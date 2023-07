Nada puede faltar en una maleta cuando uno emprende sus vacaciones. Tampoco la precaución. Viajar es un placer, pero no está exento de riesgos, sobre todo cuando el destino es algún país en el que se puede contraer alguna enfermedad. Para evitar esta situación, la inmunización se convierte en el mejor pasaporte de prevención. En los tres centros de vacunación internacional de Aragón (uno por provincia) hace ya semanas que vienen notando una «demanda explosiva», tanto que en estos momentos hay más de un mes de lista de espera para poder ser atendido.

El fin total de la pandemia del covid y las nulas restricciones en los países han motivado este verano el incremento de los viajes internacionales. Todavía no están en cifras de prepandemia (donde 7.500 viajeros pasaron por los centros de Aragón), pero los datos han crecido «considerablemente» este año, según explica a este diario Javier Castillo, jefe de Programas de Salud de la Subdirección Provincial de Salud Pública. «Creo que el año que viene recuperaremos ya las cifras de 2019 a la vista de las consultas que estamos teniendo este año», matizó Castillo.

Importante una "buena" planificación

La demanda la perciben desde hace varias semanas y el especialista advirtió: «Hay que organizarse bien», dijo. «Todo el mundo se quiere ir de vacaciones en el mismo periodo, pero si no se planifica bien el tema de la vacunación, a veces puede haber problemas», apuntó Castillo. «Nos gustaría que vinieran 30 días antes del viaje, porque hay vacunas que necesitan un nivel óptimo en sangre para alcanzar efectividad. Esa antelación sería ideal, pero lo cierto es que la mayoría viene 15 días antes», señaló.

Entre los destinos estrella a los que se requiere viajar inmunizado están países del sudeste asiático como Vietnam, Camboya, Indonesia, Malasia o Filipinas. También Kenia o Tanzania se cuelan entre los lugares más demandados.

Antes de las vacaciones de Semana Santa y de las de verano es cuando, tradicionalmente, más citas hay en los centros de vacunación internacionales de Aragón, a donde hay que acudir con cita previa. Entre los destinos estrella a los que se requiere viajar inmunizado están países del sudeste asiático como Vietnam, Camboya, Indonesia, Malasia o Filipinas. También Kenia o Tanzania se cuelan entre los lugares más demandados.

«Son las zonas más de moda porque, además, tienen muchas ofertas. El turismo es el motivo que está detrás del 52% del pacientes que atendemos, mientras que un 30% viene porque se va a visitar a su familia. Estos serían los migrantes que regresan a Senegal, Gambia, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Colombia o Perú, entre otros», dijo Castillo. El porcentaje restante se corresponde a personas que viajan por trabajo o cooperación.

Malaria, zika o meningitis

Entre las vacunas que se administran (y que dan «muy pocos efectos secundarios), destacan las que previenen la malaria, la fiebre amarilla, la hepatitis A, las fiebres tifoideas, la meningitis o la encefalitis centroeuropea. El mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chikungunya, está muy extendido y hay países que están exigiendo certificado internacional para entrar. «El dengue y la fiebre dan dolores fuertes de cabeza, pero el zika es un virus asintomático y puede ser grave si lo contrae una embarazada, ya que afecta al feto y los bebés nacen con microcefalia», explica.

Además, hay una serie de recomendaciones que son el abecé en todo viaje internacional a zonas de riesgo. «No hay que tomar pescado crudo o poco cocinado, hay que evitar beber agua del grifo y hacerlo solo embotellada. Tampoco hay que tomar nada con hielos en un entorno no controlado, porque igual es agua no potable. Otra de las cosas a evitar es comer alimentos de puestos callejeros, porque las condiciones higiénico sanitarias no son como aquí en Europa», relató Castillo.

El perfil del viajero que parte de Aragón es el de una persona de entre 25 y 44 años que en un 70% de los casos permanece fuera menos de un mes. Un 40% lo hace menos de 15 días y el resto son personas que, por viajes a su país de origen, permanecen más de 30 días, como pueden ser los que se trasladan hasta Ghana. «Cuanto más tiempo estás fuera, llega un momento en el que la persona se relaja y no está pendiente del riesgo» lamenta Castillo, quien apunta que, por lo general, la gente «está concienciada» de la posibilidad de contraer una enfermedad.

Sin embargo, detectan que, en el caso de la vacuna de la hepatitis A, el grado de cumplimiento es bajo. «La gente se la ponen antes de viajar, pero a los seis meses deben volver al centro de salud para una segunda dosis y ahí hay un bajo cumplimiento», apunta Castillo. «La gente solo piensa en las vacaciones y una vez que ya ha disfrutado, se olvida de esto. No acuden al centro», explica.