La portavoz del PSOE, Mayte Pérez, ha calificado el futuro Gobierno del PP de "revanchista, revisionista, reaccionario y radical". La todavía consejera de Presidencia en funciones ha lamentado que el discurso del aspirante del PP, Jorge Azcón, está "alejado de la realidad", ha falseado datos en exportaciones y ha empezado con un "engaño": "Debería explicar por qué no lidera un Gobierno en solitario como nos intentó convencer a todos desde el princioio".

A tenor de estas primeras declaraciones, las tradicionales relaciones encontradas entre el PSOE y el PP seguirán la misma tónica en la nueva legislatura. Ello a pesar de que el candidato les ha ofrecido, en la recta final de su discurso, sendos pactos a los socialistas: uno por la sanidad y otro por la financiación.

En ninguno se encontrarán. La portavoz socialista le ha recordado al futuro presidente que en el de Sanidad ya trabajó su Gobierno "sin recibir ninguna aportación del PP a un documento en el que participaron todos los grupos y entidades profesionales del sector" y que, en el caso de la financiación autonómica, las propias Cortes de Aragón firmaron un completo documento que se envió al Ministerio de Hacienda, con una propuesta unánime de todos los grupos salvo Vox, su socio prioritario en este mandato.

También desde Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Podemos han alertado del talante "privatizador" que deja la declaración de intenciones de Azcón en la primera sesión del debate de investidura y la escasa atención a asuntos tan sociales como la dependencia, la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente, o la total ausencia de la palabra "trabajador" en su discuro.

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha denunciado la "opacidad" por el "pacto oculto con la ultraderecha", y ha alertado de las cuestiones sobre las que no se ha hablado, como el acuerdo para derogar las leyes de Memoria democrática y o la ley Trans.

En la misma línea, Andoni Corrales, portavoz de Podemos, ha lamentado el "discurso vacío, lleno de mentiras, en el que hemos visto que el futuro de Aragón con preocupación". "Lo que más nos preocupa es lo que se ha callado; ha llegado a un pacto con Vox en el que los aragoneses van a salir perdiendo, hemos visto que se van a derogar leyes, y a Podemos nos van a tener enfrente", ha asegurado.

El portavoz de CHA, José Luis Soro ha dicho con sorna que ha "rejuvenecido doce años". "Nos ha contado las recetas de la derecha de siempre. He rejuvenecido 12 años porque me parecía que estaba oyendo a Luisa Fernanda Rudi, el mensaje es lo mismo", ha lamentado.

Sin embargo, se ha mostrado "satisfecho" porque una de las pocas cosas que el futuro Gobierno de Azcón salvará de la gestión del Ejecutivo cuatripartito es el Plan Extraordinario de Carreteras, en el que su departamento trabajó durante los últimos años, pero que dará frutos en la nueva legislatura. "Lo cierto es que no había otra alternativa: lo criticaban en la oposición de cara a la galería, y considero muy buena noticia que se mantenga porque hemos trabajado muy duro durante mucho tiempo y las carreteras de Aragón lo necesitan", ha expresado Soro.

Teruel Existe critica que Azcón se deja "cosas en el tintero"

Teruel Existe se ha encuadrado a sí mismo en una "oposición constructiva". Su portavoz en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, que votará "no" a la investidura de Azcón mañana al no haber alcanzado un acuerdo de gobernabilidad, ha reconocido que el popular "se ha dejado cosas en el tintero", pero en su análisis del discurso del futuro presidente ha intentado "quedarse con lo positivo".

"Nos ha parecido adecuado que se ratifique la comisión de investigación de las renovables, que también compartimos, pero no se ha hecho referencia a una moratoria para ordenar su implantación", ha lamentado Guitarte, que ha reclamado ir más allá para mejorar el transporte sanitario. "Si el pliego está mal hecho, habrá que modificarlo. Lo importante es que el servicio sea el adecuado", ha insistido.

Nolasco (Vox): "No quitaría ni una coma de lo dicho por Azcón"

El líder de Vox en Aragón y portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, ha asegurado que "no quitaría ni una coma de lo dicho por Azcón" en su discurso, aunque ha reconocido que hay asuntos de su pacto que no ha mencionado y que él se encargará de recordar mañana, en la segunda jornada del debate de investidura. Entre otras cuestiones, como había afeado la oposición, los acuerdos para derogar las leyes de Memoria democrática y la ley Trans de Aragón.

Ha insistido Nolasco en que condenan "todo tipo de violencias, por supuesto también la que existe contra las mujeres", pero no ha dejado claro si se sumarán a las declaraciones instituciones y manifestaciones contra estos asesinatos, como han evitado hacer en la última legislatura.

Por otro lado, ha reivindicado el valor de su pacto con el PP, por encima del del PAR. "El acuerdo que va a hacer presidente el señor Azcón es el nuestro, no el del PAR. No somos responsables ni copartícipes del pacto del PAR; solo nos hacemos responsables de lo que hemos firmado nosotros", ha incidido, aunque ha reconocido también que no será un problema si hay directores generales del PAR.

El socio de investidura de Azcón, el portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, todavía no desvela si ocuparán espacios de Gobierno y asegura que "todo puede pasar". "Si el PP nos ofrece colaborar y nos interesa,lo llevaremos a la Ejecutiva y si se vota que sí, lo haremos. Pero es independiente para nosotros del pacto de investidura", ha insistido.

Respecto al discurso de Azcón, Izquierdo se ha mostrado satisfecho. "Ha hablado de los agricultores, de bajar los impuestos, de la comisión Bilateral, de las relaciones de Aragón con el Estado, de la financiación autonómica, y de cuestiones como el decreto de transporte sanitario para recuperar el soporte vital básico 24 horas", ha destacado.Y ha recordado que el PAR tendrá prioridad para negociar el presupuesto de 2024.

Como era previsible, en el PP han celebrado el discurso del futuro presidente. Su portavoz parlamentaria, Ana Alós, ha celebrado una alocución "realista, que nos ha dejado la base de lo que va a ser un Gobierno sólido y estable, con el acuerdo de tres fuerzas políticas, de las que dos estarán en el Gobierno y otra, el PAR, con un acuerdo programático y que da la garantía de estabilidad a un gobierno para 4 años", ha defendido.