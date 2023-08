La crisis de componentes del sector de la automoción sigue condicionando la economía de muchos negocios y la vida de no pocos ciudadanos, que sufren demoras en la entrega de vehículos nuevos y en la llegada de recambios.

En esa situación se ven atrapados sectores como el del taxi, en el que, sin vehículo, no hay trabajo. «Estamos teniendo auténticos problemas para renovar la flota porque el mercado prefiere vender a particulares y porque nos encontramos ocho y nueve meses de demora en las entregas», explica el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi (Apatz), Miguel Ángel Perdiguero, que pone como ejemplo a la marca mayoritaria Toyota, «con todo vendido y un plazo de entrega que se va hasta marzo de 2024», cuenta.

Este atasco no ayuda precisamente en la transición hacia una flota cien por cien eléctrica, en la que, según comenta, el vehículo adaptado todavía encuentra más problemas. Y deja sin margen de maniobra ante una eventualidad: «Si tengo un siniestro total no puedo estar siete u ocho meses sin trabajar y un coche de sustitución lo puedo usar diez días, pero no tirar de él ocho meses. A un particular se le estropea la furgoneta y alquila otra, pero aquí no, ni el renting tampoco», explica.

Y, entre las piezas con problemas de reposición, recuerda el caso de los famosos catalizadores que tan golosos resultan a los cacos: «Un mes de espera hemos sufrido, por ejemplo».

Por su parte, los talleres de reparación ponen que el foco en los componentes electrónicos. «Un embrague puede tener ahora mismo una demora de veinte días o un tubo de presión turbo de Renault; un distribuidor de PSA es que ni hay; una sonda Nox de escape de gases ni nos marcan un plazo de entrega», enumera Vlad al otro lado del teléfono desde Talleres La Cartuja. En Talleres SegoZauto, en cambio, no encuentran problemas en la electrónica, sino en las piezas más del día a día: «Un tubo de aire acondicionado, unos manguitos...», comenta Javier.

Carlos Lanuza, presidente de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de la provincia de Huesca (Atrva), distingue entre el circuito comercial, en el que la escasez de kits electrónicos puede llevar a demoras de casi un año, y en el de posventa, en el que reconoce ciertas demoras que se acaban solucionando con «la comprensión» del cliente. «El problema viene cuando no tenemos ningún tipo de información sobre cuándo va a llegar el componente que falta. Nos quedamos en tierra de nadie y pueden producirse situaciones desagradables si encima no existe la posibilidad del coche de sustitución, pero son muy puntuales», aclara.

«Tenemos buenos clientes y entienden la situación, que es general. El problema es no saber porque desde las casas de suministros no ofrecen ninguna explicación», apunta Vlad. «Nos está pasando con Renault, por ejemplo. Puedes pedir la pieza, pero no sabes si va a tardar 15 días, un mes....», cuenta Javier, de Talleres SegoZauto. «Y lo peor es cuando el vehículo está pendiente de pasar la ITV», añade Vlad. Según recuerda a bote pronto, la demora más prolongada ha sido una sonda Nox que ha tenido un Mercedes en el dique seco durante cuatro meses.

Ante ese panorama, el cliente pregunta por otras opciones. «Una opción es buscar la pieza que falta en el desguace, pero tenemos que medir muy bien si compensa o noporque si le vas a poner una pieza de desguace a un vehículo de 15 ó 20 años no sabes si te durará un mes», explica Javier.

La pandemia y el hundimiento del consumo, la paralización de la producción, el atasco logístico, la escasez de microchips, la inflación, la invasión rusa de Ucrania... El listado de condicionantes es tan amplio como incierto el plazo en el que el horizonte quede definitivamente despejado.