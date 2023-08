Nunca antes como ahora se habían heredado tantas viviendas en Aragón. En el primer semestre de 2023, los sucesores se han hecho con 3.499 inmuebles en la comunidad, cifra récord de la serie histórica según los datos que el Instituto Nacional de Estadística publica desde el año 2007. Supone un incremento del 25% sobre el dato del mismo periodo de 2022 y la explicación debe buscarse en el efecto retardado de las aceptaciones de herencia de los fallecidos por covid. A ello se suma la fiebre inmobiliaria previa a la subida de los tipos de interés, que comenzó durante el verano del año pasado como medida de contención de la inflación, cuando la fuerte demanda aceleraba las gestiones para heredar y deshacerse de los pisos de segunda mano.

Hasta ahora, el mayor volumen de viviendas heredadas en la comunidad se había dado en 2021, en el apogeo de la pandemia, cuando a mitad de año se registraron 3.173 transmisiones de propiedad por herencia. Y no es un fenómeno único en Aragón, donde Aragón suma a día de hoy 5.442 muertes por covid, pues España también ha batido su récord absoluto en la primera mitad del año y apunta a batir en el global el récord registrado hace dos años.

«Es cierto que viene por el incremento de los fallecimientos por covid. Las aceptaciones de herencia no son algo inmediato y ahora está llegando esa tendencia porque el proceso suele tardar unos seis meses», explica Dámaso Cruz, el decano del Colegio Notarial de Aragón. Además, Cruz da con una clave: «El proceso puede demorarse durante seis meses hasta que se liquida el impuesto de Sucesiones, aunque el periodo natural para recibir una herencia puede dilatarse hasta durante seis meses». De ahí el retraso en la estadística que ahora llega a las notarías cuando la pandemia ya se ha dado por finiquitada a nivel oficial.

Explica Cruz que en Aragón es muy común aguardar al fallecimiento de los dos padres antes de arreglar los papeles. «Los hermanos suelen esperar, a no ser que se pongan de acuerdo con el progenitor, pero no es habitual que aquí haya prisas si no hay un comprador interesado», señala.

Coincide con la lectura Fernando Baena, el presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad de Aragón y Soria (APIS), quien también señala el covid como la causa principal del incremento. «Es evidente que falleció mucha gente mayor y que ahí quedó un volumen muy alto de vivienda de segunda mano que ahora está entrando al mercado», señala Baena.

Sin embargo, Dámaso Cruz comenta que ese fenómeno de la vivienda heredada se empezó a rebajar «por el mes de abril» después de unos meses de alta intensidad. «Las estadísticas siempre vienen con retraso y se notó en las notarías hasta los primeros meses de 2023, pero desde marzo ha caído, suponemos que por la reversión de los efectos del incremento», señala el decano del Colegio Notarial de Aragón.

Además de la causa pandémica, los expertos creen que la subida de los tipos de interés también ha formado parte de ese impulso a la vivienda. «Hasta que empezó la subida brutal de los tipos de interés a partir del verano pasado, los herederos se dieron prisa porque había mucha demanda y así podían cerrar operaciones de compraventa. Las familias se dan prisa por resolver los papeles si, por ejemplo, ya tienen acordada la venta de la casa», explica Dámaso Cruz.

Cuando una persona fallece, el proceso de herencia se desencadena con un certificado de defunción que debe llevarse al registro civil. Es entonces cuando se produce el fallecimiento civil. Lo primero es conocer quién es el heredero, algo en lo que España es referente al establecer en el siglo XIX un registro de testamentos en el que solo se contempla el último presentado por el fallecidosolo se contempla el último testamento, que revoca los anteriores). En el caso de que no hubiera testamento, lo que se tiene en cuenta es la declaración de herederos, siendo la ley –y el notario– la responsable de designar a quién corresponde la sucesión. Ese primer proceso dura unos tres meses, aunque luego se puede liquidar el impuesto de Sucesiones hasta y la plusvalía municipal si es un inmueble urbano hasta seis meses después. Tras esto, se realiza la escritura de aceptación de herencia. El proceso se puede hacer hasta 6 meses después, que es el tiempo natural de duración del proceso.