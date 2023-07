Esperar en la solana a que pase el autobús nunca es grato. En verano, además, a las altas temperaturas se le suma el de las frecuencias de las líneas, por lo que las caras de los ciudadanos en las paradas de Zaragoza suelen ser un cuadro. Este año, eso sí, no hay huelga, como sí ocurrió en 2022, cuando el enfado era patente en muchos de los usuarios del bus urbano.

«En verano se va bien en los buses porque hay menos gente y te puedes sentar casi siempre. Y además así hace menos calor y se nota más el aire. Lo malo es que tardan mucho en venir. El otro día estuve esperando 20 minutos al 22 y hacía un calor...», comenta una vecina de Las Fuentes, María Ángeles Gómez, en una marquesina en la plaza Aragón en la que no aparecen los tiempos de paso de los vehículos. «Ves, no va o no lo quieren poner. Y tan pronto pasan dos buses de la misma línea casi seguidos como que te pegas 15 minutos esperando», lamenta la señora.

En los últimos días, varios autobuses han ardido coincidiendo con los días en los que se han dado temperaturas elevadas. El último fue el lunes. «Miedo no me da. Tampoco me había parado a pensarlo –ríe Gómez–. Ahora por tu culpa voy a ir mirando todo el rato no empiece a salir humo».

La posibilidad de salir ardiendo tampoco preocupa a Eduardo, otro usuario de las líneas del bus urbano de Zaragoza. «Sí que vi que se quemó el otro día uno al lado de la estación Delicias, pero no había nadie dentro, ¿no? Me imagino que cuando pasa algo así da tiempo a que salga todo el mundo. En cuanto salga humo del motor, todos a correr», comenta este hombre mientras espera en plaza España. «Pues 10 minutos llevaré», añade quejoso.

«Es imposible calcular cuándo salir de casa. Yo tengo la aplicación y siempre bajo a la parada cuando veo que quedan 4 minutos para no esperar al sol. Y luego resulta que te quedas esperando un buen rato o que te toca correr porque lo ves que llega antes de tiempo», explica otra vecina de San José, Mercedes, que coge el bus habitualmente para ir a casa de su hija y poder estar con sus nietos.

Durante estas semanas se siguen incorporando al servicio los nuevos autobuses eléctricos financiados con fondos europeos. El objetivo principal de estos vehículos era aumentar la sostenibilidad de la flota, pero también mejorar el confort de los usuarios. Aunque no convencen a todo el mundo.

«Estos verdes nuevos son un poco incómodos. Las sillas esas de plástico no tienen forma y el banco de detrás está muy alto, la gente mayor no puede subir», lamenta Gregorio. Sí que aprueba la temperatura dentro de los vehículos. «En junio se iba peor, porque ya hizo algún día de calor y aún había mucha gente. Pero en cuanto llegó julio la ciudad empezó a vaciarse y ahora se va bien. Los buses no van tan llenos y el aire funciona», opina este usuario del transporte público.