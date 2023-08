Aquella España que solo viajaba en agosto y a la costa mediterránea hace tiempo que dejó de existir. Los hosteleros del Pirineo aragonés constatan un año más que las reservas para el mes de septiembre son más que en el ejercicio anterior y que crece el interés por viajar, también, cuando la vuelta al cole ha comenzado.

Unas temperaturas más agradables, precios algo más asequibles y, sobre todo, menos aglomeraciones de turistas en enclaves de ensueño son los motivos que empujan las reservas hasta finales de septiembre. No hay cifras oficiales todavía, pero en este 2023 se consolida una tendencia que lleva tiempo produciéndose y esperándose desde el sector.

Alargar el verano supone prolongar las contrataciones y casi empalmar la temporada estival con la invernal, la joya de la corona en el Pirineo. Del mismo modo, cada vez son más los aragoneses que se reservan algunos días de vacaciones para el mes de septiembre, tanto en destinos de interior como para largos trayectos internacionales.

"La temporada se está alargando, es un hecho", comentó Anabel Costas, vicepresidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y Provincia. "Antes, lo normal en el Pirineo era que después del 15 de agosto las temperaturas se desplomaran y, con ellas, las reservas hoteleras. Eso ha cambiado", constató.

"Antes, lo normal en el Pirineo era que después del 15 de agosto las temperaturas se desplomaran y, con ellas, las reservas hoteleras. Eso ha cambiado"

La recta final de agosto es "buena" para el turismo pirenaico y las previsiones favorables se alargan varias semanas más. Para la organización empresarial, uno de los motivos claros es el cambio climático. "Mientras en Zaragoza tenemos 40 grados, aquí alguna noche hemos estado a 16", explicó. "Septiembre siempre había sido un mes de turismo extranjero, pero poco a poco los nacionales se convencen de que es un buen momento para viajar", concluyó Costas.

En la Asociación Turística del Valle del Aragón también reconocen que "hay más ocupación ahora en septiembre de la que había antes". Ahora bien, su presidente, Luis Terrén, matiza que las reservas están "lejos del ideal" de lograr redistribuir entre todos los meses estivales una proporción similar de visitantes. "Lo ideal sería que no se masificara tanto el mes de agosto, pero esto sigue igual. Lo que es cierto es que en septiembre cada año se trabaja mejor", manifestó.

Los hosteleros coinciden en que el perfil de los viajeros cambia en cuestión de semanas. "En agosto tenemos más familias, y en septiembre, visitantes internacionales, parejas sin hijos, montañeros y, sobre todo, muchas reservas de última hora", añadió Terrén. Otro cambio de tendencia es que las estancias se vuelven más cortas respecto a agosto, y se alargan entre tres y cuatro días.

La esperada desestacionalización

En la comarca de Sobrarbe, la única pirenaica sin pistas de esquí, también celebran que la temporada se estire hasta finales de septiembre. "Llevamos muchos años peleando por desestacionalizar el turismo y se está empezando a conseguir", celebró Paz Agraz, presidenta de la Asociación Empresarial y Turística de Sobrarbe.

"Tanto en primavera como en otoño, cada año tenemos más visitantes y llegamos con buena ocupación hasta noviembre", manifestó. Este año, de hecho, las previsiones son buenas para todo el otoño. En esta zona, al cambio de costumbres se suma el atractivo natural en otoño del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que cada vez atrae a más gente en estas fechas.

"Las dos semanas después del puente de agosto, que solían ser flojas, han sido muy buenas este año. Y las previsiones para septiembre siguen en la misma línea", aseguró Agraz. Para ella, detrás de las cifras y las previsiones están los mismos motivos que en el valle del Aragón: las temperaturas siguen siendo agradables, hay menos aglomeraciones y los precios son "algo más baratos".

A todo ello se suma el esfuerzo por las cabeceras comarcales y municipios más turísticos por ofrecer las actividades más variadas. En Canfranc, por ejemplo, las iniciativas deportivas copan los dos primeros fines de semana. Algo que, de por sí, ya llena buena parte de las plazas hoteleras.

"Con la celebración de la prueba Canfranc-Canfranc, con 1.400 participantes, ya sabemos que estaremos todo ese fin de semana a tope", resume el alcalde de la localidad, Fernando Sánchez, anticipando lo que pasará desde el 8 de septiembre. La única "inquietud" en el valle es el comienzo más temprano de las clases. "Tenemos un gran público familiar donde hay que ver cómo afecta el inicio más temprano del colegio", manifestó Sánchez.

En Aínsa, su alcalde, Enrique Pueyo, reconoce que llevan tiempo programando actividades culturales y populares en los fines de semana de septiembre para atraer a los turistas. "Se ha convertido ya en un mes muy bueno: tenemos todavía buenas temperaturas, el día alarga, la gente está con ganas de salir y no hay la aglomeración de agosto", resumió el primer edil.

No en vano, en la capital sobrarbense organizan durante este mese la Ferieta de Aínsa, las fiestas de la localidad, el Climatic Festival y unas recién creadas Jornadas de Memoria Democrática. "Cada vez son más los que prefieren septiembre y observamos que la gente se reparte más las vacaciones a lo largo de todo el año", añadió.

Fuera de Aragón: récord de vuelos chárter

Pero no solo los movimientos se dan dentro de la comunidad, ya que Aragón sigue "exportando" viajeros hasta finales de septiembre. El Aeropuerto de Zaragoza cierra la temporada estival con trece vuelos chárter con destinos tan variados como Lanzarote (el 2 de septiembre), Dublín el 4 y el 19 de septiembre), Amman (5 de septiembre), Madrid (en cuatro fechas, el 5, el 12, el 23 y el 26 de septiembre), Palermo (15/16 de septiembre), Luxor (el día 18), Salamanca (el 1 y 12) y Oviedo (el día 3).

Una circunstancia que demuestra que septiembre es un mes ideal para viajar para "personas de mediana edad y jóvenes sin hijos a su cargo", según Javier Ariza, de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, que afirma que el noveno mes del año "replica lo que se ve en julio y agosto, aunque con un nivel menor". No es cuestión de precio, ya que "no existen diferencias excesivamente grandes", sino un cambio en la tendencia. "El que no viaja por un 10% tampoco lo hará si nota una bajada del 15% o del 20%", cuenta Ariza.

La sensación, para el representante de las agencias de viajes, es que "ya se puede hablar de movimiento durante todo el año", convirtiendo a puentes y vacaciones de Navidad "«en momentos en los que habrá muchas personas interesadas en viajar". Para ellos, y para cualquiera, un consejo de parte de Ariza: "Desde que trabajo en esto recomiendo la antelación. Ya casi no existen esas grandes ofertas de última hora, que solo son útiles para personas a las que no les interesa un destino en concreto".