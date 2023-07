La bolsa de Neurología se alivia en Zaragoza con altas tras dos años de espera

Los pacientes del servicio de Neurología de los Centros Médicos de Especialidades del Sector II (San José y Ramón y Cajal) que llevan más de dos años en lista de espera para ser visitados para una revisión han recibido estos días una carta en la que se les anuncia que van a ser dados de alta. La misiva, firmada por el jefe del Servicio de Neurología de Hospital Miguel Servet, también ha sido enviada a los centros de Atención Primaria.

Los primeros en ser informados han sido los propios consultorios, en los que se avisa de que a estos pacientes no se les puede atender porque «las sucesivas IC –interconsultas- que vamos generando se citan antes y no nos permiten ver a los más antiguos». Por eso, y para dar respuesta a todas las interconsultas que están citadas, se les informa de que se revisarán los informes y lo que no hayan necesitado «asistencia a ningún nivel por la patología por la que fueron derivados» se procederá a informarles de su alta y se realizará un informe de respuesta en la Historia Clínica Electrónica (HCE).

Cita anulada

Una vez realizado esa revisión, se ha enviado carta a los pacientes afectados de los centros de especialidades del Ramón y Cajal y de San José, donde se les explica que tras volver a mirar los informes y detectar que el receptor de la misiva no ha necesitado nuevas «visitas ni en urgencias ni en su médico de primaria por los síntomas neurológicos que identificamos en la última revisión», se ha procedido a anular la cita pendiente. Esto afecta a los que llevan más de dos años en lista de espera y además no han requerido ninguna cita médica por el problema neurológico por el que se procedió a la inclusión del servicio.

También se les informa de que tras eliminar la revisión pendiente, en el caso de que surgieran problemas o comenzara cualquier síntoma nuevo «podrá ser evaluado mediante la Interconsulta Virtual desde Medicina Primaria», un programa de colaboración entre profesionales de hospitales y de medicina de familia para la atención telemática que permite evitar derivaciones innecesarias. Esto significa además que en el caso de volver a ser citado lo será como «una primera visita», lo que provocará una sobrecarga en Atención Primaria y en el caso de la derivación, comenzar los estudios desde el principio en el centro de especialidades.

En el mes de junio, la media de espera para una consulta externa en Neurología era de 36 días, según el Salud. Según se especifica además las realizadas por tiempo de espera durante ese mes era de 230 pacientes con una espera de entre 0 y 15 días; de 186 (entre 16 y 30); 330 (entre 31 y 60), 170, entre 61 y 90; 153, entre 91 y 120 días de espera y 40 con más de 120 días de espera.

Desde el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón señalan que este proceso de alta es «habitual» considerándolos «de ordenación y de sentido común» y niegan que tengan que ver con la reducción de la listas de espera sino «con el desarrollo de la patología de cada paciente. Los médicos revisan las historias clínicas y valoran la necesidad de una consulta o no, según cada persona», concluyen.