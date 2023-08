José Manuel Aranda lleva doce años al frente de la alcaldía en Calatayud por el PP, desde el 2011. Tres veces elegido, el primer edil de la ciudad sigue luchando por mejorar las condiciones en su lugar de nacimiento. Entre las batallas abiertas, la novedad de este año será luchar por hacer de los festejos de Calatayud interés turístico nacional.

¿Cómo han ido las fiestas de Calatayud este año?

Muy bien, muy bien. El número de visitantes que hemos tenido ha sido verdaderamente espectacular y, desde luego, hemos roto con todas las cifras de los años anteriores.

Entonces, ¿considera que el balance es positivo?

Lógicamente aún tenemos que concretar algunos datos, pero estamos muy satisfechos. Creo que ha sido, como digo, una asistencia masiva de público y todo el mundo ha disfrutado de unos de unos días espectaculares en cuanto a tiempo, unas magnificas corridas de toros y esta noche terminaremos con la peregrinación a la ermita. Desde luego, ha ido todo perfectísimamente.

A nivel de seguridad, ¿sin ningún incidente?

La verdad es que han ido francamente bien. Hablé anteayer con el con el inspector jefe por cuestiones de alguna pequeña pelea, que no ha ido a mayores. Siempre hay algún pequeño conato de enfrentamiento, pero bueno... La situación la verdad es que no ha ido a mayores e incluso me transmitió que en el chupinazo, donde se aglomeraron muchas personas, no ha habido ni una sola denuncia de robo de móviles, ni nada de nada.

Unas fiestas que este año habéis apostado por declararlas de interés turístico nacional, ¿qué tienen de especial?

Antiguamente, estas fiestas se basaban en una peregrinación a la ermita que se realizaba el día 16 de agosto y que se ceñían a eso. Poco a poco, esas fiestas han ido creciendo y sobre esa tradición se ha ido añadiendo cierta innovación, como las corridas de toros, charangas. Todo gracias al esfuerzo de las peñas que han hecho que fueran creciendo, convirtiéndolas en unas fiestas de mucho colorido, fiestas en la calle, fiestas de la gente.

Y, sobre las intenciones de dar el salto de festejos a nivel nacional, ¿cómo lo lleváis?

Bueno, el proceso es un acopio de datos, historia, documentos que muestren cierta seguridad y distinción de lo que son las fiestas de la ciudad. En eso es un poco en lo que estamos trabajando para elaborar un dossier que permita ver que nuestras fiestas cumplen con los términos que piden desde el ministerio de Turismo.

Un proceso que parece llevar tiempo...

Exige muchísimas reuniones y sobre todo, documentación de toda la información que se dispone a parte de revisar textos históricos que hagan distintivos esta festividad. Ya hemos quedado emplazados para la próxima semana, no solo para valorar como han ido las fiestas conjuntamente las peñas, interpeñas, ayuntamiento y cofradía, sino también un poco por ir aportando e ir pidiendo apoyo a historiadores de la ciudad para hacer un amplio dossier que nos permita presentarlo con seguridad al ministerio de Turismo.

Yéndonos un poco hacia el lado político, ¿qué espera del nuevo gobierno?

Del gobierno de Azcón, desde luego, espero que, los compromisos que han manifestado con la ciudad de Calatayud, se cumplan. Y bueno, esta semana no porque ellos están un poco aterrizando en las distintas consejerías, pero el mes de septiembre será un mes de intensas visitas a las distintas consejerías para manifestar las distintas demandas y las solicitudes que Calatayud va a hacer. Todas ellas tienen el aval del gobierno, porque ellos son conocedores de esas demandas que realiza el ayuntamiento.

¿Cuáles son las principales demandas?

Pues mire, son muchas: Ampliación del suelo industrial; derivación de proyectos industriales que no queden solamente en el entorno de Zaragoza; proyectos educativos importantísimos como el proyecto universitario privado; grados de formación profesional; un conservatorio de música… Tenemos muchas propuestas dentro de lo que es la ciudad, que lamentablemente con los pasados años han sido frenadas y ni siquiera han sido consideradas por el gobierno de Aragón. Huimos de los sectarismos, queremos hablar de vertebración del territorio, de ir en contra de la despoblación porque tenemos que implicarnos con el territorio y, desde luego, eso es lo que el presidente Azcón ha transmitido en todo momento.