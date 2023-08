El Gobierno de Aragón, el equipo directivo del CEIP María Zambrano y el AMPA del propio colegio tendrán una reunión la próxima semana para conocer el futuro del colegio y el protocolo de actuación para el regreso de las clases, que tendrá lugar en menos de 15 días. Una reunión sin fecha exacta, a falta de cuadrar las agendas, que servirá para conocer los avances realizados y también los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza, que ultiman los detalles acerca de una de las infrestructura más dañadas por la tormenta del pasado 6 de julio así como estudian la posibilidad de habilitar una parcela en la zona para uso educativo y poder acoger al colegio en un futuro.

La propia consejera de Educación, Ciencia y Universidad, Claudia Pérez, se ha puesto en contacto con las familias del María Zambrano para mostrar «su total disposición» y confirmar la celebración de ese encuentro a partir del próximo lunes. El objetivo de la reunión es, según el Ejecutivo autonómico, «informar de las medidas de protección de cara al inicio del curso y de la solución que dé certidumbre y seguridad». Dicho acto contará también con una visita al centro escolar.

Un CEIP María Zambrano que desde hace unos días cuenta con una imagen renovada, ya que la propia DGA ha sido la encargada de levantar un muro perimetral que haga las veces de contención ante una posible riada como la que sufrió el centro el pasado mes de julio. Las actuaciones desde la consejería de Educación tambien han girado en torno a un nuevo plan de autoprotección que contemplará catástrofes naturales como la sufrida hace mes y medio.

En paralelo al trabajo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue trabajando en los informes que sustentarán una respuesta más técnica al problema del centro educativo de Parque Venecia. En esos textos se incluyen «las medidas a aplicar» y son de carácter «propositivo», ya que las fuentes municipales consultadas recuerdan que el poder de decisión lo tiene el Ejecutivo autonómico, aunque el consistorio aboga por «unas medidas consensuadas».

Modificación del Plan General de Ordenación Urbana

No trabaja el Ayuntamiento de Zaragoza solamente en las causas y en las respuestas del actual CEIP María Zambrano, sino que lo hace también con la posibilidad de que el centro deba cambiar su ubicación. No es una novedad, ya que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ya ha planteado en varias ocasiones esta posibilidad. Por ello, los técnicos de esta concejalía estudian la modificación del Plan General de Ordenación Urbana con un objetivo claro: hacer que una parcela del barrio pueda ser de uso educativo, ya que actualmente no lo es, y pueda albergar el colegio en el futuro.

La búsqueda de soluciones para el colegio María Zambrano no hace parar tampoco al AMPA del centro, que ya organiza una movilización para el próximo 6 de septiembre, fecha en la que se cumplen dos meses de la tormenta que llevó a todas las familias a esta situación.

Los representantes de los padres aseguran que están poniéndose en contacto «con las asociaciones de vecinos de Parque Venecia y de Torrero–La Paz, así como con muchas otras partes del tejido asociativo de la zona» para organizar una gran movilización en la mencionada fecha. Una actuación que traspasa los límites del aspecto educativo, ya que recordará el posible desastre que se pudo vivir tras la tormenta. Solamente falta el permiso de Delegación del Gobierno para confirmar el acto.

«Nos reuniremos frente a la Policía Local, a las 18.00 horas, y la intención es hacer el mismo recorrido que hizo el agua que inundó todo el barrio», confirman desde la asociación de padres del colegio afectado. Al finalizar dicha travesía, los asistentes leerán un manifiesto para reclamar más seguridad y protección frente a este tipo de desastres naturales. De hecho, el lema bajo el que se celebrará la movilización es Colegios, Barrios, Ciudad Seguros.