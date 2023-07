Se acabó el tiempo, la conformación de un gobierno estable para Aragón llega a su desenlace; esta semana se debe anunciar cuándo se convoca el pleno de investidura, si es para el 3 y 4 de agosto o el 7 y 8, y tiene a todos los diputados con las agendas vacacionales abiertas en un curso político que ha sido extenuante. Pero para poner fecha hay que empezar a despejar las incógnitas de una trama que roza muchas más veces la ficción que la realidad.

Es como un guion de película que va dando bandazos. Uno sabe que tanta duda llega a su fin cuando surgen ideas tan aparentemente disparatadas como proponer que CHA entre en ese pacto de amplia base que busca Jorge Azcón para la comunidad o, peor todavía, cuando se plantea que el enemigo a batir, el PSOE, dé el paso para conformar una gran coalición conmigo dentro. Lo primero lo dijo Teruel Existe y lo segundo el PAR. Ha sido lo más clarificador para todos en más de dos meses de idas y venidas en esta tierra de pactos.

Sucede que el resultado del 28M dejó una aritmética aparentemente complicada: 28 diputados para el PP y 7 para Vox suman 35, suficiente para superar los 34 que marcan la mayoría absoluta. El rival a batir, el PSOE se quedaba en 23, Chunta con 3 y Podemos e IU con 1 cada uno. Otro para el PAR, el miembro del cuatripartito ahora en funciones que ha decidido que sobrevivir no significa ser fiel a sus anteriores compañeros de viaje.

Pero de las urnas salió Aragón tratando de dibujar el guion de la película Los cuatro jinetes del Apocalipsis, que como explica la Biblia (eran siete pero Dios libera solo a cuatro) montan a lomos de cuatro caballos siendo alegorías de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente. Que cada uno se asigne el rol que más identifique al PP, Vox, Teruel Existe y PAR.

En manos de cuatro partidos

La gobernabilidad era cosa de cuatro partidos y para entenderse todos tenían algo que hacer. Y era sencillo qué hacer para el PP: llegar a pactos que nada tienen que ver con Vox en lugares donde su poder territorial es ínfimo: dos vicepresidencias en la Diputación de Teruel y acuerdos de máximos en municipios y comarcas para tenerlos atados por mucho tiempo. Aún le dura esa especie de efecto tripartito en la provincia turolense que al elector no le ha pasado inadvertido en las elecciones generales: han borrado de un plumazo a la España Vaciada del tablero político dejando los casi 20.000 votos de 2019 en la mitad en 2023 en esa misma circunscripción. Duro peaje para una formación como Teruel Existe a la que tradicionalmente se le atribuía una masa social de izquierdas.

Gobernar pero sin Vox

El PP solo tenía que mantener durante semanas la esperanza de que un Gobierno sin Vox es posible. Y el golpe de efecto inesperado de Pedro Sánchez de convocar elecciones un 23 de julio complicaba el desarrollo normal de una estrategia para conformar gobierno en Aragón que, todos saben, sin pasar por las urnas ya estaría resuelto. Y todos de vacaciones.

Porque Vox salió respondón, como era de esperar, y piedra a piedra ha ido desmontando un muro que solo se mantiene hoy en día en Aragón y Murcia. En estos últimos, la reedición de las elecciones está cantada: la calculadora conservadora le da mayoría absoluta. En el caso de Azcón esa predicción es una quimera y darle una segunda oportunidad a la izquierda puede ser letal para sus intereses. Sobre todo si el 23J la ciudadanía dice lo que ha dicho.

O con Vox o sin gobierno

Así que el guion debía dar un giro rápido para no eternizar la situación. Y con dos de esos cuatro jinetes del apocalipsis atrapados en pactos previos en comarcas, municipios y diputación, había que mirar a los ojos al malo malísimo para todos: la extrema derecha debía gobernar. ¿Cuándo se dio cuenta de eso Azcón? Solo él y su núcleo duro lo sabe.

Lo que se cuenta en Madrid no se parece en nada a lo que llega a Aragón. Puestos a dibujar la ficción, imaginemos que el PP aragonés cierra un preacuerdo con Vox nacional para gobernar juntos en la misma semana en la que se celebran las elecciones generales: hay que elaborar un pacto de gobierno de coalición en el que Vox tenga al menos dos consejerías y un puñadico de direcciones generales, que se olvide de la vicepresidencia de la DGA y perfilar muy bien la redacción de un acuerdo programático en el que no haya nada de trasvases, nada de consignas homófobas o alusiones a gastos superfluos que para la sociedad son políticas estructurales... Eso, realmente eso es lo que cuesta rematar. Y para eso Vox España (que a nadie extrañaría que lo pactara de espaldas a su nuevo líder aragonés, Alejandro Nolasco) lo fía a un diálogo con su Vox autonómico que esos mismos días atizaba a Azcón con que no le llamaba.

Así que el guion ahora se acerca más al de El bueno, el feo y el malo, ese western de los años 60 en el que, para quien no lo conozca, dos hombres se lanzan a buscar un mismo tesoro oculto en un cementerio, cada uno tiene una información relevante que el otro desconoce y se necesitan constantemente. Pero hay un tercero que carece completamente de escrúpulos. Todos en apariencia colaboran pero su objetivo real es eliminar al resto. Así que cada uno, como antes, que asigne el personaje que más se les parezca.

Polémica presidenta de Las Cortes de Aragón

Y si está tan claro que gobernarán, ¿qué falta para anunciarlo? Pues que el PP no quiere perder el hilo de su guion y acabar durmiendo con su enemigo durante cuatro años. Tuvo un guiño importantísimo cediéndole la presidencia de las Cortes y les salió rana: la formación de Abascal en Aragón eligió para el puesto a la más radical posible de entre sus filas. Marta Fernández tuvo la habilidad de borrar su jugosa cuenta de Twitter e Instagram antes de anunciar su nombramiento pero en estos tiempos es imposible borrar por completo el pasado. Pero a nadie se le escapa que la segunda autoridad de la comunidad, la representante de todos los aragoneses, todavía no ha admitido una sola pregunta en rueda de prensa y lleva más de un mes en el cargo.

Ahora es ella la que debe anticipar el desenlace: convocar un pleno de investidura que, sinceramente, da igual que sea para el 3 o para el 7. Lo importante es descubrir si han hallado el tesoro en el cementerio y quiénes son las personas elegidas para gestionar el dinero público. Lo complicado es mimar ese final feliz para ambos sin que haya spoilers en el camino. Así que, ni CHA ni grandes coaliciones, al lío que más de 1,3 millones de habitantes esperan y el metraje se les está yendo de las manos y les está quedando un poco largo.