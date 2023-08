El PAR todavía no ha decidido el sentido de su voto para la investidura del popular Jorge Azcón, pero sigue dispuesto a cerrar un acuerdo programático con la formación conservadora que le permita darle su apoyo, más allá de su inclusión, o no, en el Gobierno de Aragón.

Su diputado autonómico, Alberto Izquierdo, sigue negociando con el PP su posible apoyo a la investidura y ha insistido este lunes en que el PP debería asumir el documento que le presentaron "hace más de un mes" y en el que aparecían con nitidez cuestiones como la oposición al trasvase, las ayudas a los agricultores, la rebaja de impuestos a las pymes y autónomos o la modificación del decreto del transporte sanitario en Aragón.

A pesar de que el acuerdo programático firmado entre el PP y Vox para la gobernabilidad de la comunidad no incluye ni una palabra del trasvase del Ebro, Izquierdo ha reclamado algo más.

"Si uno es un poco conocedor de la política del agua sabe que lo que ellos han firmado significa que no va a haber un trasvase del Ebro, lo que no entiendo es por qué no lo dicen", ha reflexionado. Por ello, ha insistido que lo que busca su formación es refrendar su propio documento programático, más allá de lo que dice el pacto PP-Vox, que ha calificado de "poco calado".

"A nosotros lo que nos vale es nuestro documento, lo que firmen otros partidos lo respetamos, pero lo que nos vale es lo que queremos firmar nosotros", ha señalado. Con todo, Izquierdo les reconoce a su posible socio su intento por acercarse. "Tengo que reconocer que tanto Feijóo como Azcón lo han dicho por activa y por pasiva que no se hará el trasvase, pero queremos tener nuestro propio documento", ha recalcado, en una jornada que se prevé de intensas negociaciones.

"Para nosotros es importante que nuestro ABC ideológico esté, para que ese Gobierno sí sea plural y sí represente a los aragoneses. No se puede hablar de ayudas a los agricultores sin cuantías, ni de los cambios en el transporte sanitario sin plazos", ha ejemplificado. Y con todo, ha vuelto a reiterar que pueden llegar a un acuerdo "y no estar en el Gobierno". Ha rechazado, de nuevo, que las negociaciones estén vinculadas a los cargos, a pesar de que otras fuentes del partido así lo aseguren.

"Lo que queremos ver es qué margen de acuerdo hay" al ser partidarios, ha enfatizado, de alcanzarlo dada la voluntad del PAR de que gobierne la lista más votada, pero todo "dependerá del PP y también de Vox", ha admitido Izquierdo, quien ha insistido en que el PAR quiere tener su propio documento de acuerdo.