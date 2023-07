La hora de la jubilación ya toca a las puertas de los aragoneses más veteranos del babyboom y, con estos golpes, se suceden las primeras alegrías por esa cuenta atrás que descuenta días para liberarse de la vida profesional. Sin embargo, estos porrazos han cambiado por completo el semblante de los abogados y de los procuradores debido a «un bombazo» en las mutualidades que les deja jubilaciones «indignas» y muy por debajo de las que percibirían si hubieran cotizado, por ejemplo, por la cuota mínima en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «Tras 40 años de ejercicio, se encuentran con 300 euros de pensión o menos», denuncia Miguel Ángel Alcaraz, procurador de profesión y portavoz de la Asociación de Procuradores por una Jubilación Digna. «Nos están convirtiendo en un colectivo de marginales del futuro», augura otro procurador zaragozano. «Son auténticas mierdas de pensiones», contesta un abogado.

¿El motivo? El propio Alcaraz, director de Aragón Media, distingue «tres patas» para entender cómo ambos colectivos han quedado «atrapados» en esta maraña: la obligatoriedad de estar afiliado a la mutualidad hasta el año 1995, el cambio normativo de 1996 por el que se permitió su paso al RETA con la imposibilidad de recuperar el dinero abonado a la mutualidad –otras fuentes consultadas por este diario concretan que «pasó a ser un fondo de pensiones y no nos informaron»– y la «dejadez» del colectivo. «Siendo juristas, nos hemos fiado en demasía», confiesa el portavoz.

Respecto al primero de estos tres factores, Alcaraz subraya que hasta 1995 no existía «ninguna alternativa» al sistema de la mutualidad y que incluso desde la compañía se les vendían su afiliación como un producto «incluso mejor» a la Seguridad Social, ya que recibirían un porcentaje de beneficios. «Te hablaban de un 5% y yo no lo veo por ningún lado», cuenta una procuradora. Fue a partir de 1996 cuando a estos colegiados ya se les permitió darse de alta en el RETA aunque entre «el 80 y el 90%» de ellos decidió no hacerlo, bien por «confianza» en la mutualidad, bien por la imposibilidad de recuperar el dinero aportado con anterioridad.

Esta concatenación de factores ha llevado a los abogados y a los procuradores a una situación «límite» porque nunca han cotizado ante la Seguridad Social y, si se jubilaran ahora, se encontrarían con esas pensiones de «300 euros o menos» en los casos más extremos. A los citados insumos llegan tras haber abonado mensualmente unos 280 euros, prácticamente, la cuota mínima establecida en la Seguridad Social para los autónomos y que, en estos casos, dejan pensiones que rozan los 1.000 euros.

Estos abogados y procuradores se quedarán lejos porque, justifican desde la plataforma de afectados, la mutualidad se ha gastado el dinero con «malas inversiones en productos conservadores». Ante esta situación, las simulaciones le daban 1.200 euros a Alcaraz hace 15 años, 700 hace 5 y, ahora, 417. De momento, solo existe un parche y la tirita solo vale para los cincuentones más jóvenes como el propio portavoz de la asociación, es decir, «pasarnos rápidamente a autónomos para llegar a los 15 años mínimos en la Seguridad Social y salvarnos con la pensión mínima».

"Yo ya sabía que iba a tener una pensión mínima de 1.000 euros como mucho, pero ahora la mutualidad nos dice que no hemos contribuido lo suficiente" Anónimo - Procurador de 59 años afectado

No obstante, este parche no sirve para los más veteranos del babyboom porque ya no les da tiempo a alcanzar esa quincena de años cotizados ante la Seguridad Social. Es el caso de un procurador zaragozano de 59 años que, con «casi 26 años trabajando» y aportando «una cuota mensual de 280 euros», su pensión se movería ahora «entre 300 y 400 euros». «Yo ya sabía que iba a tener una pensión mínima de 1.000 euros como mucho, pero ahora la mutualidad nos dice que no hemos contribuido lo suficiente», señala al mismo tiempo que reconoce la «dejadez» de los colegiados, si bien también lamenta la «poca información dada por la mutualidad».

Riesgo de vulnerabilidad

Es él quien hablaba de ese «colectivo de marginados» en el que se puede convertir junto a sus compañeros con esta pensión inferior a los 400 euros de la que fue consciente hace ocho meses cuando fue condecorado por sus 25 años de servicio. Su caso es todavía más extremo pues, en otras circunstancias, un problema de salud del que ahora se recupera le habría llevado a prejubilarse. «Si me hubiera quedado una pensión digna, me habría retirado pero con 400 euros no me puedo ni plantear una jubilación anticipada», lamenta.

Otros, en cambio, se han visto obligados a ampliar hasta por «tres veces» la cuota que pagan a la mutualidad. A las puertas de la jubilación, este otro abogado tampoco tiene tiempo para darse de alta en el RETA–«la Seguridad Social me va a cotizar, pero que me pague con 61 años, difícil»– y carga con dureza contra el cambio normativo de 1995. «Podías pasar al RETA, pero no nos dejaban quitar el dinero de la mutualidad. En su momento sí que nos engañaron», denuncia.

Dicen unos que la solución sería «un milagro» o «una decisión política de estas arriesgadas» y en esta línea se pronuncia el portavoz de la Asociación de Procuradores por una Jubilación Digna: una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «Será muy difícil que nos dejen pasar todo lo cotizado en las mutuas y nos absorba la Seguridad Social», reconoce de todos modos Alcaraz.

No obstante, esta solución –por el momento, remota– ya ha abierto otros interrogantes entre los colegiados. Así le sucede a una procuradora zaragozana de 58 años que, «por una situación personal y familiar muy complicada», se va a coger la baja. «Yo no sé qué pasa si nos rescata la Seguridad Social y cuántos años nos respeta de la mutualidad si dejas de trabajar. ¿Me lo asegura la mutualidad o no?», suspira. También los hay quienes en su día pasaron a cotizar tanto en la Seguridad Social como en la mutualidad. «Ninguno de los dos casos me daba confianza y puse los huevos en las dos cestas. Al final, una mutualidad es una entidad privada que el día en el que nos jubiláramos los del baby boom...», finaliza.