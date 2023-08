Salir a pasear con el perro en las horas más calurosas del día puede salir caro porque, aunque los animales no se quejan, sufren el calor igual que las personas. Lo más importante para evitar una hipertermia –ascenso de la temperatura corporal por encima de los valores normales–, según la secretaria de la Junta del colegio de Veterinarios de Zaragoza, Natalia Arnal, es «conocer las pautas y saber cómo actuar para evitar estas situaciones».

Lo primero es asegurarse de que las mascotas no se exponen a ninguna situación de riesgo. Las claves, según la veterinaria, son «cepillarles el pelo, no pasear al medio día o comprobar que el asfalto no quema con la palma de la mano». Trucos que parecen de sentido común, pero que «muchas veces se pasan por alto y siempre hay alguno que sale a correr con su perro a las 3 de la tarde», asegura Arnal.

Estos días de calor extremo se debe prestar especial atención a los animales de más edad, porque «suelen tener patologías cardiacas o pulmonares que les hacen especialmente sensibles ante el calor», detalla Arnal. Aunque también los cachorros y las razas especiales (como los gatos persas y los exóticos) o mascotas con el morro chato (como los carlinos o los bulldogs) «sufren mucho con las temperaturas extremas».

El primer síntoma que padecen las mascotas, ante un golpe de calor, es el aumento de la frecuencia respiratoria y cardiaca. Algo especialmente significativo en los gatos, que «si jadean es que hay un problema grave», comenta Arnal. Otra manera de observar que el animal está sufriendo una hipertermia es a través de las mucosas, porque «las encías o los párpados se ponen muy rojos». La última señal es el mareo, si se observa que «el perro o gato sufre un ligero tambaleo, es síntoma de que nuestro amigo está teniendo complicaciones en el sistema nervioso». Ante la falta de respuesta, Arnal insiste en que «se debe acudir al veterinario de inmediato».

¿Qué se puede hacer hasta llegar a la consulta? La veterinaria asegura que «aliviar con agua tibia o trasladarle a un lugar fresco» puede ayudar al animal. Aunque hay que evitar que se produzca un cambio de temperatura brusco, porque podría provocar «un colapso circulatorio al animal», incide la veterinaria.

Ante el calor vivido esta semana en Zaragoza, desde el centro de protección animal del ayuntamiento se han puesto manos a la obra para asegurar que los perros y gatos, en busca de un hogar, se mantengan frescos y cómodos.

Frente a las altas temperaturas, lo más importante es la hidratación, por ello «esta ola de calor hemos intensificado la comprobación diaria de los bebederos eléctricos», aseguran desde el centro.

Adicionalmente, desde la protectora han comprado unos ventiladores con nebulización de agua que refresca el ambiente de las naves, donde se alojan los perros durante las 24 horas del día. Además, en el exterior han colocado unas piscinas donde los canes «se refrescan y se lo pasan muy bien», señalan en el centro.

En cuanto a la zona donde descansan los gatos, como son más pequeñas y cerradas han asegurado una climatización constante las 24 horas del día. «No obstante pueden entrar y salir a través de las gateras cuando quieran», explican desde el refugio.

Para mayor comodidad de los animales, está prevista una mejora en la climatización de las naves del refugio, «tanto en invierno como en verano». Aunque, lo mejor para el cuidado de estos pequeños sería encontrar, por fin, una familia con la que no pasar frío ni calor.