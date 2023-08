Que los niños y niñas aragoneses sueñan con ser profesores, futbolistas, veterinarios o policías en el futuro no es una novedad. Tales han sido las profesiones más votadas por todos ellos en las 17 ediciones que lleva realizándose la encuesta de Adecco «Qué quieres ser de mayor», que tras un parón de dos años, vuelve para ofrecer el punto de vista de los más pequeños de la casa sobre temas relacionados con el mundo de la empresa y el trabajo.

Los resultados de la encuesta se han publicado recientemente y un año más los niños aragoneses sueñan con ser futbolistas (así lo quiere el 36 % de los encuestados), policías (10,4 %), profesores (6 %), científicos (4,5 %) e informáticos (4 %); mientras que ellas siguen deseando ser profesoras (profesión elegida por el 22,4 %), veterinarias (12 %), policías (7,2 %), doctoras (4,1 %) y cocineras (3,5 %).

En cuanto a sus preferencias de futuro, para ellos la mejor opción sería tener un jefe que fuese un posible amigo cercano o un familiar. Al 8,3 % de los aragoneses les gustaría estar a las órdenes de su padre, mientras que el 7,9 % se decanta por su madre como jefa. En cuanto a personajes mediáticos, a un 6,5 % de los encuestados les gustaría trabajar para futbolistas como Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

Ellas también prefieren como primera opción a una amiga o amigo para ponerse a sus órdenes (18,3%). En segundo lugar, las aragonesas quieren trabajar para su madre (11,5%), para su actual profesor o profesora (8%) y en cuarto lugar eligen ser sus propias jefas (6,5%). También cobran protagonismo las estrellas del deporte aragonés femenino, pues un 6,2 % de las encuestadas eligen a la capitana del Casademont Zaragoza, Vega Gimeno, que ganó la Copa de la Reina.

La invasión de Ucrania y la sequía de esta pasada primavera son dos de las noticias más importantes para los pequeños aunque el estudio apunta que uno de cada cuatro no sabe qué contestar porque no suelen ver las noticias.

Entre lo que influye en la decisión de los más pequeños a la hora de elegir su profesión para un futuro hay múltiples factores. Mónica González, psicopedagoga y coach infantil en Zaragoza explica que los menores están condicionados por el entorno mediático. Hasta hace un tiempo profesiones como la de influencer o youtuber eran algunas de las preferidas por los más pequeños de la casa, sin embargo, este estudio refleja que la tendencia ha cambiado. «Están aprendiendo a escoger sentirse bien con aquello que deciden hacer, puede que se hayan dado cuenta que hay profesiones que no son tan guay como las pintan. Puede que el hecho de que profesiones como influencer vaya perdiendo interés a raíz de que muchos de ellos y ellas nos cuenten que no es una tarea fácil. Que hay mucho sacrificio detrás de lo que publican, ante todo, que está bastante lejos de la realidad, todo lo que publican tiene filtros, o bien de imagen o que sus vidas no son tan idílicas como las venden», apunta González.

Ambos sexos eligen viajar como el mejor plan para sus años de jubilación, así lo expresan el 16% de ellos y el 17,2% de ellas. Aunque sus prioridades cambian, ellos prefieren ver la tele (5,3 %) y no hacer nada y ellas cuidar de los nietos y familiares (10,2 %).