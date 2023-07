Jorge Azcón quiere gobernar Aragón en solitario. Lo asegura haga viento, sol, llueva o truene... incluso con Vox dinamitando la investidura del popular Fernando López Miras en Murcia por dejarlos fuera del Ejecutivo, lo que aboca a la región a una repetición electoral. Pero Azcón mantiene la calma y duerme las negociaciones, más aún si cabe después de que Santiago Abascal lanzará un órdago el pasado sábado en su mitin en Zaragoza al exigir entrar en el Ejecutivo autonómico. "Es evidente que no esperamos un escenario de repetición de elecciones en Aragón. Voy a seguir buscando un gobierno en solitario: no he cambiado mi planteamiento sobre sacar adelante una investidura cuando tengamos atados los votos a favor y las abstenciones necesarias para tener un gobierno en solitario durante cuatro años, que es lo que quieren los aragoneses", ha referido Azcón, que sigue defendiendo la vía balear, la de Vox absteniéndose, para el futuro gobierno de Aragón.

No altera pues demasiado a los populares aragoneses lo que ocurre en tierras levantinas, aunque Azcón ha denunciado el "Frankestein a la murciana" que Vox ha ejecutado al votar en contra de López Miras junto al PSOE y Podemos. Al líder de los populares aragoneses lo ha refrendado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que está hoy de campaña en Zaragoza en un acto con los empresarios de la CEOE Aragón y un encuentro con una treintenta de alcaldes populares. El órdago de Vox acalla a un PP pendiente de Murcia Gamarra ha acusado a Vox de no permitir "terminar con el sanchismo" en Murcia, cuya ciudadanía votó ponerle fin, y donde al final el partido de Santiago Abascal se ha convertido "en el aliado del socialismo y de Podemos" para bloquear un Gobierno del PP con un 43% de apoyos logrados el 28 de mayo. Así lo ha referido tras conocer el resultado fallido de la segunda votación para que el popular López Miras sea elegido presidente, que se ha cerrado con los 21 apoyos del PP y los 24 ‘noes’ de PSOE (13), Vox (9) y Podemos-IU Verde-AV (2). El escenario que persigue Azcón en las Cortes, que cuentan con 67 escaños, es ser investido con los 28 síes del PP, sumando las abstenciones de Vox (7), Teruel Existe (3) y el sí del PAR. Pero no todo es tan sencillo en ese pacto a cuatro bandas que los populares porfían. Abascal prácticamente vetó el pasado sábado que el PP se apoyara en Teruel Existe para formar gobierno, pues entiende que son "los socios de Sánchez y Bildu". Poco ha transmitido Azcón sobre las sentencias de Vox, pues entiende que "Teruel Existe, el PAR y Vox puedan tener distintas opiniones de cara a la investidura". "Nosotros tenemos la nuestra y vamos a trabajar para que dentro de muy poco haya una investidura en solitario", ha rematado el candidato oficial propuesto por las Cortes para ser investido antes del 23 de agosto. Más allá de sillones y repartos de cargos en otras instituciones, todo pasa por un acuerdo programático que, de primeras, debe atravesar el asunto del trasvase del Ebro, que Vox parece querer incluir en su plan hidrológico nacional mientras que el PAR sitúa su posicionamiento en contra como una prioridad, aunque Azcón ya ha insistido en que se opone de forma frontal, como Teruel Existe.