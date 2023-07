Un año más de Sanfermines, ¿qué sensaciones tiene al respecto?

Pues con muchas ganas de que la gente se lo pase bien, sobre todo gracias al apoyo de los ayuntamientos de Pamplona y Zaragoza. Las fiestas siempre causan una movilización increíble, de cientos de miles de personas. En nuestro caso, las actividades de la Casa de Navarra están yendo bien, se ha convertido en un punto importante aunque al ser días laborables se nota un cierto bajón de afluencia. Pero eso no nos ha impedido celebrar las fiestas a tope: viendo el chupinazo en el Pájaro Azul con vermú, comida y música en directo. Una cita a la manera típica navarra.

Y después de la comida, llega la ofrenda a la Virgen del Pilar, ¿verdad?

Este viernes nos juntamos en la Basílica del Pilar para llevar a la Virgen un cetro y honrar al patrón de San Fermín, así es. En Zaragoza nos gusta celebrar las fiestas de esta manera, como una forma de desear un año próspero a todo el mundo.

La fiesta de San Fermín está considerada como una de las más populares en el mundo. ¿Cuál cree que es la clave de ese éxito?

Que son unas fiestas de calle: alegres, divertidas, pintorescas y, sobre todo, fraternales. Pase lo que pase, la gente sale a pasárselo bien y a formar o fortalecer vínculos entre ellos. Todo el mundo tendría que vivir los Sanfermines al menos una vez en la vida. Ese recuerdo y ambiente de ver los encierros, de caminar por la Estafeta, de escuchar la música de las txarangas y las jotas con las peñas es algo imborrable, que te eriza la piel y te llega a emocionar.

¿Serían los Sanfermines iguales si Hemingway no se hubiese cruzado con ellos?

No se puede olvidar el impacto que tuvieron gracias a él. Sin embargo, creo que las fiestas habrían sido iguales. Más que popularizarlas en sí o dotarlas de algún gancho, Hemingway internacionalizó la fiesta de San Fermín. La llevó hasta más rincones del planeta, y actuó como un respaldo excelente de nuestra cultura en el exterior. Se podría decir que Hemingway fue ya un 'influencer' en su época, solo que a través de su literatura en vez de las redes sociales.

Y ahora, entre las novedades de este año, el autor resurgirá gracias a la Inteligencia Artificial.

100 años después (risas). Pero, aunque la gente lo considere un resurgir, no dejará de ser el mismo acto de promoción que realizó en carne y hueso años atrás. Él no solo reportó los Sanfermines, sino también el espíritu que conllevaban desde su humilde comienzo a través de una peña de Pamplona.

¿Y cómo ve el futuro de la Casa de Navarra?

Un poco incierto, a falta de un relevo generacional. Pero también he visto muchísimo apoyo durante los 60 años de vigencia que ha tenido la entidad. Ofrecemos un gran abanico de actividades para poder conectar aún más a Aragón y a Navarra, que no dejan de ser en el fondo primas hermanas. Intentamos promocionarnos a través de las redes sociales y me congratula saber que el interés y el enamoramiento por Navarra no cesa. Solo deseo que esta casa siga siendo un punto importante para Zaragoza.