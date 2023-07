El nuevo jefe superior de la Policía de Aragón, Florentino Marín Parra, tomó este miércoles por la mañana posesión de su nuevo cargo al frente de la Jefatura y lo hizo con las máximas de «lealtad» y «humildad» por bandera. Fue un acto con marcado carácter protocolario en el que Marín recibió el bastón de mando de las manos del director adjunto de la Policía Nacional, José Ángel Gónzalez, y en el que estuvo acompañado por su familia y un nutrido grupo de representantes de las instituciones aragonesas. Entre ellos figuraba el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien le dio la bienvenida anunciando un descenso de las infracciones penales en un 2,72% durante el primer semestre del año.

El nuevo jefe superior no pudo ocultar su «ilusión» por esta nueva andadura tras haber estado, anteriormente, al frente de la División Antiterrorista del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. «Voy a esforzarme en servir con lealtad y humildad. No soy más que un eslabón en la cadena», manifestó Marín Parra que, en su primer día en el cargo, quiso tener un guiño con su nueva tierra alabando la «insistencia» y «perseverancia» de los aragoneses. «Son dos virtudes claves para un buen policía porque en el trabajo diario no podemos desfallecer de nuestras funciones de servidores públicos», justificó.

Marín Parra no quiso mirar por encima del hombro a nadie, se mostró abierto a «escuchar propuestas de mejora y trabajar en la búsqueda de le excelencia» y apeló a su equipo a afrontar «unidos» –«repito: unidos»– las adversidades. Todo ello, continuó, con un trabajo «serio, metódico y ordenado» para combatir la delincuencia en el ciberespacio y la que atenta contra los derechos de las personas como la trata de seres humanos, los delitos de odio o la violencia de género. «Queremos estar cerca de los ciudadanos, especialmente, de los que quieren que estemos lejos», sentenció.

"Son 200 años de adaptación al medio, de evolución y dinamismo, no de mera existencia. Los tiempos cambian, pero la esencia permanece" Florentino Marín Parra - Jefe Superior de Policía de Aragón

Precisamente, el próximo año se cumplen 200 años de la fundación de la Policía Nacional y el nuevo jefe superior remarcó ese «compromiso permanente con la sociedad» durante todo este tiempo para que los ciudadanos se sientan «seguros». «Son 200 años de adaptación al medio, de evolución y dinamismo, no de mera existencia. Los tiempos cambian, pero la esencia permanece», explicó.

Antes de su intervención y de la lectura de la orden ministerial de nombramiento, intervino el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien alabó el «extraordinario currículum», la «completa formación académica» y los «destacables reconocimiento» del nuevo jefe superior. Beltrán aprovechó para anticiparle que Aragón es una comunidad «razonablemente segura» y, para ello, le recordó que los datos del primer semestre del año esbozan también un aumento del 4% en el esclarecimiento de los hechos delictivos.