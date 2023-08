Los 62 trabajadores de Telnet incluidos en el ere de la compañía dejaron de percibir en julio el permiso retribuido que sustituía a su nómina mientras esperaban a quedarse por fin en la calle para cobrar la indemnización y buscar una nueva forma de ganarse la vida. No cobran ni un euro de la empresa porque lo poco que queda de la original está ahora gestionada por la administración concursal, que no puede hacer frente al pago porque no tiene apenas nada que vender.

Sin embargo, las huelgas en la Justicia y el cierre por vacaciones han dilatado la validación del ere por parte de la titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, por lo que el proceso podría irse hasta septiembre con más de seis decenas de familias en un limbo legal que exigen solucionar. Los trabajadores de Telnet estudian llevar el ere a los tribunales Después de seis ertes a lo largo de tres años en los que Telnet acumuló pérdidas, la empresa fundada por Manuel Villarig hace 30 años y una de las señeras de las tecnológicas en Aragón se decidió a adelgazar un 40% de su plantilla con el despido de 65 trabajadores. Sin embargo, cuando la negociación entre la dirección y el comité de empresa estaba a medio hacer, Telnet entró en concurso voluntario de acreedores. El proceso concursal terminó con el fondo de riesgo barcelonés Endurance Parterns haciéndose con lo más jugoso de la unidad productiva por menos de 500.000 euros: cuatro naves, el edificio corporativo que Telnet tiene en el polígono industrial Centrovía en La Muela donde se ubica la planta de cable (la única línea de negocio que daba beneficios) , los contratos en vigor y los clientes y la subrogación de los 89 trabajadores dedicados a una actividad que se relanzó el pasado 1 de julio bajo el nombre Telnet Fiberoptics. Es esta última línea de negocio, la unidad de producción de fibra óptica, la que convenció a la gestora especializada en reflotar negocios en dificultades. Luz verde a la venta de la fábrica de fibra de Telnet al fondo Endurance Sin embargo, esa fecha que da comienzo al séptimo mes del año y que supuso un recomienzo para parte de la plantilla lanzó al abismo de la ansiedad a los 62 trabajadores condenados al ere (en realidad eran 65, pero tres han desistido por el camino y han renunciado). «La administración concursal ya nos avisó de que con lo que quedaba por vender no nos iban a poder pagar ese permiso retribuido que se nos otorga desde antes de abril para no acudir a nuestro puesto de trabajo mientras se solucionaba la negociación del ere», explican fuentes del comité de empresa, que inciden en la indemnización de «mínimos» que van a cobrar. Tales compensaciones por despido se harán con cargo al erario público a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y por el mínimo legal (20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades) al tratarse de una empresa concursada. «Hay gente que lleva aquí casi 20 años y va a percibir un 30 o un 40% de lo que le correspondería con un despido normal. Y es que no pasaría nada si nos despidieran, pero ¡que nos paguen como tal!», señalan desde la representación de los trabajadores.