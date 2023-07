Es un problema acuciante, global y generalizado. También en nuestro país, como en muchos otros en Europa y fuera de ella, el talento escasea en prácticamente cualquier sector de actividad. El 80% de las empresas reconoce tener dificultades para encontrar profesionales adecuados al puesto ofertado, un porcentaje sangrante en una economía con cerca de tres millones de personas en desempleo, el 13% de la población, más del doble que la media de la eurozona.

La falta de profesionales es una realidad dolorosa en nuestro sector ya que supone una importante pérdida de productividad e incluso aboca a algunas empresas a echar el cierre. Si esta situación sigue así podría llegar a comprometerse nuestro futuro. En Aragón, el turismo supone cerca del 8% del PIB y la hostelería es uno de los sectores estratégicos más dinámicos y relevantes para la economía, tanto por su peso en la creación de riqueza y empleo, como por su importancia social y cultural. Actualmente, se contabilizan casi 9.000 establecimientos que ocupan, con datos de mayo, a más de 40.000 trabajadores, un 3,8% más que en 2022. Este capital humano es determinante para la competitividad del sector.

Y el problema no es que falte personal, sino que necesitamos muchos más trabajadores para hacer frente a las necesidades actuales de nuestro sector. El talento ha sido siempre vital para la hostelería, pero hoy lo es mucho más. Y no somos un sector atractivo. Somos los que trabajamos para y cuando todos disfrutan y se quieren divertir. No tenemos feeling.

Algunos hablan de falta de conciliación, bajos salarios y largas jornadas. Pues bien, como es preceptivo, las condiciones laborales y salariales se regulan en los convenios colectivos firmados por empresarios y sindicatos de mutuo acuerdo. Zaragoza es ejemplo por su capacidad de diálogo y su nula conflictividad laboral. Así, el salario medio de la hostelería es de 1.593,78 euros brutos al mes, igual al de Oficinas y Despachos y ligeramente superior al de Comercio Textil (1.300), por citar algún ejemplo. Cierto que, como señala el INE, el salario anual, en cómputo global, está por debajo de la media. Y lo está porque no se tiene en cuenta una diferenciación entre tipos de jornada, ni cualificación ni categorías. La retribución media en España se encuentra por encima de la media europea.

Condiciones laborales

Con respecto a las condiciones laborales, las organizaciones empresariales de hostelería condenamos con dureza las malas prácticas porque suponen un abuso contra el trabajador y una competencia desleal hacia la mayoría de empresas del sector que cumple la normativa laboral. Temporalidad o jornada parcial no es sinónimo de precariedad o falta de calidad. Países Bajos ha hecho de este tipo de jornadas una fortaleza aumentando las tasas de actividad y maximizando las opciones de empleo.

La falta de mano de obra en hostelería es un problema estructural. Para solucionarlo, lo realmente importante es dignificar nuestra imagen, reforzar nuestro reconocimiento social y subrayar nuestro valor socioeconómico. Debemos trabajar el employer branding. También, tenemos que fomentar la vuelta de los que se han ido y el reciclaje profesional, además de mejorar los servicios de intermediación públicos y resolver las rigideces anacrónicas que existen en el mercado laboral.

Y lo urgente, la puesta en marcha de la largamente demandada nueva Escuela de Hostelería, solución idónea para ajustar la oferta formativa a las oportunidades que ofrece el mercado laboral a medio y largo plazo. Para el corto plazo la contratación en origen de personal formado.