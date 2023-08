Con el calor, los habitantes de Zaragoza (que pueden) huyen de la ciudad en busca de playa o montaña, lo que complica la oferta de empleo en la capital aragonesa en la hostelería porque "no hay mucha afluencia de turistas este verano", menciona el gerente del bar El Real. En esta cafetería situada en la plaza del Pilar, aseguran que "esta temporada no hemos necesitado contratar a más personal y mantenemos la misma plantilla de siempre". No parece una excepción porque en la mayoría de bares y restaurantes del centro la respuesta es la misma: "No nos hemos visto necesitados de más trabajadores".

