La Ruta 47 recoge de la esencia de los retos que plantean los grandes trazados internacionales y permite adentrarse en una España que habitualmente no sale en las guías. «Me parece alucinante, es el sueño de todo motero, un viaje idílico que todo aficionado con tiempo, dinero en el bolsillo y una buena moto desearía hacer», expresa Fernando Blasco, director de TuHuesca.

«Es un lujo porque vas a tiro hecho a sitios que no los encuentras ni preguntando», considera Germán, vecino de la villa coruñesa de Noia que, junto al aragonés Paco Molina, completó la Ruta 47 on road a su manera. «La hicimos en unos dos años, a temporadas. Seguíamos el camino marcado y nos salíamos de él cuando nos parecía, siempre improvisando», recuerda Paco. El lugar más alucinante para el gallego lo encontraron en el municipio burgalés de Castrojeriz, etapa 10 (Palencia-Vitoria). Allí, la carretera atraviesa el antiguo monasterio de San Antón (siglo XIV). «No sabemos lo que tenemos en Aragón», aporta Molina recordando los pueblos del Matarraña (etapa 13, Tarragona-Teruel).

Otro aragonés que participó en la aventura off road fue el barbastrense Jaime Vilarrubí. Suyas fueron las aportaciones de mayor calado a la etapa 3 (Lérida-Huesca), diseñada por el dakariano Jordi Esteve. «Hicimos con Gerard la ruta de Esteve y vimos que era bastante exigente, de las más difíciles de todo el recorrido. Así que ayudamos a reestructurarla para dejarla en 29 kilómetros de asfalto y 189 de pistas por Castillonroy, Camporrells, Estadilla, Estada, Artasona, El Grado, etc.», recuerda.

Y advirtió de la dificultad que entraña semejante empresa: «Recorrer las 47 provincias por caminos en 47 días es muy exigente para el físico, por lo que has de estar muy bien preparado y tratar de administrar bien tus fuerzas».

Su hoja de servicios de la ruta consigna 12+1 etapas (homenaje a Ángel Nieto) del total de 47. Y su mejor recuerdo es la «sensación animal» que le produjo el adentrarse en los caminos y acabar en la ciudad. «Fue indescriptible hacer esa Lérida-Huesca entre bosques y caminos y aparecer en la siguiente etapa en Pamplona». Quien lo dice suma 56 años, 35 motos y unos 500.000 kilómetros recorridos.

Comparte afición y provincia Antonio Sarsa, al frente del Hotel Jaqués, ubicado en el Pasaje de la Unión Jaquesa de la localidad del Alto Aragón. El suyo es punto oficial de sellado de la Ruta 47 tras el contacto con Mediavilla. «Jaca recibe a muchos moteros por las carreteras y la belleza de sus paisajes. Somos una tierra fronteriza y, por ejemplo, está muy de moda la Transpirenaica (de Hondarribia a Rosas pasando por Jaca)», analiza. Su querencia por el cliente motero viene por afinidad y, por qué no, por interés.

«No se privan de nada. Así como los ciclistas se cuidan mucho, con los moteros hacemos siempre buena caja», explica. Una descripción en la que abunda Fernando Blasco: «No les gusta circular de noche, así que a las 18.00 horas o las 19.00 paran donde les interese y piden una ronda, dos, tres... Son, por lo general, de buen comer, manejan pasta, no generan problemas... Algún presidente de asociación turística, reacio en el pasado a fomentar su visita, ahora se sorprende gratamente».

El motero Paco Molina reconoce ese aprecio y lo valora: «Cuando vas en moto la gente te trata mejor, te saludan por la carretera. Eso no ocurre si vas en coche». «Cuando apareces en uno de esos pueblos escondidos la gente te trata con un gran cariño, nos agasajan con lo mejor que tienen», recuerda Jaime Vilarrubí. A nadie se le habrá escapado que los sucesivos testimonios aquí plasmados no incluyen ninguna voz femenina, algo no buscado (ni su contrario, forzado). «Es cierto que cada vez se ven más mujeres en moto, la mayoría como acompañantes», explica Germán. «Y nos encanta», tercia su amigo Paco, «porque en el camino hemos conocido a parejas majísimas. La última, un matrimonio portugués, aunque sí es cierto que chicas solas todavía se ven muy pocas», añade.

La Ruta 47, con cerca de un millar de pasaportes vendidos, se ha hecho un hueco en el panorama motero, en los mapas y en las redes. Ahí, el tiktoker lechugo_zx7rr (145.600 seguidores) anunció hace unos días su próximo reto: completar la versión off road de la Ruta 47 (diseñada para 47 etapas) en solo siete días. Suerte.