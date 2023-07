La ola rosa que recorrió los cines de Zaragoza la semana pasada también se ha dejado notar en las jugueterías de la ciudad, donde las ventas han aumentado entre un 10% y un 20% desde el estreno de la película Barbie. Y, es que, a pesar de ser un juguete clave en la infancia de cualquier niña, la Barbie es para todas las edades.

El fenómeno de la muñeca de moda ha llegado a los escaparates de las jugueterías a lo grande (y, sobre todo, a lo rosa). Todo un homenaje al juguete que más se está vendiendo estos días en las tiendas. Así lo asegura Alicia, trabajadora en la juguetería Abracadabra en Gran Vía, donde la gente "se está acercando a mirar las muñecas, sobre todo en busca de la edición especial de la película".

Una fiebre que también ha llegado hasta la plaza Salamero. En Toy Club, un pequeño paraíso para los más pequeños (y algún que otro más mayor) que hace esquina en la bocacalle de la calle Azoque, el aparador de la tienda también tiene un rincón exclusivo para la Barbie, donde se pueden ver distintos tipos de muñecas y los carteles de la filme que está arrasando en los cines.

Allí, la dependienta, Carolina, coincide con Alicia y afirma que estos días las ventas han aumentado, "no solo entre las niñas, también han venido muchos coleccionistas en busca de la muñeca que se ha sacado de la película". De momento, no las tienen aún en la tienda, pero eso no parece frenar a los fans en su compra porque incluso "se las están llevando muy similares, muy rosas", asegura la mujer entre risas.

Parece ser que, a pesar de la creencia popular de que se trata de un juguete femenino, la Barbie arrasa por igual en todas las edades y géneros. "Para los pequeños, los padres y las madres sí que suelen compran las muñecas más a hijas que a hijos", menciona la dependienta, pero asegura que "entre los coleccionistas que vienen" pasa lo contrario, porque "la mayoría son hombres".

Las adolescentes también se acercan a la juguetería para llevarse alguna que otra muñeca, como muestra de que la Barbie, es más que un juguete de la infancia, "sobre todo a raíz de la película, que ha sido como un boom entre los adultos".

A pesar de la moda rosa, los precios de las muñecas se mantienen igual que siempre. "Las hay desde los 12 euros hasta los 130 o más, que son ya ediciones especiales y no son para los pequeños". Encima del mostrador, entre dos baldas blancas, es donde se encuentra el rincón de las Barbies 'de oro' en la tienda. Carolina explica que "son ediciones especiales que con el paso de los años tienen más valor, porque puede que no vuelvan a salir". Según esta pequeña coleccionista, es precisamente lo que los fans de esta muñeca buscan a la hora de comprar: "Que sea difícil de encontrar, que tenga algo especial o que sea antigua", señala la dependienta de Toy Club.

La última demanda entre los fanáticos del juguete fue la edición de Catrinas, inspiradas en la colorida celebración del día de los muertos en México y valoradas entre los 130 y los 140 euros. "Teníamos tres en la tienda y se vendieron enseguida, porque son más difíciles de encontrar", asegura Carolina.

Por otro lado, entre los más pequeños, ahora que es verano, las muñecas que más se venden son las que se inspiran en el calor: "Las playeras, las que van en biquini o incluso las sirenas". Pero, lejos de la influencia veraniega, "la Barbie en silla de ruedas o una con pierna biónica" también tienen mucho éxito porque, al final, "Barbie siempre es perfecta para las niñas" y ellas identifican la muñeca "con la amiga que se ha roto una pierna, con mamá que es profesora, si hacen algún deporte como ella...".

A pesar de la fama que ha alcanzado estos días el juguete que lo es todo, lo cierto es que "la Barbie se ha vendido toda la vida", asegura Alicia. Generaciones y generaciones de niñas han disfrutado con una muñeca, que se ha ido adaptado a los tiempos. "Ahora hay Barbies de toda clase", algo que cambia la percepción que se ha tenido del juguete toda la vida, pasando a ser una bandera del empoderamiento de la mujer y la lucha feminista porque Barbie puede ser cualquier cosa y las mujeres también.

Barbie "como mamá"

En el mundo de la Barbie, ellas lo son todo. Ya lo dice la protagonista en la película: "Todo lo que los hombres hacen en vuestro mundo, las mujeres lo hacen en el nuestro". Una idea que los niños y las niñas que juegan con la muñeca de moda, parecen aprenden desde pequeños. Carolina, dependienta en Toy Club, y fan del juguete, asegura que "las niñas se identifican con la Barbie, porque para ellas es perfecta". Una perfección que acaban reflejando en la figura materna, porque Barbie es médico, abogada, deportista y, sobre todo, Barbie es "como mamá". Así lo ha dicho una pequeña que compraba en la jugetería una muñeca junto a su madre y, señalando las estanterías llenas de rosa, exclamaba emocionada: "Mira mamá, la Barbie también es profesora como tú".