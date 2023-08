No se puede negar, el cambio climático existe y está teniendo unos efectos fatales. Y lo que es peor, el futuro no es nada prometedor. Tras sufrir la ola de calor más larga desde que hay registros, las previsiones para los próximos veranos no son nada buenas. Esto no ha hecho más que empezar porque los mercurios, año tras año, seguirán al alza. Las previsiones del Plan de adaptación al cambio climático del Ayuntamiento de Zaragoza apuntan a que en 2030 la temperatura media habrá subido un grado.

A fondo: Zaragoza es una estufa «Es una barbaridad», asegura el delegado en Aragón de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología), Rafael Requena, que subraya que la temperatura media ya ha aumentado 1,2 grados en un siglo. Ahora se alerta de un incremento de un grado en solo diez años. En concreto, este informe municipal apunta a que los termómetros se dispararán 1,12 grados respecto a los valores de referencia de la serie histórica, que abarca desde 1971 hasta el 2000. Este aumento podría ser de 1,63 en el horizonte 2030-2050. También subirán las mínimas, en torno a 1,01 y 1,40 grados de aquí a 2050. En ese mismo horizonte, el plan de adaptación al cambio climático para mejorar la protección de la salud de la ciudadanía contempla un repunte de los días cálidos y fríos. Los efectos ya se están notando y Zaragoza ha batido todos sus récords esta semana, con dos noches tórridas y seis días consecutivos con los termómetros por encima de los 40 grados. Por primera vez desde que hay registros, la mínima en la capital ha sido de 25,7 y 25,9 grados, las más alta de su serie histórica. Las noches tropicales arraigan en Zaragoza como la "nueva normalidad" del verano Las olas de calor que se esperan serán más prolongadas, «con incrementos entre el 30% y el 50% de los periodos de calor», alertan en el informe municipal, que contempla un centenar de medidas para mitigar los efectos del cambio climático, como la rehabilitación de viviendas para que sean más eficientes energéticamente, la creación de refugios climáticos, la disminución del tráfico o la ampliación de las zonas arboladas. «Los eventos de calor extremos serán más prolongados y su intensidad puede que varíe en torno a algo más de un grado», prosigue el estudio, que estima que aumentarán de manera significativa los días y las noches «cálidas». Entre los años 1971 y 2005 se registraron 37,02 noches cálidas, mientras que desde este año hasta 2019 hubo 48,68. La desviación respecto a este periodo será de 17,74 noches. Más días de calor extremo Si ya parecen demasiadas, en el periodo 2030-2050 se incrementarán a 25,14 noches ecuatoriales, con mínimas superiores a los 25 grados. «Hasta hace unos años las noches tropicales (mínimas de 20 grados) eran noticia. Ahora nos hemos acostumbrado», relata Requena. Los que no huyen del calor Este escenario de aumento de las temperaturas extremas y mayor duración «tendrá un impacto sobre la salud de las personas», recoge el informe, especialmente sobre las más vulnerables, como las mayores y los más pequeños, o aquellas con algún problemas de salud. En el conjunto del país, el documento recoge las previsiones del Grupo de Investigación en Salud y Medio Ambiente del Instituto de Salud Carlos III, que estima que las olas de calor «se multiplicarán por cinco y la mortalidad sin adaptación ascendería a cerca de 13.000 muertes anuales». La única previsión a la baja tiene que ver con la lluvia. Con el paso de los años lloverá menos, con todas las consecuencias que conlleva, como los periodos de sequía vividos este verano. Aunque el estudio confiesa que «no hay una tendencia clara», si que se aventura a afirmar que «el escenario más probable traería un descenso y una distribución irregular». Alerta que una reducción, «por mínima que sea», podría traer importantes consecuencias. Entre 1971 y 2005 llovió de media durante 56,53 días , y hasta 2019 fueron 56,28. La previsión para los próximos años es negativa e irregular y se pronostica un aumento de la frecuencia de sequías conforme avance el siglo.