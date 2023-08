Aragón ya ha ejecutado el 66,05% del presupuesto correspondiente a los Fondos Estructurales y de Inversiones europeos del periodo 2014-2020, con una cantidad total de 1.076,6 millones de euros sobre una cuentas que ascienden en total a 1.630 millones, según un estudio de la fundación europea de financiación Finnova.

Según una nota de prensa de esta organización hispano-belga, dentro de los 553 millones que Aragón tiene sin ejecutar, 86 todavía no tienen proyecto y el plazo para absorber estos fondos e invertirlos en proyectos para la ciudadanía finaliza el 31 de diciembre de este año.

Por delante de Aragón en tasa de absorción de los Fondos Estructurales y de Inversiones europeos se encuentra La Rioja en primer lugar con el 80,02%, seguida de Asturias y Galicia por encima del 70%, y Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Euskadi también por encima del 66%. No obstante, el grado de ejecución de la comunidad autónoma se sitúa nueve puntos por encima de la media española, que se sitúa en el 57%.

«Es el momento de trabajar duro y sacar adelante proyectos, combinando fondos europeos Next Generation con proyectos como LIFE, HORIZON, INTERREG o Erasmus+», señala Juanma Revuelta, consejero delegado de Finnova.

La segunda tasa más baja de 'ninis'

A fecha de mayo de 2023, los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que han llegado a Aragón superan los 1.600 millones de euros, de los que más de mil millones son gestionados por el Gobierno autonómico y el resto son de ejecución del Estado y de los beneficiarios. Se han resuelto más de 230 convocatorias autonómicas y estatales con más de 7.100 beneficiarios aragoneses de los que más de 6.000 son empresas, pymes y autónomos.

Por otra parte, el estudio elaborado por la empresa Finnova revela también que la cifra de jóvenes que ni estudia ni trabaja en Aragón alcanza el 9,9%, la segunda tasa más baja a nivel nacional.