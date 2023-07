Le gustaría al Partido Popular, o eso dice de puertas afuera, abrir un paraguas bajo el que se sintieran a gusto Vox, Teruel Existe y el PAR, y desde ahí encontrar la fórmula que le permitiera gobernar, más o menos, en solitario. Parece bien difícil, por no decir imposible, reunir a estos tres partidos en torno a una misma idea. Los dos aragoneses abominan de los ultraconservadores, no solo por su ideología sino por el ideario que tienen en asuntos como el trasvase. O como el Estatuto de Autonomía, que ven innecesario. Sobra la Constitución, vienen a decir Santiago Abascal y los suyos. Así que por ahí nunca se entenderían. Y nunca es nunca.

Tampoco lo harían si se mira del revés. Alejandro Nolasco, número 1 de Vox, ve a Teruel Existe como un enemigo que los demoniza, «que dice barbaridades sobre nosotros», que hace afirmaciones que no se cree «ni Guitarte». Por si fuera poco, los turolenses tampoco tragan al PAR, con el que ya han dicho que no quieren compartir equipo de Gobierno en la DPT. Sentar a todos en la misma mesa, aunque sea entre síes y abstenciones, más que improbable parece imposible. Habrá que repartir el juego.

Azcón cocina a fuego lento y sabe que no le queda más remedio que ceñirse a las cuentas. El PP ganó las autonómicas con 28 de los 67 diputados del Parlamento, justo el mismo número que suma el bloque de la izquierda (23 diputados del PSOE, tres de CHA, uno de Podemos y uno de IU). Para ser investido presidente necesitaría el apoyo de seis diputados para alcanzar la mayoría absoluta. Vox tiene siete, sería la opción más fácil.

La otra alternativa sería acoger el sí del diputado del PAR, que Ana Alós dio por hecho con naturalidad este viernes, y lograr la abstención de Teruel Existe (3) y los citados siete que quedan a su derecha. Sin embargo, Nolasco ya advirtió que no lo daría a cambio de nada. Y si Vox vota no, deberá pensar en cómo convencerle para la segunda ronda.

De momento, Azcón está muy atento a lo que pasa en Murcia, donde la primera votación para la investidura del candidato popular fue fallida. López Miras necesitaba una mayoría absoluta que no tiene ya que al PP le faltan dos escaños. Sin embargo, desde Vox ya le han dejado claro en sus intervenciones que tampoco se abstendrá para facilitarle la investidura por mayoría simple en la segunda votación, este lunes. Si no lo hace y se mantiene en su exigencia de entrar en el Gobierno, el desacuerdo conduciría directamente a la repetición de los comicios. De paso, abriría una grieta en las relaciones PP-Vox que podría afectar a nivel nacional y local, donde solo queda Aragón por resolver.

Mayoría simple o acuerdo

Y aquí el ejemplo que se quiere seguir es el de Baleares, donde Vox se abstuvo para la investidura de Marga Prohens sin reivindicar la entrada en el Gobierno autonómico, aunque sí en los consejos insulares de Mallorca y Menorca, que son equivalentes a las diputaciones provinciales.

No cabe duda que la campaña nacional aplazará aún más la investidura, que no tiene fecha. Así que las cuentas hay que echarlas a partir del 24 de julio. Ahí, pase lo que pase en las nacionales, el PP activará el proceso. En la última semana de julio empezará la verdad del futuro de Aragón. Solo falta por saber si Azcón conseguirá una mayoría simple y bregará con ella durante cuatro años, o al final firma con Vox un acuerdo de gobernabilidad. No sería raro si se piensa en términos de estabilidad, más allá de que ocupe algún espacio en el nuevo Ejecutivo. Tampoco hay que olvidar que ya le entregó la presidencia de las Cortes. Y sería absurdo pensar que esa cesión se la hizo gratis.

De ningún modo se contempla esa repetición electoral que amenaza Murcia. Hasta el 23 de agosto hay de plazo en Aragón. Tendría tiempo de todo, incluso de churruscarse. En cualquier caso, se esperan dos semanas más a fuego lento y luego a servir. Al gusto.