El ingeniero agrícola, y doctor en Ordenación del Territorio y Medioambiente, acaba de publicar su libro ‘Conocer para amar’, un tributo a su pueblo natal, Jarque de Moncayo, que muestra, a través de su patrimonio y vivencias, las maravillas del mundo rural. La principal víctima de los efectos de la España Vaciada, que ha orquestado todo un antes y un después en Aragón.

¿Qué es este libro? ¿Un homenaje a Jarque, una recopilación de sus recuerdos personales...?

Es un proyecto que surge aparte de mi idea inicial. El libro, en un principio, iba a tratarse de un análisis sobre la distribución de las tierras y propiedades de Jarque durante el siglo XIX, cuando predominaba el sistema feudal. Sin embargo, poco a poco fui viendo todo el patrimonio que el pueblo tenía guardado; sumado a mis recuerdos personales. Soy parte de este pueblo, y el pueblo es parte de mí, por lo que quise dedicarle este pequeño homenaje hacia su patrimonio cultural.

¿Con qué propósito exactamente?

Para darlo a conocer frente al público, en una época en la que la despoblación tiene cada vez más fuerza. Además, quiero aportar mi granito de arena frente al cambio climático. Con cada ejemplar que se compre, se plantará un árbol. Será una plantación simbólica con la que yo, y todos los compañeros que me han ayudado con el libro, podremos apoyar la lucha contra el calentamiento global.

Usted presenta todo ese patrimonio con la Fuente de los Moros como narradora de la historia. ¿Por qué no la narra usted?

Era un mecanismo más atractivo, que permitía presentar esta obra de una manera más divulgativa. Al final, la Fuente ha sido testigo de todos los sucesos del pueblo desde su creación, en relación con la Historia de España y la Corona de Aragón. Algunos ejemplos son los conflictos entre los aragoneses y los musulmanes, los puntos estratégicos de las antiguas murallas de la localidad, figuras famosas como los doctores Gómez Salvo o Pedro Marquina y el pintor Juan de Leví... La Fuente ha presenciado todos esos momentos y ha visto crecer a esas figuras, ha sido una entidad omnipresente.

Recuerda un poco a la expresión ‘Si las paredes hablaran’, ¿no?

Desde luego (risas). Sería increíble descubrir todo lo que la Fuente tiene en su memoria, lo que nosotros hemos perdido y jamás tendremos recopilado. También espero que esto sirva para remover la distorsión que hay con el pasado de mi pueblo desde la época de posguerra, con toda la censura que se sufrió en los registros históricos por la dictadura.

¿Le asusta el efecto de la España Vaciada?

En el caso de Jarque, no me preocupa en exceso. No es la primera vez que el pueblo se queda vacío, ya que pasó algo similar con la expulsión de los moriscos por el Conde Aranda. El pueblo perdió 15.000 habitantes y aun así pudo recuperarse. Podría ser un ciclo o no, pero en el último capítulo del libro es algo que se menciona. Si hasta aquí ha llegado Jarque, pues aceptémoslo. Pero con decisión y valentía.

¿Y dónde estaría la clave para evitar ese suceso?

Con capital humano, la importancia de que la gente esté formada y educada. Está bien quejarse sobre este tema, pero la solución tenemos que buscarla nosotros. Conociendo en este caso a Jarque a través de su cultura e historia, porque si no conoces algo primero, no puedes amarlo y defenderlo. Los pueblos son recuerdos de nuestros orígenes, son parte de nuestra construcción emocional, pueden despertar nuestras vocaciones como me pasó a mí con la ingeniería agrícola. Y es necesario volver a llenarlos de vida.