Solo le faltaba fuego al fagüeño que corría junto a la entrada del teatro de las Esquinas cuando a las 5 de la tarde estaba prevista la llegada de Miquel Iceta, el ministro de Cultura, y Pilar Alegría, titular de Educación y candidata del PSOE al Congreso por Zaragoza. Llegaron media hora tarde porque el catalán se había parado en Cálamo a comprar un libro de Thomas Mann, "no vaya a ser que estos (PP y Vox) ganen y lo prohíban", dijo nada más empezar.

Por ahí fueron los derroteros de la tarde de cultura que pasaron Alegría e Iceta en la esquina de Univérsitas con Duquesa Villahermosa, donde se reunieron unas cuantas caras conocidas del cine, el teatro y otras artes, además de políticos socialistas, de las Cortes de Aragón, como Dario Villagrasa o Pilimar Zamora, y del Ayuntamiento de Zaragoza, como Ros Cihuelo, además del candidato al Senado Miguel Dalmau. "Les incomoda desde López de Vega --Vox pidió recientemente censurar 'La villana de Getafe'-- hasta Virginia Wolf, pero sin cultura una sociedad no vive, solo sobrevive", comenzó Iceta.

Coincidió de entrada la aragonesa, inquieta por "el riesgo de involución", por esa posible "vuelta a la censura, a no tolerar opiniones o visiones distintas" cuando el PP está "aplicando y acatando" las políticas de la ultraderecha. "También en este asunto Vox propone y el PP dispone", advirtió Alegría.

"Parece que la única libertad que reconoce la derecha es tomar una birra. Pero también se puede ir al teatro o aceptar críticas", dijo el ministro, que recordó su reciente intervención en La Sexta, donde "me dejaron enumerar las siete mentiras de Feijóo", a propósito de la bajada de las pensiones que el líder del PP primero negó y después dejó en inexacto. "A veces me equivoco en los datos", critió Iceta. "Oiga, no. Te puedes equivocar una vez, pero no siete. Si te equivocas siete vees es que estás tapando carencias o que no tienes otro proyecto que no sea 'quítate tú, que me pongo yo'".

El ministro socialista atizó más al Partido Popular que al de Santiago Abascal. "Se dice que el problema es Vox. ¡Naranjas de la China! Si no tuviera esa especie de protección... Pero el PP no mete en vereda aquellos comportamientos que no comparte, los deja pasar", afirmó el catalán, que aprovechó estar de campaña para habla de violencia machista, de censura... de las comunidades diversas que tienen la obligacion de convivir, de la Corona de Aragón...

"Lo que no son pesetas son puñetas"

"Como soy catalán también me he hecho unos cuadrados. Para nosotros ya saben que lo que no son pesetas son puñetas", bromeó Iceta mientras mostraba unos gráficos en los que aparecía la flecha hacia arriba, coincidente con los años del Gobierno de Sánchez y recordando que el presupuesto para la política cultural y deportiva ha pasado de 802.592 euros en 2017 a 1.804 millones en 2023.

Alegría señaló, además, que el PSOE se compromete a "asegurar el 1,5% de los PGE" para políticas culturales. "Y nos iremos acercando al 2% porque para nosotros la cultura es una forma de ser y de expresarnos", afirmó en una apuesta que también pasa por mejorar las condiciones de los trabajadores del sector.

"No podemos tratar a la gente de la cultura como a otras industrias. Aquí hay mucha gente que no factura todo el rato", para lo que pidió aprender "como hemos hecho nosotros", señaló antes de provocar otra risotada del público. "Hemos pasado de quemar iglesias a restaurar catedrales", afirmó para introducir que había pasado "a ver las obras de las Escolapias", en referencia a la iglesia de la Mantería, donde su ministerio está colaborando en la restauración de la cubierta. Con un presupuesto estimado de unos 2 millones, los trabajos irán encaminados a detener los procesos de deterioro de las pinturas murales de la capilla sixtina de Zaragoza.