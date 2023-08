De acariciar el Gobierno municipal a la desestructuración del partido. Una decena de miembros de FIA (Federación de Independientes de Aragón) en Utebo han abandonado el partido y dimitido de todos los cargos, movidos por el «excesivo personalismo» de Antonio Lahuerta, portavoz de la formación en el consistorio y candidato a la alcaldía en las últimas elecciones municipales.

Alejandro Salvador, fundador e ideólogo del partido, critica que bajo el mando de Lahuerta FIA perdió «esa idea de partido trasversal, que quería dar voz a todos los vecinos». «En los anteriores cuatro años ya tuvimos que hacer un trabajo arduo para sujetar a Antonio y evitar su forma de hacer política, que siempre busca la gresca», analiza el fundador de FIA, que pone en las elecciones el momento del «estallido», que hace que la gente del partido ya se plantee la dimisión.

«En la noche electoral ya desmereció el trabajo hecho durante la campaña», lamenta Salvador, que insiste en que Lahuerta, que ha pasado por cinco partidos políticos en su trayectoria, se mueve «por intereses personales y nunca pensando en el partido». «Ha hecho toda una caza de brujas para controlar la formación», termina.

El siguiente punto caliente fue el posible pacto con el PP, que hoy gobierna la localidad apoyado en Vox. Los populares ofrecieron la entrada de un solo concejal de FIA en el Gobierno, junto a otro de Vox, pero los independientes rechazaron la propuesta. «Antonio llegó a llamarnos diciendo que él iba a entrar, aunque David se quedase fuera», señalan los recién salidos de la formación.

La salida más sonada, por el puesto que ocupaba en el Ayuntamiento de Utebo, es la de David del Fresno. «Renuncié hace una semana a todo, también a mi acta como concejal», explica el candidato, que ocupaba hasta hace poco ese segundo sillón que logró FIA en las elecciones municipales del 28 de mayo.

«Yo me marcho porque veo que se empiezan a ir personas que estuvieron desde el primer momento y que han recibido muchas faltas de respeto de Antonio», detalla Del Fresno, que afea que su excompañero de partido «quería hacer toda una limpieza en el partido por sus intereses y tomar decisiones sin ningún consenso».

Antonio Lahuerta, concejal de FIA y nota discordante según sus excompañeros de partido, admite la «desconfianza» entre los miembros del grupo, pero niega las acusaciones vertidas contra su persona. «Es completamente falso, son mentiras como una casa de grande», afirma rotundamente Lahuerta, que asegura que la asamblea del día 10 «no será para una reorganización, sino para hacer balance de la campaña y de los resultados electorales».

Recuerda el concejal que la elección de no pactar con el PP la tomaron «entre todos», así como que se siente refrendado en su puesto: «Ellos han sido los que me han querido como candidato y yo he sido el único que ha puesto dinero en la campaña». Lahuerta concluye afirmando que la discusión sucede por «las aspiraciones económicas» del resto de miembros de FIA en Utebo.