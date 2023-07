La Ciudad de la Justicia está invadida de zaragozanos en busca de una dispensa. No es en este caso un privilegio papal, aunque incluso los sacerdotes se acercan estos días –documentación en mano– a las dependencias de la Junta Electoral de Zona en busca del perdón democrático. Allí, ante el mostrador, un cartel reclama a los llamados a ser los directores de orquesta de la fiesta de la democracia pero que tienen excusas varias para no asistir al evento. Mayores de 65 años, curas, trabajadores de Correos, enfermos crónicos, desventurados a los que el adelanto electoral les rompe las vacaciones de verano o simples ciudadanos enojados que buscan suerte estos días para no pegarse doce horas al calor del estío en el vetusto gimnasio del colegio del barrio.

Al hijo de Óscar Per y Rosana Esteban le ha tocado vocal de mesa en el Jerónimo Blancas de Valdefierro. «Hemos venido nosotros a entregar la documentación porque está entrenando. Es atleta, 400 metros lisos, y el domingo 23 de julio corre en Soria por el Campeonato de España sub-20. Es la quinta mejor marca de España y se juega ir al Europeo», relataba la madre de Alejandro, el atleta en cuestión, que sabrá en cinco días si puede completar la prueba el día de las elecciones.

Curiosamente, en el colegio electoral al que debería asistir el joven podría haberse encontrado a Manuel Rodríguez, de 68 años, que buscaba su dispensa junto a su hija Rebeca. «Nada, nada. Si es que yo no podría. Un enfermo del corazón y los pulmones. Nosotros no podemos», contaba el hombre, que, efectivamente, no estará en la mesa electoral. Los ciudadanos de entre 65 y 70 años entran en el sorteo, pero pueden negarse sin mayor problema que alegar su negativa.

Los problemas de salud son tónica habitual en el trasiego de estos días, conforme las citaciones a las mesas electorales van llegando a los domicilios. Bien lo explica Jaime Urbizu, identificable por su alzacuellos, que relaciona con su profesión: es el nuevo sacerdote de Pedrola y de Alcalá de Ebro, donde debe oficiar sendas misas el domingo 23 de julio. Sin embargo, le ha tocado ser suplente del presidente de una mesa en el barrio zaragozano donde vivía hasta hace escasos meses. Asegura Urbizu que oficiar misa no es motivo de dispensa, aunque lo suyo sí. «Siempre he votado por correo. Sufro Enfermedad de Crohn [afectación autoinmune que afecta al tubo digestivo] y una aglomeración de gente, con la ansiedad que se da, produce brotes», cuenta el sacerdote.

Más complicado tendrá librarse del compromiso obligado con la democracia la esposa de Adrián Roche. La pareja y sus dos hijos se van en ferry a Cerdeña, pero esperaron a coger el viaje más de la cuenta y el toro del adelanto electoral de los llevó por delante. «La esperanza no la perdemos. Cogimos el viaje justo después de la convocatoria porque teníamos las vacaciones, pero a ver qué nos dicen», cuenta Roche.

Esperanza es lo que también tiene Soraya, que la pide directamente por una cuestión de conciliación para librarse de la presidencia suplente que le ha tocado. «Mi marido es policía y tendrá que trabajar todo el día. Tenemos tres niños y no se los puedes dejar todo un día a sus abuelos. ¡Son tres!», exclamaba entre risas la mujer, sabedora de que no las tiene todas consigo. «Al paso que vamos, con toda la gente que hay aquí... no sé yo», comentaba.

«A mí me tocará trabajar porque soy empleada de Correos. Una compañera ha llevado 69 votos por correo esta mañana. Se está dando sobre todo en ciudades de costa y de montaña», comentaba una trabajadora de la empresa mensajera, que guarda el anonimato pero explica que cada empleado va a tres colegios a entregar los votos depositados por quienes votan por correo. La entrega se realiza al presidente de la mesa electoral desde las ocho hasta las diez de la mañana para que los votos se vuelquen en las urnas al realizar el escrutinio. Después, los trabajadores de Correos llevan las urnas a la Junta Electoral que corresponde para ratificar que el recuento se realizó de forma correcta. En fin, que así no se libraría de pisar el colegio electoral ni el más convencido de los postulados bakunistas.

Son días de no parar para los funcionarios que recogen los documentos. «El viernes fue una locura y el lunes también vino mucha gente. Unas 300 personas, te diría yo, aunque no han sido más que otros años», comentaba una de las trabajadoras tras el mostrador. Interrumpe la conversación un hombre: a su esposa le ha tocado presidenta suplente y están «de vacaciones». «Pero tendrá usted que acreditar que tenía un viaje programado o algo. Aquí no presenta ningún documento», le responden tras la ventanilla. «Anda, si me voy a un hotel sí puedo quitarme y si estoy en mi segunda residencia, no», le espetaba el caballero. «Pues es que debe causarle perjuicio económico», contestaba con infinita paciencia la mujer, mientras en su frente caía una gota de sudor al ritmo que la fila se extendía por los pasillos.