Faltan once días para que las mochilas vuelvan a las calles en Aragón, para que los alumnos llenen las clases y para que las familias cierren una etapa siempre complicada por el gasto económico que supone preparar la vuelta al colegio. Este año, además, ese desembolso se presupone mayor por la inflación (unos 400 euros por alumno) y por tener que adquirir, en el caso de los cursos pares, los nuevos libros de texto que se tienen que renovar por la progresiva implantación de la LOMLOE.

Más allá de las becas, siempre tan necesarias, los bancos de libros en los colegios, el intercambio o la compra de segunda mano han aflorado este verano con fuerza como alternativas para las familias. Solo hace falta acceder unos minutos a portales como Wallapop, por ejemplo, para comprobar como la venta de manuales de texto a precios asequibles son una constante.

«Desde Fapar también insistimos en la necesidad de seguir avanzando en la sustitución del libro de texto por elaboración de materiales propios, en el uso de plataformas digitales y en aplicar metodologías de enseñanza actualizadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado actual», indican a este diario desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar). Este colectivo, además, desarrolla una campaña solidaria de distribución de material escolar en colaboración con la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

Las plantillas de profesores para el próximo curso escolar en Aragón todavía no están cerradas y habrá que esperar hasta principios de septiembre para saber cuántos docentes, finalmente, inician las clases el día 7 en los colegios. El 31 de agosto está prevista una convocatoria para cubrir vacantes ordinarias en la comunidad y los profesores que consigan una plaza se incorporarán, ya con su contrato oficializado, a sus centros educativos entre los días 4 y 5 de septiembre. Es decir, estarán sí o sí para el inicio escolar, pero lo harán con poco margen para organizar y preparar la vuelta con los equipos directivos. Los sindicatos, por otro lado, alertan de la situación «complicada» que puede darse en Educación Especial, donde «se han recortado las horas de trabajo» de los auxiliares de Educación Especial y eso podría repercutir en el alumnado. Según denunció CCOO Aragón a principios de mes, la oferta contempla 105 puestos menos en relación a los del curso anterior. El colectivo de Auxiliares de Educación Especial es el que mayor tasa de temporalidad sufre en la Administración autonómica y solo un 15 % de las plazas ofertadas para el curso 2023-24 son de jornada completa, según señaló CCOO. Los colectivos y las familias de alumnos de Educación Especial van a estar muy «vigilantes» a lo que pueda suceder en el inicio escolar. «El número de niños que se escolarizan con diferentes necesidades sensoriales, motóricas o cognitivas, lamentablemente, no hace sino aumentar, pero sin embargo las horas de los profesionales se recortan. No tiene sentido y vamos a estar muy pendientes de esto», señaló a este diario Mónica Cristóbal, portavoz de Educación en el sindicato CSIF Aragón

Mientras las familias ultiman los días, en el Departamento Educación del Gobierno de Aragón trabajan «a contrarreloj», según fuentes del mismo, para tener todo listo en el inicio escolar. La nueva consejera de Educación, Claudia Pérez, se va estrenar en un escenario que llega con la crisis del colegio María Zambrano de Parque Venecia por resolver, con el malestar sindical por el recorte de horas de los auxiliares de Educación Especial, con la licitación del transporte escolar pendiente en Huesca y con un cambio de escenario político que, en el plano educativo, genera incertidumbre en la escuela pública. Las medidas educativas del pacto PP-Vox en Aragón, sobre todo el tema de aplicar el pin parental, preocupan y generan incertidumbre sobre cómo será la gestión.

"Nulo apoyo" a la pública

«Nos preocupa que el departamento no se haya configurado al completo porque dificulta la comunicación», aseguran desde Fapar. «En esos acuerdos de Gobierno hay un nulo respaldo a la escuela pública y esperamos tener una reunión a principios del curso con la consejera para trasladarle nuestras inquietudes y generar un cauce de comunicación fluido, como hemos tenido hasta ahora», añaden desde el colectivo de las familias de la enseñanza pública.

Respecto al pin parental, que permite que las familias puedan decidir si sus hijos cursan o no actividades escolares que no estén incluidas en el plan de estudios, Fapar insiste en que «todo lo que se imparte en el ámbito educativo es curricular», dicen. «Por lo tanto, no es una cuestión de libertad, sino de garantizar formación integral a nuestros hijos e hijas en la realidad de tiempo que vivimos», añaden.

A la espera de los debates que puedan surgir, hay otras cuestiones educativas «por pulir» en el inicio de curso en Aragón, como la ausencia de información sobre los Técnicos de Educación Infantil, «que parece que pasan a ser personal laboral, pero no sabemos nada», según Fapar.

La federación añade el tema de las «alarmantes noticias» sobre la reducción de auxiliares de Educación Especial y algunas infraestructuras «inacabadas» todavía. «Las obras en el colegio Ana MaríaNavales de Arcosur están pendientes de acabar y en el María Zambrano se debe garantizar la seguridad», insistieron.

Las condiciones en las que abrirá sus puertas el colegio María Zambrano de Parque Venecia el próximo 7 de septiembre se conocerán esta semana. Tras la tormenta del 6 de julio que arrasó parte de la infraestructura ya levantada -la zona de Primaria está en obras-, en los próximos días se tendrá constancia de los informes técnicos sobre la viabilidad del centro. Conforme a esos resultados se tomará una decisión que se comunicará a las familias del centro en una reunión. A ella está previsto que estén la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la nueva consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez. Las familias, que han anunciado una gran manifestación para el próximo 6 de septiembre (dos meses después de la tormenta y uno antes de que empiece el curso) no descartan el traslado de la instalación a otro lugar del barrio. Esta decisión dependerá de los informes técnicos. En todo momento, desde las instituciones se ha garantizado que se optará por la alternativa más segura para el alumnado.

Por otro lado, hasta la fecha solo se ha publicado la licitación del comedor de la provincia de Teruel, mientras que está pendiente la de Huesca y Teruel. En todo caso, según Fapar, se les ha «confirmado hace semanas» que el servicio de comedor «estará garantizado desde inicio de curso», apuntan.

En el apartado de contrataciones, tampoco se ha resuelto la licitación del transporte escolar en la provincia de Huesca, un hecho que el año pasado ya provocó malestar entre las familias e incidencias puntuales en los primeros días de clase, sobre todo entre el alumnado del medio rural que se tiene que desplazar hasta grandes núcleos