera.

Giménez Larraz insiste en la importancia de "creer en la democracia". "Te permite renunciar al odio, a la venganza y te crea la expectativa de que el Estado de Derecho va a poder reparar el dolor", afirma al tiempo que defiende que «la Justicia es la mejor arma», a la vez que añade que ese "Estado de Derecho es en lo que creían los que dieron su vida por él". Manuel Giménez Larraz asistirá hoy al juicio como público para acompañar a su hermano Borja en la prueba testifical y podrá mirar a los ojos a quienes presuntamente mataron a su padre.