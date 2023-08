El hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha logrado la acreditación de la agregometría plaquetaria, siendo uno de los pocos centros españoles reconocidos con esta certificación. Se trata de una técnica introducida recientemente en el Servicio de Hematología que permite diagnosticar a los pacientes de trastornos hemorrágicos relacionados con alteraciones en la función plaquetaria, pero que presentan normalidad en las pruebas de coagulación habituales.

El diagnóstico de estos trastornos es complejo y limitado a centros especializados. La técnica se basa en valorar las modificaciones en la transmisión de luz a través del plasma rico en plaquetas (turbidometria) en respuesta a diferentes agonistas plaquetarios (colágeno, ADP, ácido araquidónico, epinefrina, ristocetina y TRAP), según ha informado este martes el Departamento de Sanidad.

Después, el patrón agregométrico --que determina cómo se unen entre sí las plaquetas-- permite clasificar el defecto funcional: déficit o anomalía de las glicoproteínas, defectos de almacenamiento o secreción, ya sea por defectos cuantitativos de los gránulo o alteraciones del metabolismo del ácido araquidónico.

En este servicio, se realizan aproximadamente entre 30 y 40 estudios de agregometría anuales. La hematóloga del hospital Clínico, Olga Gavín, ha indicado que es una enfermedad minoritaria, pero su diagnóstico es importante porque "si sabemos el problema podemos tratarlo y evitar tratamientos que no son los indicados", ha dicho. "La plaqueta es una célula muy pequeñita y muy compleja" y es fundamental "para iniciar el proceso de coagulación". "Si no conseguimos que se peguen, ni se agreguen, no vamos poder estabilizar el trombo y por lo tanto el paciente va a hacer un sangrado", ha añadido Gavín.

El hospital ha recibido la valoración favorable por parte de ENAC en cuanto a la norma ISO 15189, acreditación de laboratorios clínicos. Esta entidad acreditadora es el organismo autorizado en el ámbito estatal para evaluar y declarar formalmente que un laboratorio es técnicamente competente para la realización de un ensayo o grupo de ensayos determinados, lo que supone un "claro beneficio" para el paciente que va a continuar recibiendo una asistencia sanitaria con el alto nivel de calidad que demanda, ha dicho.