A tres días de las elecciones generales, poco se habla de esos temas que podrían hacer más fácil la vida de las familias... como la de Celia y Saúl. Los zaragozanos tienen tres hijos, Yoel, de 5 años; Eder, de tres y medio y Lian, de 19 meses. Dos de ellos padecen Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad rara, neurodegenerativa que va debilitando la musculatura y puede provocar desde dificultades para sostener la cabeza, ponerse en pie o caminar hasta impactar en funciones vitales como tragar o respirar. El 60% de los diagnósticos se dan en la niñez.

La enfermedad tiene tres grados. El pequeño es de tipo 2 y el mediano, de tipo 3. Al sufrimiento que supone la enfermedad se añade que a Eder le han denegado el tratamiento. ¿El motivo? «El protocolo farmacoclínico que llegó a España en 2018 tiene muchos filtros y muchas puertas de salida», asegura Inés Drake, directora de comunicación de FundAme, causando un «sufrimiento innecesario a las familias».

Es una valoración la que señala si se es apto para el tratamiento o si no. Algún paciente adulto incluso ha renegado del tratamiento por la ansiedad que les provoca esta valoración y en el caso de los niños, es a las familias a quien afecta. Para este examen se utilizan escalas que solo miden la movilidad, «no tienen en cuenta mejoras a nivel respiratorio, menor cansancio o poder comer mejor», explica Drake.

Es «un examen constante» que afecta a los pacientes que acuden a la prueba «sin dormir y con estrés, lo que provoca que lo hagan peor». Además, la AME no tiene cura pero los tratamientos son eficaces y «frenar la enfermedad, que es neurodegenerativa ya es un avance».

Sin reflejos ni fuerza en las piernas

En el caso de la familia zaragozana, a Lian su madre vio que algo le sucedía desde los 12 meses. No se ponía de pie y como gateaba «decían que estaba bien». Tras acudir a un fisioterapeuta y corroborar que sí, que había un problema, le derivaron a Neuropediatría, cuenta Celia. Allí vieron que no tenía reflejos ni fuerza en las piernas. Y llegó el diagnóstico, Atrofia Muscular Espinal. Entonces les hicieron las pruebas a toda la familia. Los padres, Celia y Saúl, son portadores, al igual que Yoel, el hijo mayor. Eder, el mediano, también padece AME, en su caso de tipo tres, que causa de momento menos afección. Él puede andar y correr pero «le cuesta subir y bajar escaleras, incluso él, con su media lengua, dice que es torpe porque se cae mucho y se cansa mucho», cuenta Celia. Además tiene retraso en el lenguaje, que «unos dicen que no tiene que ver pero creo que el pequeño también, así que no sé».

A Eder le han denegado el tratamiento. «¿Van a esperar a que vaya peor?», se pregunta con dolor Celia, quien señala que además de luchar contra la enfermedad hay que hacerlo contra la burocracia y eso es lo que peor lleva la familia. «Solo quiero que sean felices», afirma Celia. «El protocolo es estricto, valoran la eficacia del tratamiento y si no mejoras lo retiran", asegura, cuando «simplemente por no empeorar ya está haciendo efecto».

El caso del pequeño Eder «es una muestra de por qué es necesaria la actualización del protocolo para facilitar el acceso al tratamiento. Va perdiendo funciones y todo lo que «se pierde ya no se recupera», insiste Drake y pone como ejemplo a una pequeña que tras retirarle el tratamiento dejó de andar y ahora se lo han vuelto a aprobar. De ahí, que busquen que todos los pacientes tengan acceso a él.

La de FundAme es la lucha de todas las familias (la forman unos 230 miembros). Nació en 2005 para recaudar fondos para la investigación. En 2018 llegó el primer tratamiento a España y siguen protestando por conseguir la actualización del protocolo que lo acompañó. El camino está siendo largo. En julio del año pasado el Congreso de los diputados aprobó por mayoría una propuesta de resolución a favor de garantizar el acceso a los tratamientos pero ha habido «pocos avances». En diciembre de 2022, Carolina Darias, entonces ministra de Sanidad, se comprometió a que el acceso fuera equitativo y que todos los pacientes accedieran a él. También le han enviado una carta a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno porque «es una cuestión política». La última reunión la tuvieron el martes con el actual ministro de Sanidad, José Miñones, que ha renovado el apoyo de Darias y «se ha comprometido personalmente a agilizar la realización del protocolo para que se publique antes del final de la legislatura» y también a que ese protocolo tenga el «beneplácito de las personas con AME». Mientras tanto, FundAme ha lanzado en Youtube y otras redes sociales la campaña Elecciones generales de vida, para visibilizar la enfermedad y para dar a conocer la historia de Eder, Lian y de otros muchos pacientes, niños y adultos, que solo buscan tener una buena calidad de vida y tener acceso a un tratamiento que les frene no su vida pero sí su enfermedad.