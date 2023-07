El CEIP María Zambrano, situado en el zaragozano barrio de Parque Venecia, ha sido una de las instalaciones, junto a empresas de La Cartuja Baja, más afectadas por la importante tormenta que ayer sufrió Zaragoza. Los 54 litros por metro cuadrado que cayeron fueron un auténtico tsunami en la zona en la que está levantado este colegio público y que derribó paredes e incluso hizo que la riada se llevara consigo pizarras, pupitres y demás enseres. Por el momento no hay una cuantificación de los daños, pero el Gobierno de Aragón ya ha anunciado que se va a declarar una licitanción "de emergencia" para iniciar las obras lo antes posible y poder abrirlo "en septiembre".

Así lo indicó este viernes el consejero de Educación del Ejecutivo autonómico, Felipe Faci, quien pidió a las familias afectadas tranquilidad. "La previsión es que esté en septiembre, pero si ocurriera alguna cuestión que pudiera retrasarlo habrá que reubicar", añadió.

Faci aseguró que "todavía es pronto" para cuantificar los daños porque "evidentemente estamos en una fase de memoria y evaluación, pero es previsible que es una cantidad importente". "Nada más conocerse los efectos de la tormenta de ayer, se inició una evaluación de daños y actuar lo más urgentemente posible", aseguró al tiempo que añadió: "Habrá que analizar y estudiar por qué se produjo tal tromba".

"Está en un solar apto según el PGOU para que no sucedan cosas de este tipo y ahora vamos a realizar una actuación de emergencia para que pueda estar en seotiembre en normal funcionamiento", aseveró e incidió: "Hemos actuado en un solar que en el PGOU no había ninguna limitación, no era previsible porque sino no se hubiera producido ahí. Toda urbanización de parque Venecia tiene que tener unos sistemas de evacuación que tienen que funcionar".

El titular de Educación añadió que "corresponderá al Ayuntamiento de Zaragoza el análisis de por qué y que no ocurra más".