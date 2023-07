Hace meses que la Universidad de Zaragoza se viene mostrando firme en la política de medidas de ahorro energético, una cuestión que ya da sus frutos al haber logrado una drástica reducción tanto del consumo de luz como de gas en la institución pública. Hasta el pasado mes de junio, el campus público ha gastado 1,6 millones en el pago de la factura de la luz, lo que supone, en estos momentos, el dato más bajo de los últimos cinco años, teniendo en cuenta que el año todavía no ha terminado.

En cualquier caso, la bajada es importante en comparación con 2022, cuando la Universidad de Zaragoza gastó 7,9 millones en luz, el pico más alto que derivó en un considerable sobrecoste en las arcas de la institución académica. También el gasto de este año es mucho menor al de 2021, cuando se alcanzaron los 5,4 millones de euros.

El reflejo del ahorro económico de este año en luz se percibe también en el consumo de kilovatios hora, que ha descendido considerablemente. Hasta junio se habían usado 8 millones de kilovatios hora frente a los 22 millones del año pasado, los 26 millones de 2021 y 2019 o los 23 millones de 2020. Es decir, el consumo también es el más bajo de los últimos tiempos en la universidad.

«Hemos conseguido negociar a un precio muy competitivo, mediante una compra conjunta con otras universidades. Eso, unido a circunstancias favorables como el invierno suave y una primavera con picos de calor, nos han beneficiado», apunta a este diario Ángel Pueyo, vicerrector de Planificación, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza.

El modelo de ahorro «empieza a funcionar», pero además augura que en 2025 habrá más avances. «Será diferente porque las grandes instalaciones fotovoltáicas que tendremos ya tendrá su efecto. El resto está en conseguir producir una energía 100% renovable», apuntó Pueyo.

Menos uso de gas, pero casi mismo gasto

En cuanto al gas, su uso en el campus público también se ha reducido este año de forma importante. Se han consumido 11 millones de kilovatio hora hasta junio, frente a los 17 millones de 2022 y los 24 millones que se alcanzaron en 2021. Sin embargo, la nota negativa en el gas está en la parte económica ya que, a pesar de no haber usado tanto, el ahorro económico no ha sido tal debido a que su precio se ha disparado este año. De hecho, hasta junio la Universidad de Zaragoza ha pagado 1,39 millones por el gas, mientras que en todo 20202 pagó 1,41 millones. Es decir, que este año la cifra podría superar a la del año pasado.

«El gas se ha disparado muchísimo, a unos precios muy elevados. Hay comunidades con un 150% o un 160% de crecida en el gasto. Nosotros, en todo caso, hemos tenido un impacto menor», indicó Pueyo. «En general, las cifras son muy positivas respecto a lo previsto al inicio de curso porque había unos costes previstos que, al final, no ha habido que utilizar», indicó el vicerrector, quien consideró que han superado «con éxito» la prueba de reducir el consumo que ya el año pasado marcó el Gobierno central. «Estamos muy satisfechos. Hemos llegado a unos límites muy bueno, que no sé si podremos seguir bajando», precisó Pueyo.

Autoproducción

Entre los edificios de la Universidad de Zaragoza que más ahorro energético han logrado está la Facultad de Economía, la de Filosofía (en el antiguo edificio de Magisterio) o la de Derecho. «Han tenido una climatización adecuada de forma permanente porque no son puntos de investigación. Algunos han bajado el gasto hasta un 40%», matizó Pueyo.

Laboratorios, edificios de innovación en diferentes campus o instalación de salud requieren de más energía, pero a pesar de ello también han logrado «reducciones significativas».

El campus aragonés fue pionero en poner en marcha medidas de ajuste energético. De hecho, es una de las instituciones públicas que «porcentualmente más ahorrado», según Pueyo, que no quiso olvidar «la buena disposición» de la comunidad universitaria.

El futuro se dirige hacia un horizonte donde se va a mantener esta política «proactiva» de reducción de la huella de carbono. La autoproducción en la Universidad de Zaragoza será clave en ese objetivo. «Ahora autoproducimos el 2% de la energía, pero esperamos llegar a finales de año con entre el 5% y 6%. El horizonte en 2025 es alcanzar un 10% de autoconsumo», explicó Pueyo.

Para ello, la puesta en macha de huertos solares, de placas fotovoltaicas o de campus inteligentes serán las herramientas que ayudarán a esa producción propia de la energía.