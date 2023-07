El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja Banco, Enrique Barbero, ha manifestado que las economías "están aguantando, a pesar de la pandemia, de una guerra en las puertas de Europa y la incertidumbre política", algo que en caso de la española ha achacado a que las empresas "han hecho sus deberes".

Durante su intervención en la presentación de la edición número 79 de la Revista Economía Aragonesa, editada por Ibercaja, ha comentado que este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza un punto porcentual la expectativa de crecimiento del PIB en España "y, eso, básicamente, es porque las empresas en los últimos 15 años han hecho sus deberes, están más internacionalizadas, innovan más, tienen mejor gobernanza, mejores equipos directivos y mejores plantillas".

Además, ha continuado, tanto la economía española, como la aragonesa "están dando muestras de mucha más consistencia financiera de la que tenían, por ejemplo, entre 2007 y 2008" y si bien las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo han llevado el tipo de referencia al 4% y el euribor se sitúa por encima del 4%, "ni se está hundiendo el consumo, ni se está hundiendo la inversión".

En el caso de Aragón, el crecimiento del PIB en el primer trimestre ha sido modesto, del 0,5%, quedando unas décimas por encima de la media del país, con un descenso de la producción industrial en abril del -3,9%, que experimentó la mayor rebaja desde julio de 2022 por la caída de 10 de las 14 ramas.

En saldo comercial, Aragón ha registrado por tercer mes consecutivo un resultado deficitario de 272 millones de euros, algo inusual en la comunidad y las exportaciones han sufrido una variación interanual del -8,3% en abril, mientras que las importaciones aumentaron un 33,4%.

Por la parte del mercado inmobiliario aragonés, en el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas ha descendido un 13%, mientras que el mercado laboral ha mostrado una tímida mejora en el primer trimestre, según los datos de la EPA, y la inflación ha sido menos grave que en el conjunto de España en mayo, siendo un 2,6% interanual, seis décimas por debajo de la variación nacional (3,2%).

Por todo ello, Barbero ha comentado que los hogares "tienen menos endeudamiento, tienen más ahorro y las empresas más capitalización y menos endeudamiento que tenían en la crisis anterior. Ha expuesto un tercer factor positivo estructural como es la "resistencia" del mercado de trabajo. "Seguimos en niveles máximos históricos de cotizantes a la Seguridad Social, de ocupados EPA", algo que se debe a las distintas medidas adoptadas en los últimos años, "desde la reforma laboral de 2012 a la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo durante la pandemia", ha glosado.

Debilidades

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja Banco ha señalado, como debilidades de la economía, que, en 2024, la Unión Europea vuelve a la senda de consolidación fiscal, de manera que si en 2022 el déficit público se situó en torno al 5% y este año será del 4%, "el año que viene, el gobierno, el que sea, tendrá que conducir las cuentas públicas hacia un máximo del 3%, factor que va a presionar a la economía española en los próximos trimestres".

El segundo elemento que ha mencionado es la inversión empresarial: "No se ha hundido con la subida de tipos de interés, pero le falta dinamismo". "En tiempos de incertidumbre es lógico que se retraiga" y sería "muy conveniente la aceleración" de los fondos Next Generation "para contrapesar la subida de tipos de interés y la incertidumbre", ha expuesto.

Barbero ha apuntado como tercer ámbito de vigilancia el mercado inmobiliario que muestra "claros signos de desaceleración, no de hundimiento, no de ajuste drástico", tras dos años magníficos, 2021 y 2022. Ahora, se están produciendo caídas en las transacciones del entorno del 20 al 25% y una estabilización de precios frente a las ligeras subidas de los últimos años.

Ha anotado que el mercado inmobiliario representa el 80% de la riqueza de las familias y tiene implicación fiscal al ser fuente de ingresos para administraciones locales y autonómicas y también afecta a la actividad económica.

"En resumen, situación económica que no es caótica, no es catastrófica" porque existen fortalezas, "pero que no está exenta de múltiples riesgos que la condicionan", ha sintetizado Barbero, que ha pedido tomar con mucha precaución todas las predicciones "porque hay mucha incertidumbre y volatilidad".

El nuevo Gobierno de Aragón

Barbero ha manifestado, tras ser preguntado por el futuro Gobierno de Aragón, que piden a ese Ejecutivo, pero también a cualquier otro, como lo han hecho en pasado o lo harán en el futuro, "estabilidad y favorecimiento de la actividad privada", con "reglas del juego predecibles" y mecanismos de incentivo, desde el punto de vista de la regulación y fiscal "para que se desarrolle la actividad económica, que es la fuente de generación de empleo, riqueza y bienestar".

También ha sido cuestionado sobre la incertidumbre política en España, tras las elecciones generales de este domingo, y ha reconocido que, aunque "no es lo mismo que haya un gobierno rápido y estable en el tiempo", eso "no quiere decir que con incertidumbre la economía no funcione" porque se está viendo como en España las empresas se están habituando "a sobrevivir y desarrollarse sin estabilidad política".

"Nos estamos 'italianizando'" y si hay estabilidad, se produce más crecimiento e inversión, pero sin ella "las empresas van a seguir el ritmo y sus proyectos de inversión, mejora de la competitividad e internacionalidad" de manera que la inestabilidad "no suma, pero no resta tanto como a veces tendemos a pensar", ha especificado.

En el caso de Aragón, ha puesto sobre la mesa que al tener un sector industrial que aporta al PIB entre 4 y 4,5 puntos por encima de la media española y que está muy internacionalizado, le impacta especialmente el consumo en los países del entorno, como Francia, Italia y Alemania, más que, por ejemplo, el aumento del turismo internacional en el país.

Informe de coyuntura

El número 79 de la Revista Economía Aragonesa incluye un informe de coyuntura económica que incide en la evolución de la inflación y de los tipos de interés como resultado del endurecimiento de la política monetaria de los bancos centrales.

Según los analistas económicos del banco, "pese a que los precios siguen siendo elevados en perspectiva histórica, la desaceleración empieza a ser manifiesta en el IPC de Estados Unidos, en de la Zona Euro y también en España, aunque la tasa subyacente sigue en niveles elevados". Por eso destacan que la reducción "va a ser progresiva, volátil y que va a estar marcada por el efecto base de los picos del ejercicio anterior, con un perfil decreciente conforme avance el año".

Sobre la coyuntura internacional, evidencia el crecimiento del PIB del primer trimestre en Estados Unidos provino, en gran medida, del consumo privado y público y el dinamismo de su mercado laboral, con un paro del 3,7% en mayo después de alcanzar en enero y abril el 2,4%, niveles no vistos desde 1969. Por su parte, la economía china muestra un notable crecimiento en el primer trimestre, de un 2,2%, debido al efecto rebote tras la debilidad del cuarto trimestre de 2022.

En la Zona Euro, el crecimiento del primer trimestre da señales de agotamiento, con una caída del -0,1% del PIB y un tenue crecimiento del 1% de la producción industrial en abril y una tasa de paro del 6,5% en mayo, el nivel más bajo del ciclo.

En España, el PIB del primer trimestre ha superado el dato preliminar y se sitúa en el 0,6%, es decir, ha crecido un 0,5% respecto al promedio de 2019. Por el lado de la demanda, se aprecia la contribución de la inversión y las exportaciones, en detrimento del consumo de los hogares, que vuelve a descender.