Mientras el Departamento de Educación trata de resolver la crisis del colegio María Zambrano para que este abra sus puertas con garantías el próximo 7 de septiembre, en el barrio de Arcosur las familias vuelven a alzar la voz por la falta de infraestructuras educativas.

Esta vez ponen el foco en el colegio Ana María Navales (el segundo del barrio), que en principio tiene que inaugurarse dentro de diez días. Sin embargo, los padres y madres de los alumnos alertan de que «no va a estar listo para el inicio escolar» debido al estado de las obras. «Salta a la vista que la instalación va muy retrasada y aunque los operarios trabajen día y noche no van a llegar», aseguran las familias a este diario.

«Se nos prometió que el colegio estaría para el 7 de septiembre y la realidad es que, a día de hoy, no sabemos dónde van a ir a clase los 320 niños y niñas escolarizados en el centro», aseguran las familias.

En la avenida Canal de Izas, donde se ubica el Ana María Navales, hay un trasiego de maquinaria y trabajadores estos días, pero las familias están «convencidas» de que el centro no va a llegar a tiempo. El material se amontona en el interior de la zona de obras y la infraestructura principal está levantada, pero, por ejemplo, no hay puertas ni ventanas colocadas. Las vallas y el material de obra predominan en toda la zona. Tampoco están acondicionados los accesos o la zona del recreo. «Nadie del departamento ha dado la cara. No sabemos nada y nos parece justo estar en esta situación», señalaban ayer indignadas las familias.

Aulas prefabricadas retiradas

La incertidumbre sobre cómo será el inicio de curso para los alumnos del Ana María Navales va más allá del estado del colegio, ya que según los padres «los barracones del centro Arcosur, donde estuvieron el año pasado, se han retirado», aseguraban. «La sensación es que estamos peor que nunca porque si ya no tenemos espacio en el colegio Arcosur, ¿qué nos queda?», se preguntaban indignados. «Solo han dejado los necesarios para ese colegio, pero en el Ana María Navales son 12 vías. ¿Dónde van a ir? Las familias trabajamos, tenemos que conciliar y organizarnos y, a una semana y media, no sabemos nada. Es indignante», reiteraban.

«Es una pena porque hay alumnos del colegio que van a iniciar 1º de Primaria sin haber disfrutado de la etapa de Infantil en su colegio», añadían las familias.

El colegio Ana María Navales empezó a escolarizar alumnos en el curso 2020-2021. Mientras se licitaban las obras y se iniciaban los trabajos, sus estudiantes han estado yendo a clase en aulas prefabricadas distribuidas en los centros Arcosur y en Rosales del Canal. Este curso que comienza el 7 de septiembre debía ser el de su estreno, pero la apertura está en el aire. «Es una pena porque hay alumnos del colegio que van a iniciar 1º de Primaria sin haber disfrutado de la etapa de Infantil en su colegio», añadían las familias. En estos momentos, el centro cuenta con 12 vías.

Dada la situación y ante la premura del inicio de las clases, el AMPA del Ana María Navales ha convocado a las familias esta tarde a una reunión. Será a las 19.00 horas, en la Casa del Barrio y no descartan que de dicho encuentro se salga con la decisión de adoptar algún tipo de movilización o protesta por el retraso de las obras.

«Si hay que ir a algún lado, vamos a ir. También queremos reunirnos con el equipo directivo. No nos parece nada justo que nuestros hijos se encuentren en esta situación. Llevamos años con el tema del colegio, con muchos problemas y demoras, y cuando parecía que llegaba la fecha vemos que las obras no van a estar a tiempo», denunciaban