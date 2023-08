Quién iba decir que una herramienta como el móvil, donde se tiene el mundo al alcance de la mano, iba a traer tantos problemas a los trabajadores. Aunque no puede negarse que la digitalización laboral ha traído muchas ventajas, como se demostró durante la pandemia, la realidad es que, en lo que respecta a la salud mental, cada vez hay más empleados que sufren ansiedad, estrés o, incluso, problemas cardiovasculares provocados por el rítmo de trabajo y la falta de desconexión.

Es el caso de Merche, trabajadora desde hace 15 años en el sector servicios de limpieza. Se encarga de gestionar que a los clientes no les falte de nada, lo que muchas veces significa "vivir pegada al teléfono todo el día". Durante años, ha tenido problemas para dormir, ataques de ansiedad e incluso mareos durante el trabajo que "me ha derivado en tiroides y cuando tengo picos de estrés en el trabajo se me dispara".

Su día a día, y el de sus compañeras, le genera una dependencia laboral que ella compara con "una relación tóxica", porque "estás tan conectada que si no miras continuamente el teléfono tienes la sensación de que algo malo va a pasar".

El problema fundamental de todo esto es que "actualmente los riesgos psicosociales de los empleados no se evalúan, por lo que no sabemos el alcance que tienen y tampoco cómo actuar", asegura José de las Morenas, coordinador de la secretaría confederal de Salud Laboral de UGT. Toda una incertidumbre que "muchas veces viene por el modelo de organización de las empresas, el ritmo de trabajo, el estrés por no llegar a los objetivos impuestos por el director y toda una serie de condiciones que son factores clave en los riesgos psicosociales".

Por ello, "nuestro trabajo es incidir en que se evalúen y definan estos factores y que se haga un plan de intervención, independientemente del tamaño de la empresa", señala de las Morenas, que insiste en que "no es un riesgo emergente, sino una realidad laboral".

SECTORES EXIGENTES

Problemas que parecen incidir más es en el sector servicios. Así lo señalan los datos recogidos en 2022 por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), siendo en este ámbito laboral donde más presión sufren los trabajadores.

¿Qué les provoca este tipo de exigencias? Según Roberto Navarro Montes, doctor en Psicología, el trabajador con problemas emocionales derivados de su ambiente laboral "muchas veces se siente culpable, con pensamientos de auto reproche, que minan su autoestima a largo plazo y les impiden seguir progresando a muchos niveles". Esto afecta directamente a la empresa "que tendrá que lidiar con una situación de improductividad, procesos de baja laboral, y esforzarse en revertir una situación negativa", asegura el psicólogo.

Siempre es mejor prevenir que curar. Por ello, para evitar que la bola se haga más grande y que "el coste económico, humano y social obliguen a buscar medidas mucho más costosas para la empresa y los trabajadores", lo mejor es prevenir ese gasto "desarrollando buenos programas de prevención laboral que aseguren el bienestar laboral, psicológico y personal de los trabajadores", explica Navarro. Algo a lo que, de todas formas, las empresas están obligadas según la ley de prevención de riesgos laborales.

Por ello, dada la situación a la que están expuestas las trabajadoras en la empresa de Merche, la empleada explica que la empresa "contraró a un coach y ahora hacemos guardias ante el teléfono durante una semana a partir de las seis de la tarde". Algo que les ayuda, aunque "muchas veces cuesta desconectar y tengo compañeras que siguen mirando el teléfono", continúa Merche. Una adicción que en psicología se conoce como workaholism, según Navarro, y cuya prevalencia se puede estimar entre un 10 % y un 15% en nuestro país.