El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolascco, atiende a este diario por teléfono desde su domicilio en Teruel. El joven político turolense sigue asimilando «con responsabilidad» su conversión en la segunda máxima autoridad de la comunidad, mientras se prepara para unos días de descanso y apuntala su tesis doctoral en Historia, que intentará completar durante esta legislatura. En clara sintonía con «el presidente Azcón», Nolasco admite las diferencias programáticas y comparte los objetivos principales para los primeros días del nuevo Ejecutivo.

¿Ya se siente vicepresidente autonómico o sigue asimilando el cargo?

Realmente es una posibilidad grandísima. Siempre que me preguntan contesto que lo voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a hacerlo defendiendo el interés general aunque yo sea diputado por Teruel, porque voy a hacer una actuación que beneficie a Teruel, Huesca y Zaragoza rural. Dos de las tres áreas que dirigiré son Despoblación y Desarrollo Territorial, por lo cual van a estar muy centradas en apostar por el desarrollo de estas zonas rurales.

Es la cuarta vez que Vox entra en un Gobierno autonómico. ¿Ha podido hablar con sus compañeros de partido en Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana?

No, simplemente me han llamado para felicitarme. Me han pedido que luche, que tenga mucho ánimo, porque han sido más felicitaciones que consejos. Pero se han puesto a mi disposición para que pueda preguntarles cualquier tipo de duda, porque ellos tienen más experiencia que yo. De todo se aprende.

Comentaba la semana pasada que iban a ser “implacables” en el cumplimiento del pacto firmado con el PP. ¿No se fía del Partido Popular?

Todos los pactos parten de la confianza y si no hay una confianza previa no hay pacto. Cuando se tiene, es porque las dos partes están dispuestas a cumplirlo. Pero quería reseñar que además de las áreas que llevamos nosotros, pues evidentemente hay que estar a lo pactado. No solo vamos a gestionar nuestras consejerías pero vamos a intentar que el pacto de Gobierno se cumpla y queremos recordarlo. Son cuatro años y pueden pasar muchas cosas, por eso quise decir que vamos a velar por que esas 80 medidas se lleven a efecto.

Insistía también en que el pacto del PAR no influye, pero tendrán varias direcciones generales en el nuevo Gobierno. Va a tener que viajar con ellos…

No es un tema de comodidad, porque los pactos a los que llegue al PP solo le vincula a esa formación y al PAR. Mientras no colisione en la dirección de nuestras áreas, nos parece bien que hayan decidido eso, ellos tendrán sus razones. Esas direcciones generales serán de las áreas del PP. Las informaciones son variadas, porque hay veces que son veraces y otras que son rumores, pero lo cierto es que se ha acordado que nosotros vamos a gestionar íntegramente nuestras áreas, con nuestras direcciones, y ya está. Es el PP el que tiene que ver qué direcciones le da al PAR. Insisto: nuestro pacto es previo al del PAR.

No me negará que hay puntos de ambos pactos que chocan.

Yo no veo que haya colisiones en las medidas. El PAR pone acentos en temas que nosotros no hemos hablado en nuestro pacto, igual que nosotros hemos hablado de unos que ellos no lo han hecho. No hay una incompatibilidad. El tema del agua, por ejemplo, que todos estamos de acuerdo en potenciar los recursos hídricos de Aragón. Entiendo que todo lo demás es compatible. No he visto nada contradictorio entre uno y otro.

Solo Alberto Izquierdo mencionó el trasvase en las Cortes, ni usted ni Azcón dijeron esa palabra. ¿Cómo se defiende la interconexión de cuencas y la potenciación de los recursos hídricos aragoneses?

Es compatible. Porque proteger los recursos hídricos es construir más presas y más pantanos para que el agua no se pierda. Lo he dicho en los mitines, que estamos tirando mucha agua al mar. Todo esa agua podría redundar en beneficio de los aragoneses, porque hay mucha agua que no se usa. Es algo compatible. El trasvase es un tema muy complejo, pero ya se sabe que nuestra postura nacional es siempre la misma y no vamos a renunciar a ninguna de nuestras premisas. Nosotros sí somos partidarios de que el agua llegue a todos los sitios. Es un tema nacional porque los recursos económicos para una estructura como esa solo se pueden hacer desde el Estado central. Ahora no parece que se vaya a hacer a corto o medio plazo. No renunciamos a nada, pero estamos a lo pactado, que es proteger los recursos hídricos de Aragón. Mientras gobernemos no va a haber trasvase, eso es lo que ha dicho el presidente Azcón, y dentro del pacto todos tenemos que ceder.

Entonces, ¿no veremos el trasvase ni usted lo propondrá durante esta legislatura?

La hipotética iniciativa que podría llevar a un trasvase, palabra que considero viciada, es una competencia nacional. La toma de postura de Vox es clara, pero pactar con otros socios obliga a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo es que vamos a proteger los recursos hídricos y hasta ahí podemos leer. Dependerá mucho del Gobierno que se conforme en Madrid, pero es que me consta que en el PP hay posturas encontradas respecto al trasvase. Veremos a ver qué pasa, pero nuestra postura es clara y a lo único que nos comprometemos es a la defensa de los recursos hídricos aragoneses.

¿Por dónde va a ir la lucha contra la despoblación en los primeros 100 días del Gobierno?

Podemos hablar de medidas concretas en el tema de incentivos fiscales. Vamos a analizar en profundidad por qué nuestros médicos y profesores están tan mal pagados y por qué se están yendo a otros lugares. Es una tendencia que seguirá subiendo. Hay que plantear qué medidas económicas vamos a tomar. Mi área es un área transversal. Vamos a tener que ponernos de acuerdo con el Partido Popular y los temas de incentivos fiscales no solo competen a Vox, sino también a otras áreas y podemos hablar con ellos. Tienen que ser medidas sensatas y si compaginamos el quitar grasa a la administración e intentar mejorar la carga fiscal en aquellos sitios con escasa población podremos encontrar el equilibrio. Creo que esa va a ser una de las actuaciones más inminentes del Gobierno. Sobre carreteras, que puede que esté en Fomento porque todavía no hemos hablado de los pormenores que va a gestionar cada área… Defiendo que mi área sea transversal porque cuando se habla de carreteras, oportunidades, transporte o incentivos fiscales, es una tarea de todos. Habrá un acuerdo y en estos primeros días el entendimiento está siendo muy bueno, pero seguimos trabajando en medidas concretas que no pueden ser otras que mejorar las infraestructuras que hay, mejorar la banda ancha y la telefonía móvil y los incentivos fiscales. Una persona que viva en núcleos rurales tiene que tener las mismas oportunidades que una persona que viva en Zaragoza capital.

Uno de los debes del mundo rural es el tema escolar. Ustedes defienden esa libertad de elección de las familias para elegir el centro de educación, pero ya el presidente lamentaba la imposibilidad de elegir en el mundo rural. ¿Cómo se va a trabajar desde el área de despoblación para lograr esa libertad?

Hay una realidad que es que, como bien dijo el presidente, la elección de centros se hace muy difícil cuando solo hay un colegio al que acceder. La única forma es intentar que esas personas puedan acceder al colegio que ellos quieran, por ejemplo, con el transporte. Es importante ver hasta qué punto vamos a poder ser capaces de incentivar a las familias a través de otros mecanismos. No es lo mismo estar en un pueblo con una carretera en mal estado que poder ir a otro pueblo porque la carretera está bien y te sale rentable en términos de tiempo. Es un asunto complejo, porque la realidad es muy tozuda, aunque vamos a analizar toda la realidad pero aún es pronto para saber qué medidas vamos a tomar. Sobre todo, suscribo lo que dijo el presidente en que hay que intentar garantizar la elección de centro pero, como dice él, es complicado en muchos sitios.

Otra de las novedades será el pin parental. ¿Cuál es el objetivo de incorporar esta medida en las aulas aragonesas?

Esta medida va a permitir a los padres aplicar derecho de veto a aquellas actividades que no quieren que sus hijos realicen. El objetivo es desideologizar las aulas por completo. Que el hijo de una familia esté en un centro público no quiere decir que la familia no puede decidir sobre lo que se le va a enseñar al niño. Cuando Celá dijo aquello de que los hijos no pertenecen a los padres… no es una cuestión de pertenencia, pero los padres son los que tienen que decidir qué educación quieren para sus hijos hasta que estos sean mayores y puedan decidir cómo quieren formarse. Es lógico que puedan elegir las charlas que escuchan sus hijos y no tengan que aguantar con lo que se impone desde el Estado central. Un partido político no es quién para decidir qué se les enseña a los niños en materias sensibles. Queremos que haya libertad y que aquellos padres que quieran esas charlas las elijan y aquellos que no, que sus hijos no acudan. En Ceuta y Melilla están hablando de las bondades del islam… que los padres elijan si sus hijos asisten.

¿La derogación de la ley de memoria democrática tiene que ver con la educación o tiene otras razones?

Es un tema aparte. Estamos de acuerdo, y lo hemos dicho siempre, de que se saquen los restos de cualquier persona, del bando que sea, de las cunetas y sean enterrados de manera digna. Vamos a estar siempre apoyando para que no quede ningún hueso humano en una carretera. Lo que no estamos de acuerdo es con que se imponga a través de esta ley una versión única de la historia. No queremos una versión parcial de la historia, que la deben hacer los historiadores. Debe hacerse desde la objetividad y sin pasión, porque son temas que ya pasaron y la historia sirve para aprender de ella, no para hacer política con ella. No vemos que se quiera imponer como si hubiera un Ministerio de la Verdad, porque la guerra civil es un tema muy complejo que no debe tratarse con brocha gorda, porque hubo muchas aristas y complicaciones.

Otro de los textos que ha destacado en la campaña es la ley trans. Ustedes ya solicitaron su derogación en la pasada legislatura pero el señor Azcón habla de “mayor información y mejores protocolos sanitarios”. ¿Es su modelo de reforma ideal o siguen apostando por la derogación?

Cuando dos personas llegan a un pacto, atienden a lo pactado. El PP y el presidente hablan de una cosa que nos parece bien y es el punto de encuentro entre las dos partes. Es fundamental la información, que además va en la línea de la libertad que he comentado antes. Para elegir tienes que saber lo que estás eligiendo y las consecuencias que tiene tu elección, porque es un tema que no debe tratarse a la primera. Y nadie puede decirte que A es mejor que B. Por eso me parece bien que haya más información y mejores protocolos.

En ese pacto también se habla de adelgazar el gasto público y el número de personas que trabajan en el Gobierno autonómico. Se eliminan tres comisionados pero se crean siete nuevas direcciones generales y se añade una vicepresidencia. ¿Cómo se pueden entender las dos cosas a la vez?

La reducción del gasto político empieza ahora. Estamos de acuerdo con la estructura, pero siempre y cuando haya una reducción del gasto político. Entonces, los tres comisionados de los que habla, se remuneraban con más de 70.000 euros al año, por lo que se reduce el gasto en más de 200.000 euros al año. Hay muchas cosas de las que se puede ir bajando, pero en cuanto recuperemos la actividad política vamos a ver de dónde se puede reducir el gasto. Estoy convencido de que se puede quitar de muchos sitios, pero como es lógico sin quitar ningún derecho. La izquierda interpreta el recorte en gasto político como un recorte en gasto social, pero no tiene nada que ver. El haber quitado estos tres comisionados no va a implicar la reducción de derechos de ningún ciudadano. Vamos a estudiar de dónde podemos quitar grasa a la administración. Eso sí, si queremos acometer todas las acciones que queremos llevar a cabo, hacen falta mucha gente y muchos medios, tanto humanos como materiales, pero hay muchos otros sitios de los que se puede reducir, pero se puede encontrar el equilibrio.

¿Me puede asegurar que el Gobierno de PP y Vox va a reducir el gasto político del anterior Ejecutivo de Javier Lambán?

Sí.

Se puso muy contundente al hablar de violencia machista en su intervención en las Cortes.

En la bancada de la izquierda insistieron mucho en que negamos la violencia machista, pero es que en el acuerdo sale reflejada hasta cinco veces. Condenamos todo tipo de violencia y sobre todo la machista, vamos contra todo tipo de violencias. Cuando por quinta vez dijeron aquello, que es algo que se traen apuntado de casa, pues hombre… Si no se han leído el acuerdo, donde lo pone claramente. No entendí por qué vuelven a repetir el mismo mantra, porque ya parece que hagamos lo que hagamos ellos van a seguir utilizando las mismas frases.

¿Veremos entonces a Vox apoyando declaraciones institucionales contra la violencia machista en esta legislatura?

Bueno, primero hay un debate fundamental sobre la violencia y la ideología de género. Eso es una cosa aparte. Porque es una ideología que deja fuera a las parejas homosexuales, que parece que no tiene el mismo rango cuando la agresión es entre personas del mismo sexo. Contra la violencia machista siempre nos van a encontrar, pero siempre y cuando que las declaraciones que se hagan se rijan a lo estrictamente pactado. No vamos a hablar nunca de violencia de género o cosas parecidas.

Organismos que tradicionalmente han pertenecido a consejerías que hoy dirige Vox, como es el Inaga en Agricultura, se han movido a áreas que hoy dirige el PP; y su partido queda desplazado de decisiones relacionadas con los PIGA o el Fite. ¿Cómo se toma esa decisión?

Tenemos todavía que terminar de perfilar qué fondos vamos a gestionar, porque nosotros también vamos a gestionar fondos y ver qué organismos se quedan en nuestras consejerías y cuáles se van a las del PP. Llevamos muy poco tiempo. En cualquier caso, vamos a gestionar fondos y organismos, pero todavía no lo hemos hablado. Es lógico que nuestras áreas tengan actuaciones transversales con otras áreas pero también tendrán organismos y acciones de gestión propia.

Hábleme de la última incorporación a sus áreas, Ángel Samper. ¿Es una decisión suya o consensuada con el Partido Popular?

Es una decisión mía. Agricultura es nuestra y nosotros lo propusimos. En una persona que conoce mucho el campo, una persona muy querida en todos los entornos que tienen que ver con el sector y ha causado una impresión positiva. Es trabajador y humilde, que conoce los temas tan complejos que están dentro de esta consejería. Todas las intervenciones que le he visto han estado siempre en la línea de lo que defendemos en Vox.

Antes Agricultura y Ganadería estaba ligada con Medio Ambiente, que hoy tiene consejería propia. ¿Qué medidas está dispuesto a firmar Vox frente a la emergencia climática?

Ciencia es todo aquello que se puede demostrar en un experimento. Hay que tener mucho cuidado con cómo se perciben esos discursos y cómo se aplican en la política. Las voces de algunos científicos redundan en un fanatismo climático en el que parece que el mundo se va a acabar mañana. No ha habido tiempo para hablar ni para que la ciencia de un veredicto claro sobre lo que está pasando. El tema de la sequía es claro, está ahí. No sé el tiempo que va a haber dentro de un año, si va a volver a llover o si va a llover mucho, pero es que no hay unanimidad científica sobre el tema. Queremos hablar de casos concretos, porque vivimos una época concreta de sequía y podemos tomar medidas para paliar esa sequía asegurando los recursos hídricos de Aragón e incrementándolos. Hay sequía, la vamos a combatir, pero instalar procedimientos de cara a 50 años es peligrosísimo. No se puede asegurar lo que va a pasar mañana, ¿cómo vamos a prever lo que va a pasar dentro de 50 años? Es muy peligroso y estas medidas tienen que ir encaminadas a medidas muy concretas y a corto y medio plazo.

Hace una semana conocíamos la salida de Iván Espinosa de los Monteros del Congreso de los Diputados y se hablaba de “la victoria” del ala de Jorge Buxadé en el seno de Vox. Usted habló de Buxadé como “un amigo”, ¿está Alejandro Nolasco cogiendo fuerza dentro del partido y está en disposición de que la influencia de Vox Aragón sea mayor a nivel nacional?

No hay alas, de ningún sitio ni de otro. Cuando se lee la prensa de hace dos años, todos éramos ultraconservadores y derecha radical dura, no había ni un ápice de liberalismo. Y ahora resulta que con la salida de Iván, que lo hace por temas familiares, aparecen alas que antes no había. Todo esto parte de esa guerra contra Vox y las ganas de encontrar tres pies al gato. Realmente el programa del partido está claro, con esas 100 medidas funcionales, somos liberales en lo económico, conservadores en algunos puntos sociales, liberal en otros asuntos sociales. Lo que no puede ser es que antes se dijera que éramos ultraconservadores y ahora hablemos de liberalismo porque se va Iván. Las ideas son siempre las mismas y todos comulgamos con esas medidas funcionales. Nunca he visto un ala, siempre las mismas medidas.

¿Vox Aragón es independiente y las medidas dentro del Ejecutivo autonómico las tomará usted y su equipo?

Claro. Hay un grupo parlamentario de Vox en Aragón y nos organizamos por provincias. Las decisiones dentro del Gobierno las tomaremos entre Ángel, mi equipo y yo; las parlamentarias las tomará Santiago Morón y su equipo. Evidentemente habrá una coordinación, pero no hay esa estructura que se ha dicho que se decide desde Madrid, aunque es cierto que somos un partido que dice lo mismo en toda España. La situación de Aragón, Murcia o Canarias es muy distinta pero hay una coordinación mínima, aunque cada grupo o parlamento tiene sus ideas. Somos independientes con nuestras ideas pero fieles a las 100 medidas fundacionales.