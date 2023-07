Daños de hasta el 70% y 80% en las Comarcas del Bajo Martín y el Bajo Aragón y del 100% en la Comarca de Valdejalón. La catástrofe meteorológica en forma de granizo, que salpicó en el día de ayer a los campos aragoneses, ya ha pasado y los agricultores de la comunidad empiezan a hacer balance de una tormenta nunca antes vista. De norte a sur, el pedrisco ha ido destrozando todo lo que se encontraba a su paso: lunas de vehículos, tejados de nave e, incluso, viviendas. Pero, una vez más, la agricultura ha sido el sector más afectado. Las cosechas de manzana, pera, melocotón y nectarina de los distintos puntos de Aragón se han perdido casi por completo y los malos pensamientos empiezan a melodear sobre las cabezas de los agricultores.

En la provincia de Zaragoza, Urrea de Jalón en la Comarca del Valdejalón ha sido una de las zonas más afectadas por el granizo. "Lo que pasó en el día de ayer ha sido una catástrofe en toda regla. Ninguno de los habitantes de Urrea de Jalón, ni los más mayores, habían vivido algo así. El tamaño del granizo era como pelotas de ping pong y han cubierto todo el pueblo y los alrededores", afirma el propietario de Baquefruit, Javier Baquerizo.

Baquerizo asegura que casi la totalidad de su cosecha se ha visto afectada y no sabe qué va a suceder con sus frutales y con los empleados contratados. "En mi caso, tenemos 14 peones contratados. Ahora mismo no estoy en el municipio, pero cuando vuelva igual tengo que despedirlos. Asumiré las perdidas, pero yo no puedo hacer nada más. Este año lo damos por perdido", comenta el agricultor. El granizo no solo ha afectado a las frutas, los sistemas de riego de las fincas también han sufrido daños cuantiosos. Además no sabe hasta que punto los seguros se van a hacer cargo de todos los daños. "La gran cantidad de piedra también ha afectado a los sistemas de regadio de nuestros campos. Los barrancos bajaban a rebosar de agua y no nos daban opción a entrar a nuestros campos para intentar salvar la poca fruta que quedaba", concluye Baquerizo.

En las comarcas turolenses del Bajo Martín y el Bajo Aragón, los daños en el campo alcazan al 70% y 80% de la producción, según informa el miembro de la Ejecutiva de UAGA, David Andreu. Andreu asegura que lo más problemático fue la piedra y los daños que ha causado en las cosechas de maíz, los olivos y los frutales de la zona. La tormenta comenzó por la zona de Albalate del Arzobispo, Híjar y Puigmoreno. Poco a poco se fue acercando hasta Alcañíz donde la piedra disminuyó en comparación con los otros municipios de la comarca.

Horas para olvidar en Cuarte de Huerva

“No puedo sacar conclusiones de todo lo sucedido. Nos encontramos en plena valoración de daños. Por suerte, no hay que lamentar daños personales”, afirma la alcaldesa de Cuarte de Huerva, Elena Lacalle. La noche ha sido muy larga y la sensación de incertidumbre y ajetreo era visible en los rostros de los vecinos del municipio limítrofe con Zaragoza.

Junto a las inundaciones de los garajes, la perdida de luz en los domicilios ha sido otro de los grandes problemas que se han encontrado. “Hay muchas personas mayores que necesitan de este servicio porque tienen problemas de salud”, comenta la alcaldesa.

Entre las zonas más afectadas están el centro del municipio, el paseo de la Constitución, la urbanización Santa Fe y polígonos industriales como los de Mazas y Huertos. Tal y como informa la alcaldesa, desde el Ayuntamiento de Cuarte, se ha puesto a disposición de los vecinos un número de atención al ciudadano para informar sobre la situación en la que se encuentran. “Primero deben de hablar con sus respectivos seguros y después hacernos llegar su situación. Por suerte, numerosos vecinos se han mostrado voluntarios para colaborar con esta situación”, comenta. A Lacalle lo que más le preocupa son todas esas personas mayores que se encuentran solas en sus domicilios.