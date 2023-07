-Quedan poco más de dos meses para abrir parcialmente las puertas de la nueva Facultad de Filosofía y Letras. ¿Ya han comprado el mobiliario?

-Todavía no, porque tuvimos problemas con las primeras licitaciones, que quedaron desiertas. Los precios cambiaron por la inflación y eso hizo que no se presentaran empresas a la oferta, lo que nos llevó a acumular retrasos. Se volvieron a licitar y ahora ya tenemos candidatos, por lo que esperamos adjudicar el mobiliario en este mes para que esté disponible entre septiembre y octubre. De este modo, para el primer cuatrimestre ya podrán estar todos los alumnos en la nueva facultad, mientras que en septiembre lo harán profesores y diferente personal.

-La siguiente gran reforma será Medicina. ¿Ya se han presentado propuestas?

-En abril se mandó ya el proyecto a desarrollar, con un plan director de cómo será esa reforma.

-¿Mantienen la fecha de que en junio de 2024 deberían empezar las obras de la primera fase de la Facultad de Medicina?

-Entre septiembre y octubre de este año debería adjudicarse la obra, que durará unos seis meses. Junio de 2024 sería la fecha estimada, pero los plazos escapan de mis manos porque en los procesos de contratación ya no entramos. Pueden surgir retrasos en las licitaciones o algunos problemas que alteren los periodos, así que no podemos dar nada por sentado.

-Lo que ya se puede dar por sentado es que las medidas de ahorro energético, tal y como contó ayer este diario, están dando sus frutos. ¿Han tenido que dejar acciones de lado por esta contención energética?

-El curso ya comenzó con estas medidas, por lo que se planificó todo de acuerdo a ese plan. Es más, hay costes que se contemplaron y, al final, no los hemos gastado. Hemos mantenido una línea de sobriedad que nos ha hecho alcanzar límites muy buenos, tanto que no sé si podremos seguir bajando. Estamos muy satisfechos y estamos siendo muy transparentes con los datos, no solo en este apartado. Somos la tercera universidad más transparente de España y nos acaban de dar el sello de Aragón Circular.

-Otra transformación potente que tienen en el horizonte es el cambio de todo el entorno del campus Río Ebro, en Zaragoza. ¿Qué actuación plantean?

-Sí, es un espacio que va a tener una ampliación considerable y una transformación muy importante. Queremos que sea un espacio más verde y saludable. La idea es que haya dos grandes bosques de árboles en la zona. Uno situado entre los propios edificios del campus y el otro que formaría parte del proyecto del Bosque de los Zaragozanos del Ayuntamiento de Zaragoza. Eso lo tenemos que abordar con el ayuntamiento aún, pero existe el compromiso. Hablamos de un campus del año 2000 que se construyó muy enfocado a la movilidad privada (hay muchos aparcamientos) y la idea ahora es crear algo totalmente sostenible, con menos espacio para los coches.

-¿Qué otros proyectos prevén adjudicar este año?

-En Huesca tenemos pendiente adjudicar la rehabilitación de una parte de la antigua residencia de niños para acoger estudios de Administración y Dirección de Empresa. También hay que actuar en la Facultad de Salud y Deporte para crear espacios para los estudios de Enfermería y Medicina. En Teruel, se prevé renovar la residencia Ramón Acín para que sea más eficiente y también crear un centro para que los docentes puedan investigar. Estos son algunos de los proyectos pendientes de su plan director, pero todo dependerá también de la continuidad que tenga el Gobierno de Aragón con estos proyectos.

-En 2020 se anunció un estudio para que la plaza San Francisco fuera una gran plaza, sin zonas de aparcamiento. ¿Esto podría abordarse pronto o es un proyecto que ha quedado en el cajón?

-Ese proyecto, en estos momentos, está en reflexión.

-¿No está descartado entonces?

-Va muy ligado a un proyecto para renovar todo el entorno, que dependería ya del Ayuntamiento de Zaragoza. En su momento no salió adelante porque en el pleno no se obtuvieron los votos a favor de esta iniciativa y fue una pena. Para dar salida al vehículo privado habría que dar opciones de aparcamientos disuasorios para toda la gente que acude al campus San Francisco y eso hay que replantearlo. Hay situaciones donde el uso del coche es obligado, entonces hay que valorar cómo abordar el crear una plaza grande, peatonal y unificada. Creo que hay que fomentar las actividades al aire libre en el campus San Francisco porque es muy transitado por la ciudadanía, no solo por la comunidad universitaria. En 20 años seguro que hay campus más repoblados y totalmente diferentes a los de ahora.

-La Universidad de Zaragoza está muy comprometida con el cambio climático. ¿Qué opinión le merece que partidos como Vox lo nieguen?

-Creo que siempre hay que negociar y sentarse a hablar. A lo mejor no hay que usar cierto lenguaje que pueda crear crispación, pero estoy acostumbrado al diálogo y creo que es la base de todo porque, al final, se logran acuerdos y se puede alcanzar el entendimiento aunque se parta de posturas muy distintas. Esto lo digo como Ángel Pueyo y no como vicerrector. Hay que alejarse de ciertos tipos de discursos que generen malestar.